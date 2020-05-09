Симфонический оркестр Ленинградской области выступил онлайн в День Победы

"Эта классика особенная, слишком щемящая, слишком близкая сердцу каждого. Потому что мы последние, кто живет в одной эпохе с теми, кто отстоял наше право быть свободными, теми, кто выжил, теми, кто не дождался своих близких домой. Эта война и сегодня личная история каждой семьи в нашей стране", - сказал представитель пресс-службы.