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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T17:21
https://ria.ru/20200508/1571177309.html
Главы МИД стран ШОС обсудят взаимодействие в условиях коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/149281/42/1492814236_0:9:3073:1737_1036x0_80_0_0_c0a9e6c5f74cba2d6bf20bf56819119c.jpg
РИА Новости

Главы МИД стран ШОС обсудят взаимодействие в условиях коронавируса

17:21 08.05.2020
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© Sputnik / Болат Шайхинов / Перейти в фотобанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества
Флаг Шанхайской организации сотрудничества
© Sputnik / Болат Шайхинов
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Флаг Шанхайской организации сотрудничества. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 13 мая примет участие в видеоконференции министров иностранных дел стран ШОС, на которой обсудят взаимодействие членов организации в контексте распространения COVID-19, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Тринадцатого мая под председательством министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова планируется проведение совещания министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в формате видеоконференции", - сказала Захарова на брифинге.
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В ходе видеоконференции главы МИД стран ШОС обсудят актуальные региональные и глобальные темы с упором на взаимодействие в рамках организации в контексте ситуации, связанной с распространением COVID-19, а также предстоящих 75-летия Победы во Второй мировой войне и 75-й годовщины создания ООН.
"В центре внимания также будут вопросы подготовки саммита ШОС в Санкт-Петербурге и других мероприятий в рамках председательства России в организации", - добавила Захарова.
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Саммит ШОС запланирован на 21-23 июля в Санкт-Петербурге.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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