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75 лет Великой Победы
2020-05-09T13:52
https://ria.ru/20200509/1571213031.html
Волгоградцев с Днем Победы поздравит колонна ретроавтомобилей
https://cdn23.img.ria.ru/images/152334/23/1523342334_0:0:3359:1890_1036x0_80_0_0_dce0b14bbaa861eedb7885ae0838de38.jpg
РИА Новости

Волгоградцев с Днем Победы поздравит колонна ретроавтомобилей

13:52 09.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСкульптура "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде
Скульптура Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане в Волгограде
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Скульптура "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 9 мая – РИА Новости. Колонна из 18 ретроавтомобилей и военной техники в течение дня ездит по улицам Волгограда, для того чтобы поздравить ветеранов и жителей города с Днем Победы, сообщает в субботу пресс-служба администрации Волгоградской области.
Ретроавтомобили и военная техника "совершат автопробег по улицам праздничного Волгограда, заезжая во дворы, где живут ветераны Великой Отечественной войны, чтобы поздравить фронтовиков и жителей с Днем Победы", говорится в сообщении ведомства.
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Отмечается, что автопробег стартовал в 11 часов по местному времени (10.00 мск) от площади Павших Борцов в центре города, машины украшены флагами России, копиями Знамени Победы. По информации администрации, первую остановку автоколонны сделали у Дома Павлова, где во время Сталинградской битвы 58 дней сражалась группа советских солдат, сейчас здесь находится патриотический клуб "Сталинград", которым руководит ветеран Великой Отечественной войны Владимир Туров. Жители Дома Павлова и соседних домов на своих балконах разместили флаги, так, сообщает ведомство, они присоединились не только к автопробегу, но и ко всероссийской акции "Поем всем двором", хором волгоградцы исполнили песню "День Победы".
Отмечается, что автопробег будет проходить до 19 часов по местному времени (18.00 мск).
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
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75 лет Великой ПобедыДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)ВолгоградВолгоградская областьОбщество
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