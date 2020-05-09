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75 лет Великой Победы
2020-05-09T10:48
https://ria.ru/20200509/1571202959.html
Над Санкт-Петербургом прошел воздушный парад в честь 75-летия Победы
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571202570_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_73a2feb4f62e62fad0a06cb6b7d146f6.jpg
РИА Новости

Над Санкт-Петербургом прошел воздушный парад в честь 75-летия Победы

10:48 09.05.2020
1562
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВоенно-транспортный самолет Ан-12 во время воздушного парада Победы в Санкт-Петербурге
Военно-транспортный самолет Ан-12 во время воздушного парада Победы в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Военно-транспортный самолет Ан-12 во время воздушного парада Победы в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая - РИА Новости. Воздушный парад прошел утром в субботу над Петербургом в честь 75-летия Победы, передает корреспондент РИА Новости.
Истребители Су-35С, Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31, военно-транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26 и вертолеты пролетели над Пискаревским кладбищем, над Дворцовой площадью и над Невой.
С утра 9 мая на Ростральных колоннах на Васильевском острове зажглись праздничные огни. В акваторию Невы вошли базовый тральщик "Павел Хенов", учебный корабль "Перекоп", малый противолодочный корабль "Казанец" и противодиверсионный катер "Нахимовец". Звуковещательные установки кораблей транслируют песни времен Великой Отечественной войны.
На крейсере "Аврора" Адмиралтейский оркестр исполняет мелодии военных лет.
Несмотря на солнечный день, площади и набережные Петербурга практически пусты. Большая часть немногих прохожих носят маски. На улицах дежурят усиленные наряды полиции.
Исторический, символический, масштабный: знаменитые парады Победы
© РИА Новости / Сергей Лоскутов

Двадцать четвертого июня 1945 года на Красной площади состоялся исторический парад в честь Победы СССР над фашистской Германией. Первый и самый знаменитый из всех парадов принимал маршал Советского Союза Георгий Жуков, командовал — маршал Советского Союза Константин Рокоссовский. По Красной площади прошли сводные полки, укомплектованные рядовыми, сержантами и офицерами, отличившимися в боях. Советские воины в знак поражения агрессора бросили к подножию Мавзолея знамена немецко‑фашистских войск, разгромленных на полях сражений.

Знаменосцы полка одного из фронтов на Параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года
1 из 21

Двадцать четвертого июня 1945 года на Красной площади состоялся исторический парад в честь Победы СССР над фашистской Германией. Первый и самый знаменитый из всех парадов принимал маршал Советского Союза Георгий Жуков, командовал — маршал Советского Союза Константин Рокоссовский. По Красной площади прошли сводные полки, укомплектованные рядовыми, сержантами и офицерами, отличившимися в боях. Советские воины в знак поражения агрессора бросили к подножию Мавзолея знамена немецко‑фашистских войск, разгромленных на полях сражений.

© РИА Новости / Сергей Лоскутов
© РИА Новости / Александр Вильф

По традиции механизированную колонну на параде возглавляет легендарный Т-34 — основной танк Красной армии и символ победы СССР над нацистской Германией.

На фото: Т-34-85 на параде, посвященном 72-й годовщине Победы.

Средний танк Т-34-85 на военном параде, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
2 из 21

По традиции механизированную колонну на параде возглавляет легендарный Т-34 — основной танк Красной армии и символ победы СССР над нацистской Германией.

На фото: Т-34-85 на параде, посвященном 72-й годовщине Победы.

© РИА Новости / Александр Вильф
© РИА Новости / Сергей Гунеев

Особенностью торжественного парада 1985 года, посвященного 40-летию Победы, стала масштабная историческая часть с колоннами ветеранов и боевыми машинами Великой Отечественной: танками Т-34-85, самоходными артиллерийскими установками СУ-100, гвардейскими реактивными минометами БМ-13. Все участники были в форме военных лет.

