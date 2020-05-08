Дочь фронтовика рассказала о задании отца заминировать подступы к Кремлю

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Сапер Валентин Кулиновский (1914-1982) в самое тяжелое время обороны Сапер Валентин Кулиновский (1914-1982) в самое тяжелое время обороны Москвы осенью 1941 года нес службу в считанных километрах от знаменитого ресторана "Метрополь", где, как шутил сам подрывник, он мог работать поваром, если бы не война - об этом РИА Новости рассказала дочь фронтовика Светлана.

По ее словам, Валентин Кулиновский до войны учился в Московском горном институте, но был отчислен после того, как в 1938 году репрессировали и отправили на строительство Волго-Донского канала его отца, земельного инженера Георгия Кулиновского. Скрыв, что он сын "врага народа", Валентин в начале 1941 года поступил в Московское военно-инженерное училище приобретать навыки саперного дела.

"Отец был призван в действующую армию в июле 1941 года. Уже с октября 1941 по январь 1942 он участвует в выполнении спецзадания Сталина по обороне Москвы - минирования важных объектов города", - сказала Светлана Кулиновская.

"Папа рассказывал, как минировал Устьинский мост, а потом в составе группы саперов-подрывников нес боевое дежурство у моста, чтобы в случае прорыва обороны города фашистами взорвать его. Рассказывал, как его мачеха Татьяна носила им горячую домашнюю еду, регулярно проходя пешком путь от их дома в Кропоткинском переулке до Устьинского моста", - добавила она.

Тогда, осенью 1941 года, мосты и другие стратегически важные объекты были заминированы на случай входа гитлеровских войск в Москву. Большой Устьинский мост через Москву-реку относился к объектам последнего, наиболее близкого к Кремлю рубежа обороны, проходившего по Бульварному кольцу.

После того, как Красная армия отбросила гитлеровские войска от Москвы, Валентин Кулиновский в составе саперных подразделений участвовал в обороне Воронежа , в операциях на Донском, Сталинградском, Юго-Западном фронтах.

После окончания войны Кулиновский служил в Баку , а затем по специальному заданию был командирован в Иран . После получил назначение в Подмосковье : сначала в воинскую часть, а затем в Центральный военный научно-исследовательский институт имени Карбышева, где занимался разработкой и испытанием вооружений и их защиты от взрывной волны. В запас вышел в звании подполковника.

Награжден орденом Красной Звезды, медалями "За оборону Москвы", "За оборону Сталинграда", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", "За боевые заслуги", юбилейными медалями.

"Папа был очень красивый, добрый и веселый человек, душа компании. Любил готовить и шутил, что если бы не армия – стал бы поваром в "Метрополе", - вспоминает Светлана Кулиновская.