Власти Москвы начали первый этап снятия ограничительных мер

В Москве с 12 мая начнется первый этап снятия ограничительных мер из-за коронавируса. В частности, возобновится работа всех промышленных и строительных предприятий, рассказал мэр столицы

"Это важно для экономики города и очень важно для экономики страны, потому что заказы московских предприятий создают около 3,5 миллиона рабочих мест по всей стране", - сказал мэр.