"Дню Победы места нет". Как переписывают историю войны

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости, Антон Лисицын. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал единственного виновника начала Второй мировой — Третий рейх. Попытки переложить ответственность на другие народы он расценил как неуважение к жертвам войны. Неожиданное заявление — ведь все уже привыкли к рассуждениям об агрессивности тоталитарного СССР. РИА Новости разбирается, кто и зачем переписывает историю ХХ века.

Против рейха и СССР

В сентябре прошлого года Европарламент принял резолюцию о недопустимости пересмотра истории. Вторую мировую войну спровоцировали Германия и СССР, подписав в 1939 году пакт Молотова — Риббентропа, и никаких других мнений по этому поводу быть не может.

© AP Photo Фридрих Гаусс, Иоахим фон Риббентроп, Иосиф Сталин и Вячеслав Молотов после подписания договора о ненападении между Германией и Советским Союзом © AP Photo Фридрих Гаусс, Иоахим фон Риббентроп, Иосиф Сталин и Вячеслав Молотов после подписания договора о ненападении между Германией и Советским Союзом

Для приличия в Страсбурге заодно осудили "исторический ревизионизм и прославление нацистских коллаборационистов в некоторых государствах — членах ЕС". И выразили "обеспокоенность растущей популярностью радикальных идеологий и возвращением к фашизму, расизму, ксенофобии". В резолюции упоминалось о связях политиков и правоохранительных органов некоторых стран с радикальными, расистскими и ксенофобными движениями. Это явно был камень в прибалтийский огород.

Авторы резолюции хотели сблизить полярные точки зрения на итоги Второй мировой и призывали к "общей культуре памяти". Но "общая культура" почему-то подразумевает обвинения Москвы в попытках "обелить преступления" советского режима, в "информационной войне против демократической Европы".

Российский МИД резко отреагировал на "сбалансированную" резолюцию. Позднее Владимир Путин объяснил, что именно не устраивает Москву в таких документах.

В исторические разборки ввязались и "вполне респектабельные международные институты и европейские структуры", посетовал президент. По его словам, некоторые утверждения резолюции — "ни на чем не основанная беспардонная ложь". "Как будто забыли, кто напал на Польшу 1 сентября 1939 года и на Советский Союз 22 июня 1941 года", — удивился Путин.

© AP Photo Вторжение немецкой армии в Польшу © AP Photo Вторжение немецкой армии в Польшу

Новый праздник

Это была инициатива польских евродепутатов. Варшава делает акцент на том, что Вторую Речь Посполитую в 1939-м поделили Германия и Советский Союз. А о воевавшей на стороне СССР Армии Людовой и вообще роли Красной армии в освобождении Польши там предпочитают не вспоминать.

Поляков горячо поддерживают Вильнюс, Рига, Таллин и Киев. Украинский президент Владимир Зеленский зимой 2020-го на церемонии, посвященной освобождению концлагеря Аушвиц, прямо обвинил СССР в развязывании Второй мировой. Он заявил, что "Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов". И именно этот "сговор", привел "к началу Второй мировой войны и позволил нацистам запустить смертоносный маховик холокоста".

Ближе к юбилею поток "правильных трактовок" только нарастал. А депутаты сейма Лауринас Касчюнас и Аудронюс Ажубалис вообще решили, что надо учредить другую памятную дату — День агрессии СССР против Европы. "В Европе нет места празднованию Дня Победы", — сообщил Касчюнас.

В Праге памятник освободителю города маршалу Ивану Коневу заменили на мемориал бойцам "Русской освободительной армии", воевавшей за Третий рейх. В мае 1945-го они приняли участие в Пражском восстании, но, узнав о приближении советских войск, быстро вышли из боя и продолжили отступление на запад вместе с немцами.

© AP Photo / Petr David Josek Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге © AP Photo / Petr David Josek Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге

Тем временем Пентагон предложил собственную трактовку Второй мировой. Нет, с тем, что "конфликт начался в 1939 году, когда Германия и Советский Союз вторглись в Польшу", американцы полностью согласны. Но сражения в Европе и битвы на Восточном фронте были лишь длинным прологом к главному: "Шестого июня 1944 года войска США и союзников высадились на побережье французской Нормандии... Меньше чем через год Германия капитулирует, и Гитлер будет мертв".

Сундук с наследством

"В Западной Европе описание войны строится вокруг холокоста как центрального события, и тут парадоксальным образом совпадают французский и немецкий подходы", — поясняет военный историк Евгений Норин.

Идею "Европы, зажатой между двух тоталитарных систем, боровшейся и с Гитлером, и со Сталиным", продвигают восточноевропейские государства.

С этим связаны и противоречия в резолюции Европарламента, осуждающей и неонацизм, и СССР. "Для части Восточной Европы герой войны — это ветеран дивизии СС "Галичина" или Латышского легиона СС. Но эсэсовцы помогли нацистам устроить холокост и в Западной Европе их героями не считают. Особняком — мощнейшая история США: ковбой пришел и всех спас", — перечисляет эксперт разные нарративы.

Переубедить восточноевропейских политиков, по мнению Норина, практически невозможно. "Тут сама история мало что значит, — уточняет он. — Если люди устанавливают в память об оккупации и войне "фаллоимитатор с каской" (имеется в виду новый мемориал в Праге. — Прим. ред.) и всем там это нравится, то очень странно им мешать. Они сами про себя все рассказали. Мы должны сосредоточиться на той картине мира, которая объяснит нам, как жили наши предки и что случилось с нашей страной".

И с этой точки зрения у России очень сильные позиции, уверен Норин. "Мы сильны исторически. Нам не надо ничего особенного делать, кампания очернительства создала уникальную ситуацию — следует просто говорить правду и ничего, кроме правды", — заключает историк.

"Миролюбивый" подход

По словам кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Дмитрия Офицерова-Бельского, трактовка истории, в которой СССР — практически такое же зло, как и Третий рейх, считается в Европе "миролюбивой". "Война — это общая трагедия, пострадали все европейские народы, не исключая и немцев. Такая оценка снимает маркер вины с немецкого нацизма и предполагает, что СССР был едва ли не хуже, чем Третий рейх", — объясняет он.

Следующие поколения могут лишиться реалистичных представлений о войне, считает Офицеров-Бельский. "Есть толерантный подход: каждый имеет право на свое, частное мнение. Но не бывает своих, частных фактов", — отмечает эксперт.

"Недавно один из лидеров "Альтернативы для Германии" сказал с грустью: мы проиграли войну, и поражение лишило нас возможностей для развития. Да, немцы не будут сносить памятники советским воинам или сделают это последними. Но никому нельзя позволять вольно трактовать итоги Нюрнбергского трибунала. Цепочка оправданий пойдет дальше, на это есть запрос. Не стоит считать, что мировая война не повторится", — предупреждает Офицеров-Бельский.

Своеобразную точку в споре трактовок поставил накануне 9 Мая министр иностранных дел Германии Хайко Маас, опубликовавший совместную с директором немецкого Института современной истории Андреасом Виршингом статью в издание Spiegel. "Германия в одиночку развязала Вторую мировую войну, напав на Польшу, — подчеркивает он. — И только Германия несет ответственность за преступления против человечности, совершенные при холокосте".