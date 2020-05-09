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Религия и мировоззрение
2020-05-09T09:00
https://ria.ru/20200509/1571191100.html
Священник, раввин и муфтий отметили единство верующих в СССР во время ВОВ
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571117690_0:208:3072:1936_1036x0_80_0_0_f2930608e46e95949633d3510bc64b30.jpg
РИА Новости

Священник, раввин и муфтий отметили единство верующих в СССР во время ВОВ

09:00 09.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПамятник в Краснодаре, посвященный студентам и преподавателям КубГТУ, которые погибли во время войны
Памятник в Краснодаре, посвященный студентам и преподавателям КубГТУ, которые погибли во время войны
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Православный священник, раввин и муфтий на онлайн-конференции "Единение народов и религиозных общин во имя защиты Отечества и его свободы" отметили сплоченность народов Советского Союза и религиозных общин на пути к Победе в Великой Отечественной войне.
Как заявил секретарь по межрелигиозным отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата священник Дмитрий Сафонов, главное, что нужно вынести из урока Великой Отечественной войны – это "духовное единение народов России".
"Общее дело, которое совершали вместе русские и татары, православные и мусульмане – все трудились во имя Победы", - сказал он.
По его словам, к сплоченности еще в первый день войны призывал предстоятель Русской православной церкви митрополит Сергий (Старгородский), "а в 1945 году патриарх Алексий I (Симанский) сказал о сплоченности, которую проявили люди всех национальностей и религий в годы войны".
Картина художника Михаила Савицкого Партизанская мадонна во время подготовки к открытию выставки Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве
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В Москве открылась выставка-осмысление Великой Отечественной войны
В свою очередь глава департамента Федерации еврейских общин России по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, главный военный страны раввин Аарон Гуревич заявил, что "фашисты предполагали, что многонациональный состав СССР – это источник слабости, что это позволит развалить обороноспособность страны".
"Мы видим, что ресурсы, усилия и воля представителей всех национальностей были направлены в одно русло. И это позволило советскому народу разгромить носителей фашистской идеологии", - отметил он.
Гуревич привел в пример главного раввина хоральной синагоги в Москве, который, по его словам, в августе 1941 года призвал евреев помогать советской армии - несмотря на то, что "к сожалению, это был единственный религиозный представитель, так как общинная жизнь евреев в СССР была практически разрушена".
Президент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев
Вчера, 21:33Религия и мировоззрение
РЕК: "Иудейский" День Победы не будет перенесен из-за коронавируса
Первый замглавы Духовного управления мусульман России, член президиума Совета муфтиев страны Дамир Мухетдинов отметил вклад в дело Победы всего советского народа, всех республик СССР, "мусульман, православных - всех религий".
"Мы возносим наши молитвы за наших отцов и матерей, дедушек и бабушек, которые отдали жизни во имя нашей жизни и процветания. Также мы молимся Всевышнему, чтобы он уберег тех, кто в дни пандемии остался брошенным в своих домах без внимания, заботы и средств к существованию. Мы просим принять души почивших из-за коронавируса, просим дать силы нашим доблестным врачам и всем, кто каждодневным трудом приближают победу духа, мира, истины надо всем злым", - сказал муфтий.
Говоря о том, что можно делать во время эпидемии, он привел в пример арабиста-востоковеда Игнатия Крачковского, который "во время блокады Ленинграда написал один из своих фундаментальных трудов".
"Пандемия коронавируса способствует и нам в XXI веке использовать свободное время: взять пример с великих людей, которые под бомбардировками созидали и не теряли силу духа", - подытожил Мухетдинов.
Фронтовые кинооператоры-напарники Илья Аронс (слева) и Леон Мазрухо у Бранденбургских ворот и Рейхстага. Берлин, май 1945 год
7 мая, 20:58Культура
Еврейский музей открыл выставку "Неизвестный Берлин. Май 1945 года"
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Религия и мировоззрениеРелигияДамир МухетдиновНовости - Религия и мировоззрениеЛенинградРусская православная церковьМоскваСССРОбщество
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