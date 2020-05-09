Священник, раввин и муфтий отметили единство верующих в СССР во время ВОВ

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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Православный священник, раввин и муфтий на онлайн-конференции "Единение народов и религиозных общин во имя защиты Отечества и его свободы" отметили сплоченность народов Советского Союза и религиозных общин на пути к Победе в Великой Отечественной войне.

Как заявил секретарь по межрелигиозным отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата священник Дмитрий Сафонов, главное, что нужно вынести из урока Великой Отечественной войны – это "духовное единение народов России".

"Общее дело, которое совершали вместе русские и татары, православные и мусульмане – все трудились во имя Победы", - сказал он.

По его словам, к сплоченности еще в первый день войны призывал предстоятель Русской православной церкви митрополит Сергий (Старгородский), "а в 1945 году патриарх Алексий I (Симанский) сказал о сплоченности, которую проявили люди всех национальностей и религий в годы войны".

В свою очередь глава департамента Федерации еврейских общин России по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, главный военный страны раввин Аарон Гуревич заявил, что "фашисты предполагали, что многонациональный состав СССР – это источник слабости, что это позволит развалить обороноспособность страны".

"Мы видим, что ресурсы, усилия и воля представителей всех национальностей были направлены в одно русло. И это позволило советскому народу разгромить носителей фашистской идеологии", - отметил он.

Гуревич привел в пример главного раввина хоральной синагоги в Москве, который, по его словам, в августе 1941 года призвал евреев помогать советской армии - несмотря на то, что "к сожалению, это был единственный религиозный представитель, так как общинная жизнь евреев в СССР была практически разрушена".

Первый замглавы Духовного управления мусульман России, член президиума Совета муфтиев страны Дамир Мухетдинов отметил вклад в дело Победы всего советского народа, всех республик СССР, "мусульман, православных - всех религий".

"Мы возносим наши молитвы за наших отцов и матерей, дедушек и бабушек, которые отдали жизни во имя нашей жизни и процветания. Также мы молимся Всевышнему, чтобы он уберег тех, кто в дни пандемии остался брошенным в своих домах без внимания, заботы и средств к существованию. Мы просим принять души почивших из-за коронавируса, просим дать силы нашим доблестным врачам и всем, кто каждодневным трудом приближают победу духа, мира, истины надо всем злым", - сказал муфтий.

Говоря о том, что можно делать во время эпидемии, он привел в пример арабиста-востоковеда Игнатия Крачковского, который "во время блокады Ленинграда написал один из своих фундаментальных трудов".