День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Великая Отечественная война, являющаяся составной частью Второй мировой войны 1939-1945 годов, началась на рассвете 22 июня 1941 года , когда фашистская Германия, нарушив советско-германские договоры 1939 года, напала на Советский Союз. На ее стороне выступили Румыния, Италия, 23 июня к ним присоединилась Словакия, 25 июня – Финляндия, 27 июня – Венгрия, 16 августа – Норвегия.

Война длилась почти четыре года и стала самым крупным вооруженным столкновением в истории человечества. На фронте, простиравшемся от Баренцева до Черного морей, с обеих сторон в различные периоды войны одновременно сражались от 8 миллионов до 13 миллионов человек , применялось от 6 тысяч до 20 тысяч танков и штурмовых орудий, от 85 тысяч до 165 тысяч орудий и минометов, от 7 тысяч до 19 тысяч самолетов.

В своих агрессивных планах гитлеровцы главную ставку делали на "молниеносную войну" : в течение полутора-двух месяцев разгромить Красную Армию, захватить Москву и Ленинград (ныне Санкт-Петербург), промышленные районы европейской части СССР, выйти на линию Архангельск – Волга и мощными ударами авиации по индустриальным районам Урала победоносно завершить войну с Советским Союзом. В их планы входило расчленение СССР, отторжение от него Украины, Белоруссии, Прибалтики, Крыма, Молдавии и Кавказа.

Однако расчеты оккупантов на быструю победу над советским народом в одной кратковременной кампании потерпели крах . Советские войска в кровопролитных сражениях измотали противника, вынудив его перейти к обороне на всем германо-советском фронте, а затем нанесли врагу ряд крупных поражений. Советские воины разгромили фашистские войска в крупнейших сражениях под Москвой, Сталинградом (ныне Волгоград), Ленинградом, на Курской дуге, на Днепре, в Белоруссии и Прибалтике.

Очистив территорию СССР от врага, они, взаимодействуя с армиями союзников по антигитлеровской коалиции, в 1945 году завершили разгром фашистской Германии и освободили от оккупации страны Европы.

Решительные наступательные действия советских войск велись на тысячекилометровом фронте, развертывались на глубину до сотни километров. На советско-германском фронте фашистская Германия понесла наибольшие потери. Советские войска пленили и разгромили 607 дивизий противника. Безвозвратные потери Германии и ее союзников на советско-германском фронте составили более 8,5 миллиона человек. Было захвачено и уничтожено более 75% всего оружия и военной техники врага. Дорогой ценой далась победа Советскому Союзу. Общие людские потери (непосредственно в ходе всей войны) советского народа составили около 27 миллионов человек.

Оккупанты полностью или частично разрушили 1710 городов и поселков, свыше 70 тысяч сел и деревень.

Отечественная война, трагедией вошедшая почти в каждую советскую семью, окончилась победой СССР . Акт о безоговорочной капитуляции Германии был подписан в пригороде Берлина 8 мая 1945 года в 22.43 по центрально-европейскому времени (по московскому времени 9 мая в 0.43).

Дата официального объявления о подписании капитуляции (8 мая в Западной Европе и Америке, 9 мая в СССР) стала праздноваться как День Победы соответственно в Европе и в СССР.

В Израиле День Победы отмечается 9 мая по инициативе репатриантов из СССР.

Дата празднования узаконена на государственном уровне, в 2017 году израильский парламент принял специальный закон.

В СССР 9 мая был объявлен Днем Победы над фашистской Германией указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года. В документе 9 мая объявлялся "днем всенародного торжества" в ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков и одержанных исторических побед Красной Армии, увенчавшихся полным разгромом гитлеровской Германии, заявившей о безоговорочной капитуляции, и нерабочим днем.

9 мая 1945 года повсеместно состоялись народные гулянья, многолюдные митинги. На площадях и в парках городов и сел выступали коллективы художественной самодеятельности, популярные артисты театра и кино, играли оркестры. В 21 час с обращением к советскому народу выступил председатель Совета Народных комиссаров Иосиф Сталин. В 22 часа был произведен салют 30 артиллерийскими залпами из 1000 орудий. После салюта десятки самолетов сбросили над Москвой гирлянды разноцветных ракет, на площадях вспыхивали многочисленные бенгальские огни.

