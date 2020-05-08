Главы МИД стран ШОС обсудят взаимодействие в условиях коронавируса

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 13 мая примет участие в видеоконференции министров иностранных дел стран ШОС, на которой обсудят взаимодействие членов организации в контексте распространения COVID-19, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Тринадцатого мая под председательством министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова планируется проведение совещания министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в формате видеоконференции", - сказала Захарова на брифинге.
В ходе видеоконференции главы МИД стран ШОС обсудят актуальные региональные и глобальные темы с упором на взаимодействие в рамках организации в контексте ситуации, связанной с распространением COVID-19, а также предстоящих 75-летия Победы во Второй мировой войне и 75-й годовщины создания ООН.
"В центре внимания также будут вопросы подготовки саммита ШОС в Санкт-Петербурге и других мероприятий в рамках председательства России в организации", - добавила Захарова.
Саммит ШОС запланирован на 21-23 июля в Санкт-Петербурге.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.