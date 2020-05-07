В Москве обяжут носить маски и перчатки в общественном транспорте

"Не хочу загадывать на будущее, но мое мнение — все-таки нам не скоро еще придется вернуться к полноценной, на 100% реальной жизни без всяких ограничений. На мой взгляд, не хотелось этого говорить, но все-таки надо настраиваться на длительный период, связанный с распространением эпидемии, опасности заражения, опасности заболевания и так далее. К сожалению, такая реальность. И мы этой реальности должны смотреть прямо в лицо и говорить то, что на самом деле есть", — заключил Собянин.