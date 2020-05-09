Симфонический оркестр Ленинградской области выступил онлайн в День Победы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая – РИА Новости. Симфонический оркестр Ленинградской области "Таврический" в онлайн режиме в День Победы исполняет военную классику, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, концерт в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне проходит в Сусанино Гатчинского района Ленинградской области. Однако в этом году, из-за пандемии, он проходит без зрителей, но транслируется на тысячи экранов. Симфонический оркестр и молодые артисты под руководством маэстро Михаила Голикова исполняют песни и инструментальные композиции довоенных лет, фронтовые песни и произведения послевоенной эпохи - вальсы, танго, песни, давно ставшие классикой.
"Эта классика особенная, слишком щемящая, слишком близкая сердцу каждого. Потому что мы последние, кто живет в одной эпохе с теми, кто отстоял наше право быть свободными, теми, кто выжил, теми, кто не дождался своих близких домой. Эта война и сегодня личная история каждой семьи в нашей стране", - сказал представитель пресс-службы.
Он отметил, что музыканты благодарны возможности выступить в этот важный день.
"Концерт проходит с соблюдением всех правил безопасности: музыканты придерживаются особой рассадки с расстоянием 1,5 метра друг от друга, обеспечены масками, антисептиками, перчатками. К месту проведения концерта оркестр добирался на нескольких автобусах", - сообщил собеседник агентства.
"Концерт проходит с соблюдением всех правил безопасности: музыканты придерживаются особой рассадки с расстоянием 1,5 метра друг от друга, обеспечены масками, антисептиками, перчатками. К месту проведения концерта оркестр добирался на нескольких автобусах", - сообщил собеседник агентства.
Он отметим, посмотреть трансляцию концерта может будет на Youtube-канале оркестра "Таврический", а также на официальных страницах коллектива в социальных сетях и на международной платформе classic-at-home.com.
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