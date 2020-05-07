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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T14:19
https://ria.ru/20200507/1571088692.html
В Москве обяжут носить маски и перчатки в общественном транспорте
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570394208_0:21:3072:1749_1036x0_80_0_0_87fd45ec3c2a156df2e42b074bf42887.jpg
РИА Новости

В Москве обяжут носить маски и перчатки в общественном транспорте

12:22 07.05.2020 (обновлено: 14:19 07.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажир в защитной маске в салоне городского автобуса в Москве
Пассажир в защитной маске в салоне городского автобуса в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Ношение масок и перчаток в общественном транспорте Москвы станет обязательным, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
Градоначальник пояснил, что решение связано со снятием ограничений по коронавирусу на работу промышленных предприятий и строек.
"Давая возможность большему количеству людей работать, мы же понимаем, что увеличится количество передвижений людей на транспорте, так или иначе увеличится количество людей, общающихся друг с другом, это надо хотя бы отчасти компенсировать. Поэтому мы вводим дополнительный режим самоизоляции в метрополитене, более жесткие требования: это обязательное ношение масок, перчаток в общественном транспорте".
Мэр Москвы Сергей Собянин
Сергей Собянин
Мэр также сообщил, что больных коронавирусом в Москве больше, чем выявлено.
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"По скрининговым исследованиям, их в районе 2-2,5% от всего населения Москвы, в пересчете на цифры — это около 300 тысяч", — отметил мэр.
Также, по словам Собянина, количество госпитализированных в Москве не увеличилось. Он подчеркнул, что сегодня из больниц выписалось больше людей, чем госпитализировано.
"Не хочу загадывать на будущее, но мое мнение — все-таки нам не скоро еще придется вернуться к полноценной, на 100% реальной жизни без всяких ограничений. На мой взгляд, не хотелось этого говорить, но все-таки надо настраиваться на длительный период, связанный с распространением эпидемии, опасности заражения, опасности заболевания и так далее. К сожалению, такая реальность. И мы этой реальности должны смотреть прямо в лицо и говорить то, что на самом деле есть", — заключил Собянин.
По данным на 7 мая, всего в России выявили 177 160 инфицированных коронавирусом, от заболевания умерли 1625 человек, поправились 23 803.
Официальные данные гласят, что в Москве COVID-19 заболели 92 676 человек, поправились 9227, умерли 905 пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСергей СобянинМоскваОбщество
Популярные комментарии
Нет, я так понимаю, если обяжут по сути и смыслу должны выдавать их даром, то есть бесплатно.
7 мая, 12:26
АВАнти Вирус
1671500017
Наверное, решил заняться производством масок и перчаток.
7 мая, 12:24
sizif8
1641000221
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