23 декабря 1947 года вышел указ Президиума Верховного совета СССР, согласно которому день 9 мая – праздник победы над Германией – объявлялся рабочим днем.

И лишь в год двадцатилетнего юбилея Победы указом Президиума Верховного Совета от 26 апреля 1965 года день 9 мая снова был объявлен нерабочим. 9 мая 1965 года на Красной площади в Москве впервые после окончания войны был проведен военный парад. После этого в День Победы парады в СССР проводились лишь в юбилейные годы – в 1985 и 1990 годах. После распада СССР парады на День Победы в 1991-1994 годах не проводились.

9 мая 1995 года в ознаменование 50-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве на Красной площади состоялся юбилейный парад участников войны и тружеников тыла военных лет с подразделениями Московского гарнизона, который, по замыслу его организаторов, воспроизводил исторический Парад Победы 1945 года. На парад выносилось Знамя Победы.

В соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" день 9 мая объявлен всенародным праздником – Днем Победы . Он является нерабочим днем и ежегодно отмечается военным парадом и артиллерийским салютом.

С этого времени парады на Красной площади проводились ежегодно , но без боевой техники. В 2008 году участие военной техники в них возобновилось. С этого года возродилась традиция проведения 9 мая полноценных воздушных парадов, с демонстрацией всей "линейки" боевых и наиболее значимых вспомогательных самолетов ВВС России.

Согласно указу президента РФ от 15 апреля 1996 года, в День Победы при возложении венков к могиле Неизвестного солдата, проведении торжественных заседаний, парадов войск и шествий ветеранов Великой Отечественной войны на Красной площади в Москве наряду с Государственным флагом РФ выносится Знамя Победы, водруженное над рейхстагом в мае 1945 года. В 2007 году был принят закон "О Знамени Победы" , в котором оговорено, что если Знамя Победы находится на реставрации, то вместо него можно использовать копии.

По сложившейся традиции в праздник Победы кроме военного парада, проводятся артиллерийский салют, торжественные собрания, приемы, встречи с ветеранами, возложение венков к памятникам, мемориалам, братским могилам воинов и др.

С 1965 года в течение многих лет существовала традиция: каждый год в День Победы, 9 мая, в 18 часов по московскому времени по радио и телевидению объявлялась всероссийская минута молчания. Но в последние годы минуту молчания объявляет глава государства в ходе своей речи на параде Победы.

С 2005 года за несколько дней до Дня Победы стартует патриотическая акция "Георгиевская ленточка" . Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом, георгиевская ленточка – символ памяти, связи поколений и воинской славы.

С 2016 года акция проводится силами тысяч "Волонтеров Победы " по всей России при координации и поддержке Роспатриотцентра и Россотрудничества при информационной поддержке МИА "Россия сегодня".

9 мая также проходит общественная акция памяти "Бессмертный полк" , представляющая собой шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

В 2020 году , в год 75-летия Победы, в связи с пандемией коронавируса было решено 9 мая не проводить все запланированные массовые мероприятия в честь праздника, в том числе Парад Победы и шествие "Бессмертного полка". Их проведение отложили на более поздний срок, пообещав провести именно в 2020 году, который был объявлен в России Годом памяти и славы.

Президент страны Владимир Путин сообщил , что, несмотря на ограничения из-за коронавируса, 9 мая пройдет воздушный парад, а вечером в центрах городов обязательно будет традиционный праздничный салют.

Движение "Бессмертный полк России" решило в День Победы провести акцию "Бессмертный полк" в режиме онлайн.

Истории и фото ветеранов объединя т в трансляцию: ее можно будет посмотреть в социальных сетях "Одноклассники", "ВКонтакте", на сайте "Бессмертного полка", а также в офлайне – на медиаэкранах в российских городах.

(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Воениздат. Москва. В 8 томах. 2004 г.)