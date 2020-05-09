Волгоградцев с Днем Победы поздравит колонна ретроавтомобилей

Ретроавтомобили и военная техника "совершат автопробег по улицам праздничного Волгограда, заезжая во дворы, где живут ветераны Великой Отечественной войны, чтобы поздравить фронтовиков и жителей с Днем Победы", говорится в сообщении ведомства.