В Москве назвали размер штрафа за появление в транспорте без маски

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков рассказал РИА Новости, какие штрафы предусмотрены за появление в столичных общественных местах и транспорте без масок.
"В общественном транспорте штраф составит пять тысяч рублей, так как там плотность людей больше, а значит, и больше риск распространения вируса. В общественных местах штраф будет составлять четыре тысячи рублей. Эти штрафы предусмотрены московским КОАПом".
Также, по словам собеседника агентства, штрафы в размере четырех тысяч рублей введут и за нарушение масочного режима на рабочих местах сотрудниками предприятий, работа которых разрешена.
Данчиков пояснил, что с проверкой может выйти Роспотребнадзор и контролирующие организации.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с 12 мая в городе введут масочный режим. Он пояснил, что решение связано со снятием ограничений на работу промышленных и строительных предприятий.
Также, по словам мэра, реальное число инфицированных коронавирусом в столице выше, чем выявлено. Настоящее количество заболевших может быть около 300 тысяч человек, уточнил Собянин.
По данным на 7 мая, всего в России выявили 177 160 инфицированных коронавирусом, от заболевания умерли 1625 человек, поправились 23 803.
В Москве, по официальной информации, COVID-19 заболели 92 676 человек, выздоровели 9227, скончались 905 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.