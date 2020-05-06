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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T17:41
https://ria.ru/20200506/1571039247.html
Власти Москвы начали первый этап снятия ограничительных мер
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570996581_0:175:3188:1968_1036x0_80_0_0_03047fac301ae366d025c43ecd52076f.jpg
РИА Новости

Власти Москвы начали первый этап снятия ограничительных мер

16:28 06.05.2020 (обновлено: 17:41 07.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтроительство временных госпиталей для пациентов с COVID-19
Строительство временных госпиталей для пациентов с COVID-19
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В Москве с 12 мая начнется первый этап снятия ограничительных мер из-за коронавируса. В частности, возобновится работа всех промышленных и строительных предприятий, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
Благодаря этому полмиллиона москвичей смогут возобновить полноценную работу.
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"Это важно для экономики города и очень важно для экономики страны, потому что заказы московских предприятий создают около 3,5 миллиона рабочих мест по всей стране", - сказал мэр.
Собянин отметил, что перед принятием решения советовался с президентом Владимиром Путиным, который поддержал планы московских властей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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