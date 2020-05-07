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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-07T15:48
https://ria.ru/20200507/1571099985.html
В Москве назвали размер штрафа за появление в транспорте без маски
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571101426_0:0:3256:1832_1036x0_80_0_0_63e2de2487e4e66f2b8215f2d26c0fb3.jpg
РИА Новости

В Москве назвали размер штрафа за появление в транспорте без маски

14:14 07.05.2020 (обновлено: 15:48 07.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в защитных масках в вагоне московского метро
Сотрудники полиции в защитных масках в вагоне московского метро
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков рассказал РИА Новости, какие штрафы предусмотрены за появление в столичных общественных местах и транспорте без масок.

"В общественном транспорте штраф составит пять тысяч рублей, так как там плотность людей больше, а значит, и больше риск распространения вируса. В общественных местах штраф будет составлять четыре тысячи рублей. Эти штрафы предусмотрены московским КОАПом".

Евгений Данчиков
Также, по словам собеседника агентства, штрафы в размере четырех тысяч рублей введут и за нарушение масочного режима на рабочих местах сотрудниками предприятий, работа которых разрешена.
Данчиков пояснил, что с проверкой может выйти Роспотребнадзор и контролирующие организации.
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Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с 12 мая в городе введут масочный режим. Он пояснил, что решение связано со снятием ограничений на работу промышленных и строительных предприятий.
Также, по словам мэра, реальное число инфицированных коронавирусом в столице выше, чем выявлено. Настоящее количество заболевших может быть около 300 тысяч человек, уточнил Собянин.
По данным на 7 мая, всего в России выявили 177 160 инфицированных коронавирусом, от заболевания умерли 1625 человек, поправились 23 803.
В Москве, по официальной информации, COVID-19 заболели 92 676 человек, выздоровели 9227, скончались 905 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
Популярные комментарии
Хороший со стороны властей и глупый с эпид точки зрения налог на бедных. Большинство будут ходить в одной маске весь день.
7 мая, 14:19
СМСергей Морозов
29711811221
Ну как всегда, единственное на что способна власть, только на штрафы... раздавайте маски .. сейчас все побегут за масками в очередь и там заразятся , наживаются на всем живодеры
7 мая, 14:17
Ozz Blizzard
296521546
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