Волгоградцев с Днем Победы поздравит колонна ретроавтомобилей

ВОЛГОГРАД, 9 мая – РИА Новости. Колонна из 18 ретроавтомобилей и военной техники в течение дня ездит по улицам Волгограда, для того чтобы поздравить ветеранов и жителей города с Днем Победы, сообщает в субботу пресс-служба администрации Волгоградской области.
Ретроавтомобили и военная техника "совершат автопробег по улицам праздничного Волгограда, заезжая во дворы, где живут ветераны Великой Отечественной войны, чтобы поздравить фронтовиков и жителей с Днем Победы", говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что автопробег стартовал в 11 часов по местному времени (10.00 мск) от площади Павших Борцов в центре города, машины украшены флагами России, копиями Знамени Победы. По информации администрации, первую остановку автоколонны сделали у Дома Павлова, где во время Сталинградской битвы 58 дней сражалась группа советских солдат, сейчас здесь находится патриотический клуб "Сталинград", которым руководит ветеран Великой Отечественной войны Владимир Туров. Жители Дома Павлова и соседних домов на своих балконах разместили флаги, так, сообщает ведомство, они присоединились не только к автопробегу, но и ко всероссийской акции "Поем всем двором", хором волгоградцы исполнили песню "День Победы".
Отмечается, что автопробег будет проходить до 19 часов по местному времени (18.00 мск).