Парад на Красной площади, посвященный 40-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
3 из 21

Особенностью торжественного парада 1985 года, посвященного 40-летию Победы, стала масштабная историческая часть с колоннами ветеранов и боевыми машинами Великой Отечественной: танками Т-34-85, самоходными артиллерийскими установками СУ-100, гвардейскими реактивными минометами БМ-13. Все участники были в форме военных лет.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Бронеавтомобили "Тигр-М" прочно заняли место в российской армии и удостоились участия в парадах Победы. Колонна этих машин выходит на Красную площадь вслед за танком Т-34.

Бронеавтомобили Тигр-М на военном параде, посвящённом 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
4 из 21

Бронеавтомобили "Тигр-М" прочно заняли место в российской армии и удостоились участия в парадах Победы. Колонна этих машин выходит на Красную площадь вслед за танком Т-34.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Юрий Абрамочкин

В 2003 году парад, посвященный 58-й годовщине Победы, начался с выноса Знамени Победы. Движение колонн открыла рота барабанщиков Московского военно-музыкального училища, а завершился парад плац-концертом и прохождением сводного оркестра Министерства обороны.

Плац-концерт на Красной площади во время Военного парада, посвященного 58 годовщине Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 г.г.
5 из 21

В 2003 году парад, посвященный 58-й годовщине Победы, начался с выноса Знамени Победы. Движение колонн открыла рота барабанщиков Московского военно-музыкального училища, а завершился парад плац-концертом и прохождением сводного оркестра Министерства обороны.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Модернизированная самоходная артиллерийская установка "Мста-С" — образец современной российской артиллерии.

Самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-С на военном параде на Красной площади, посвящённом 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
6 из 21

Модернизированная самоходная артиллерийская установка "Мста-С" — образец современной российской артиллерии.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" впервые приняли участие в параде Победы на Красной площади в 2016 году. Новейшая российская система ПВО, предназначенная для защиты важнейших политико-административных, экономических и военных объектов, уникальна. По максимальной дальности поражения цели С-400 превосходит конкурентов практически вдвое.

Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф во время военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
7 из 21

Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" впервые приняли участие в параде Победы на Красной площади в 2016 году. Новейшая российская система ПВО, предназначенная для защиты важнейших политико-административных, экономических и военных объектов, уникальна. По максимальной дальности поражения цели С-400 превосходит конкурентов практически вдвое.

© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Антон Денисов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин

Морская пехота участвует в военном параде на Красной площади, посвященном 57-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Морская пехота участвует в военном параде на Красной площади, посвященном 57-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
8 из 21

Морская пехота участвует в военном параде на Красной площади, посвященном 57-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Боевой танк Т-14 "Армата" — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Это полностью российская разработка. Боевую машину впервые представили публике на параде Победы в 2015 году.

Танк Т-14 на гусеничной платформе Армата во время военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
9 из 21

Боевой танк Т-14 "Армата" — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Это полностью российская разработка. Боевую машину впервые представили публике на параде Победы в 2015 году.

© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Антон Денисов
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© РИА Новости / Александр Гращенков

Дети забираются на боевые машины во время празднования Дня Победы на Красной площади 9 мая 1990 года.

Дети играют на боевой технике во время военного парада на Красной площади в день празднования 45-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
10 из 21

Дети забираются на боевые машины во время празднования Дня Победы на Красной площади 9 мая 1990 года.

© РИА Новости / Александр Гращенков
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

На параде 2017 года широкой публике впервые показали машины, разработанные специально для арктической группировки. Это зенитные ракетно-пушечные комплексы ближнего действия "Панцирь-СА" и зенитно-ракетные комплексы малой дальности "Тор-М2ДТ". Это единственные машины, которые прошли по Красной площади в зимней камуфляжной расцветке.

