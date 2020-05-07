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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T14:43
https://ria.ru/20200507/1571089014.html
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569829691_0:202:2924:1847_1036x0_80_0_0_4087e7e6e6dcdf20661755e21b1d9c55.jpg
РИА Новости

Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом

12:25 07.05.2020 (обновлено: 14:43 07.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Больных коронавирусом в Москве больше, чем пока выявлено, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".

"Очевидно, что реально больных в городе еще больше (чем выявленных. — Прим. ред.). По скрининговым исследованиям их в районе двух — двух с половиной процентов от всего населения Москвы, в пересчете на цифры — это около 300 тысяч. Наша задача — максимально выявить этих людей", — отметил он.

Вместе с тем Собянин заявил, что по выявляемости Москва уже обогнала Нью-Йорк, где болеют более 50 процентов жителей города, что составляет четыре-пять миллионов человек.
Мэр также ввел в Москве обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах.
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