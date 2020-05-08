Путин: СССР пытаются уравнять с нацистами, но нам оправдываться не за что

В январе польский сейм принял резолюцию, в которой вина за начало Второй мировой войны в равной степени возлагается как на Германию, так и на Советский Союз, а советские войска, освобождавшие Польшу в 1944-1945 годах, признаются оккупационными силами. Однако есть множество исторических документов, доказывающих, что СССР не только не устанавливал в Польше свои порядки, но и помогал возрождению этой страны на основе ее культуры и традиций.

"Желание возложить на кого-то ответственность, поставить на одну доску Советский Союз и нацистскую Германию, безусловно, проецируется на сегодняшний, на завтрашний день с тем, чтобы Россия чувствовала себя необходимой за что-то оправдываться", - сказал Путин в фильме Андрея Кондрашова "Война за память", показанном в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, Россию тем самым пытаются поставить "в ложное положение людей, которые должны испытывать чувство вины".

Говоря об обороне Ленинграда , Путин отметил, что иначе город был бы уничтожен - в планах Гитлера, которые он озвучивал публично, было стереть его с лица земли, "уничтожить тотально". "Почему так яростно защищали? А потому что хотели сохраниться. Выжить. Хотели, чтобы наша страна имела будущее, чтобы росли дети, чтобы она развивалась. Что же мы, сдали бы Петербург ? Что бы от него осталось?" - заявил президент.