Власти Москвы начали первый этап снятия ограничительных мер

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В Москве с 12 мая начнется первый этап снятия ограничительных мер из-за коронавируса. В частности, возобновится работа всех промышленных и строительных предприятий, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
Благодаря этому полмиллиона москвичей смогут возобновить полноценную работу.
"Это важно для экономики города и очень важно для экономики страны, потому что заказы московских предприятий создают около 3,5 миллиона рабочих мест по всей стране", - сказал мэр.
Собянин отметил, что перед принятием решения советовался с президентом Владимиром Путиным, который поддержал планы московских властей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.