Зенитно-ракетный комплекс Тор М2 и зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-СА на базе вездехода ДТ-30 на военном параде на Красной площади, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
11 из 21

На параде 2017 года широкой публике впервые показали машины, разработанные специально для арктической группировки. Это зенитные ракетно-пушечные комплексы ближнего действия "Панцирь-СА" и зенитно-ракетные комплексы малой дальности "Тор-М2ДТ". Это единственные машины, которые прошли по Красной площади в зимней камуфляжной расцветке.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Боевая авиация впервые в истории послевоенных парадов поднялась в небо над Москвой лишь в 1995 году — на параде в честь 50-летия Победы устроили пролет самолетов и вертолетов над Поклонной горой. Традицию полноценных воздушных парадов, с демонстрацией всей "линейки" боевых и наиболее значимых вспомогательных машин, возобновили в 2008-м.

Многоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы Русские Витязи и МиГ-29 пилотажной группы Стрижи во время воздушной части военного парада, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
12 из 21

Боевая авиация впервые в истории послевоенных парадов поднялась в небо над Москвой лишь в 1995 году — на параде в честь 50-летия Победы устроили пролет самолетов и вертолетов над Поклонной горой. Традицию полноценных воздушных парадов, с демонстрацией всей "линейки" боевых и наиболее значимых вспомогательных машин, возобновили в 2008-м.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

В 2019 году после парада на Красной площади президент Владимир Путин прошел на трибуну, где сидели ветераны Великой Отечественной войны, и поздравил каждого из них с Днем Победы.

9 мая 2019. Президент РФ - верховный главнокомандующий вооружёнными силами РФ Владимир Путин после окончания военного парада в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов на Красной площади в Москве. Слева - министр обороны РФ Сергей Шойгу
13 из 21

В 2019 году после парада на Красной площади президент Владимир Путин прошел на трибуну, где сидели ветераны Великой Отечественной войны, и поздравил каждого из них с Днем Победы.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Подвижные ракетные комплексы — отличительная черта российской армии и грозное современное оружие. На фото: оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) Искандер-М на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
14 из 21

Подвижные ракетные комплексы — отличительная черта российской армии и грозное современное оружие. На фото: оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Современный стратегический комплекс "Ярс" – модификация "Тополя-М". Оснащен твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования. "Ярс" — гарант безопасности страны и оружие, аналогов которого нет в мире.

Автономная пусковая установка ПГРК Ярс на военном параде на Красной площади, посвящённом 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
15 из 21

Современный стратегический комплекс "Ярс" – модификация "Тополя-М". Оснащен твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования. "Ярс" — гарант безопасности страны и оружие, аналогов которого нет в мире.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

На параде Победы 2019 года дебютировал новый российский кабриолет Aurus. До этого момента принимающий парад министр обороны и командующий смотром главком сухопутных войск использовали для объезда расчетов автомобили ЗИЛ.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на военном параде на Красной площади, посвящённом 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
16 из 21

На параде Победы 2019 года дебютировал новый российский кабриолет Aurus. До этого момента принимающий парад министр обороны и командующий смотром главком сухопутных войск использовали для объезда расчетов автомобили ЗИЛ.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Современные бронеавтомобили повышенной защищенности семейства "Тайфун", предназначенные для транспортировки личного состава, участвуют в парадах с 2014 года, а с 2015-го разные модификации этих машин начали поступать в войска.

Бронеавтомобили Тайфун-К 4Х4 и Тайфун-У на военном параде, посвящённом 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
17 из 21

Современные бронеавтомобили повышенной защищенности семейства "Тайфун", предназначенные для транспортировки личного состава, участвуют в парадах с 2014 года, а с 2015-го разные модификации этих машин начали поступать в войска.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Илья Питалев

Юбилейный парад, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, стал самым масштабным — в нем приняли участие больше 16 тысяч человек.

Ветеран с детьми перед началом военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
18 из 21

Юбилейный парад, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, стал самым масштабным — в нем приняли участие больше 16 тысяч человек.

© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Илья Питалев
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Новейшую колесную боевую платформу "Бумеранг" впервые представили на параде к 70-летию Победы. Машина, которую готовят к серийному производству, способна с места, сходу и на плаву в любое время суток и при любых погодных условиях эффективно поражать цели противника, а в мирное время она может служить для помощи населению в случае стихийных бедствий и катастроф.

Бронетранспортер (БТР) на колесной платформе Бумеранг на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
19 из 21

Новейшую колесную боевую платформу "Бумеранг" впервые представили на параде к 70-летию Победы. Машина, которую готовят к серийному производству, способна с места, сходу и на плаву в любое время суток и при любых погодных условиях эффективно поражать цели противника, а в мирное время она может служить для помощи населению в случае стихийных бедствий и катастроф.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Парад 9 мая 2015 года запомнился не только небывалым размахом, но и первым показом российской техники нового поколения: танков Т-14 и боевых машин пехоты Т-15 на платформе "Армата", БМП на платформе "Курганец-25", бронеавтомобилей "Тайфун-К" и "Тайфун-У".

Боевая машина пехоты (БМП) на гусеничной платформе Курганец-25 во время военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
20 из 21

Парад 9 мая 2015 года запомнился не только небывалым размахом, но и первым показом российской техники нового поколения: танков Т-14 и боевых машин пехоты Т-15 на платформе "Армата", БМП на платформе "Курганец-25", бронеавтомобилей "Тайфун-К" и "Тайфун-У".

© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Впервые в истории парадов на праздновании 70-летия Победы была объявлена минута молчания.

Тяжелый транспортный вертолёт Ми-26, многоцелевые вертолёты Ми-8 во время военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
21 из 21

Впервые в истории парадов на праздновании 70-летия Победы была объявлена минута молчания.

© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
1 из 21

Двадцать четвертого июня 1945 года на Красной площади состоялся исторический парад в честь Победы СССР над фашистской Германией. Первый и самый знаменитый из всех парадов принимал маршал Советского Союза Георгий Жуков, командовал — маршал Советского Союза Константин Рокоссовский. По Красной площади прошли сводные полки, укомплектованные рядовыми, сержантами и офицерами, отличившимися в боях. Советские воины в знак поражения агрессора бросили к подножию Мавзолея знамена немецко‑фашистских войск, разгромленных на полях сражений.

© РИА Новости / Сергей Лоскутов
2 из 21

По традиции механизированную колонну на параде возглавляет легендарный Т-34 — основной танк Красной армии и символ победы СССР над нацистской Германией.

На фото: Т-34-85 на параде, посвященном 72-й годовщине Победы.

© РИА Новости / Александр Вильф
3 из 21

Особенностью торжественного парада 1985 года, посвященного 40-летию Победы, стала масштабная историческая часть с колоннами ветеранов и боевыми машинами Великой Отечественной: танками Т-34-85, самоходными артиллерийскими установками СУ-100, гвардейскими реактивными минометами БМ-13. Все участники были в форме военных лет.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
4 из 21

Бронеавтомобили "Тигр-М" прочно заняли место в российской армии и удостоились участия в парадах Победы. Колонна этих машин выходит на Красную площадь вслед за танком Т-34.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
5 из 21

В 2003 году парад, посвященный 58-й годовщине Победы, начался с выноса Знамени Победы. Движение колонн открыла рота барабанщиков Московского военно-музыкального училища, а завершился парад плац-концертом и прохождением сводного оркестра Министерства обороны.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
6 из 21

Модернизированная самоходная артиллерийская установка "Мста-С" — образец современной российской артиллерии.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
7 из 21

Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" впервые приняли участие в параде Победы на Красной площади в 2016 году. Новейшая российская система ПВО, предназначенная для защиты важнейших политико-административных, экономических и военных объектов, уникальна. По максимальной дальности поражения цели С-400 превосходит конкурентов практически вдвое.

© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Антон Денисов
Перейти в фотобанк
8 из 21

Морская пехота участвует в военном параде на Красной площади, посвященном 57-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
9 из 21

Боевой танк Т-14 "Армата" — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Это полностью российская разработка. Боевую машину впервые представили публике на параде Победы в 2015 году.

© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Антон Денисов
Перейти в фотобанк
10 из 21

Дети забираются на боевые машины во время празднования Дня Победы на Красной площади 9 мая 1990 года.

© РИА Новости / Александр Гращенков
11 из 21

На параде 2017 года широкой публике впервые показали машины, разработанные специально для арктической группировки. Это зенитные ракетно-пушечные комплексы ближнего действия "Панцирь-СА" и зенитно-ракетные комплексы малой дальности "Тор-М2ДТ". Это единственные машины, которые прошли по Красной площади в зимней камуфляжной расцветке.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
12 из 21

Боевая авиация впервые в истории послевоенных парадов поднялась в небо над Москвой лишь в 1995 году — на параде в честь 50-летия Победы устроили пролет самолетов и вертолетов над Поклонной горой. Традицию полноценных воздушных парадов, с демонстрацией всей "линейки" боевых и наиболее значимых вспомогательных машин, возобновили в 2008-м.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
13 из 21

В 2019 году после парада на Красной площади президент Владимир Путин прошел на трибуну, где сидели ветераны Великой Отечественной войны, и поздравил каждого из них с Днем Победы.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
14 из 21

Подвижные ракетные комплексы — отличительная черта российской армии и грозное современное оружие. На фото: оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
15 из 21

Современный стратегический комплекс "Ярс" – модификация "Тополя-М". Оснащен твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования. "Ярс" — гарант безопасности страны и оружие, аналогов которого нет в мире.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
16 из 21

На параде Победы 2019 года дебютировал новый российский кабриолет Aurus. До этого момента принимающий парад министр обороны и командующий смотром главком сухопутных войск использовали для объезда расчетов автомобили ЗИЛ.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
17 из 21

Современные бронеавтомобили повышенной защищенности семейства "Тайфун", предназначенные для транспортировки личного состава, участвуют в парадах с 2014 года, а с 2015-го разные модификации этих машин начали поступать в войска.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
18 из 21

Юбилейный парад, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, стал самым масштабным — в нем приняли участие больше 16 тысяч человек.

© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Илья Питалев
19 из 21

Новейшую колесную боевую платформу "Бумеранг" впервые представили на параде к 70-летию Победы. Машина, которую готовят к серийному производству, способна с места, сходу и на плаву в любое время суток и при любых погодных условиях эффективно поражать цели противника, а в мирное время она может служить для помощи населению в случае стихийных бедствий и катастроф.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
20 из 21

Парад 9 мая 2015 года запомнился не только небывалым размахом, но и первым показом российской техники нового поколения: танков Т-14 и боевых машин пехоты Т-15 на платформе "Армата", БМП на платформе "Курганец-25", бронеавтомобилей "Тайфун-К" и "Тайфун-У".

© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Илья Питалев
Перейти в фотобанк
21 из 21

Впервые в истории парадов на праздновании 70-летия Победы была объявлена минута молчания.

© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В полдень в честь 75-й годовщины Победы будет дан памятный выстрел из орудия Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Весь день в онлайн-трансляции будут звучать праздничные концерты. Известные российские актеры, музыканты, спортсмены, общественные деятели отметят День Победы на прямой связи с петербуржцами, гостями города и всей страной из Открытой студии акции "Лента памяти".
Вечером в 22 часа с территории Петропавловской крепости прозвучат залпы традиционного праздничного салюта.
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Прорыва блокады Ленинграда. Встреча солдат Ленинградского и Волховского фронтов 18 января 1943 года
30 марта, 10:0075 лет Великой Победы
Ода радости: телеграмма из Лондона об окончании блокады Ленинграда
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75 лет Великой ПобедыСу-30СМДень ПобедыАн-12Ан-26МиГ-31Су-34Су-35Санкт-Петербург
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