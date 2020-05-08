Путин: СССР пытаются уравнять с нацистами, но нам оправдываться не за что

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Попытки переписать историю и уравнять ответственность СССР и Германии за начало Второй мировой войны совершаются для того, чтобы заставить Россию оправдываться, заявил президент РФ Владимир Путин.
В январе польский сейм принял резолюцию, в которой вина за начало Второй мировой войны в равной степени возлагается как на Германию, так и на Советский Союз, а советские войска, освобождавшие Польшу в 1944-1945 годах, признаются оккупационными силами. Однако есть множество исторических документов, доказывающих, что СССР не только не устанавливал в Польше свои порядки, но и помогал возрождению этой страны на основе ее культуры и традиций.
"Желание возложить на кого-то ответственность, поставить на одну доску Советский Союз и нацистскую Германию, безусловно, проецируется на сегодняшний, на завтрашний день с тем, чтобы Россия чувствовала себя необходимой за что-то оправдываться", - сказал Путин в фильме Андрея Кондрашова "Война за память", показанном в эфире телеканала "Россия 1".
По его словам, Россию тем самым пытаются поставить "в ложное положение людей, которые должны испытывать чувство вины".
Говоря об обороне Ленинграда, Путин отметил, что иначе город был бы уничтожен - в планах Гитлера, которые он озвучивал публично, было стереть его с лица земли, "уничтожить тотально". "Почему так яростно защищали? А потому что хотели сохраниться. Выжить. Хотели, чтобы наша страна имела будущее, чтобы росли дети, чтобы она развивалась. Что же мы, сдали бы Петербург? Что бы от него осталось?" - заявил президент.
Он подчеркнул, что россияне должны быть вечно благодарны героям Великой Отечественной войны - "дедушкам, бабушкам, отцам нашим, матерям за то, что они добыли для нас эту Победу, обеспечили будущее нашей страны и наших детей".