В Ленобласти к 75-летию Победы открылся музей "Дом авиаторов"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая – РИА Новости. В преддверии празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне во Всеволожске В преддверии празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне во Всеволожске Ленинградской области после реконструкции открылся музейный комплекс "Дом авиаторов", сообщил глава региона на своей личной странице в одной из социальных сетей.

По его словам, музейный комплекса расположился в историческом здании, построенном в 1774 году на пересечении Колтушского шоссе и Дороги жизни. Когда-то там находилась первая в России сыроварня придворного банкира Екатерины II, а в годы Великой Отечественной войны располагались казармы первого минно-торпедного авиаполка военно-воздушных сил Балтийского флота.

Дрозденко рассказал, что в "Доме авиаторов" жили летчики, сражавшиеся в небе Ленинграда и защищавшие Дорогу жизни. В картотеке музея собрана информация о каждом, кто защищал Дорогу жизни в составе Ленинградского фронта. А самолет, ставший частью экспозиции, был собран из уцелевших фрагментов, найденных поисковиками в разных регионах страны.

"Например, шасси нашли на одной территории России. Что-то из-подо Ржева, что-то из-под Курска, что-то из Синявинских болот. Приборная доска восстановлена из нескольких самолетов, которые тоже "поднимали" поисковики. От этого как раз и появился дух боевого самолета. Я думаю, ребятишки с удовольствием залезут в кабину пилота, посидят за штурвалом настоящего боевого самолета, самолета с историей", - написал губернатор.

Экспозиция музея интерактивная и представляет собой макеты самолетов, полноразмерные макеты авиабомб, скульптуры летчиков в полной аутентичной летной экипировке, интерактивные карты боевых действий и элементы военного быта пилотов. Среди прочего в музее можно пройти мультимедийные квесты, побывать в интерактивной кабине самолета, а также совершить "полет" над Дорогой жизни и услышать голоса защитников неба. А с помощью мобильного приложения можно принять участие в воздушном бое.