Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Больных коронавирусом в Москве больше, чем пока выявлено, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
"Очевидно, что реально больных в городе еще больше (чем выявленных. — Прим. ред.). По скрининговым исследованиям их в районе двух — двух с половиной процентов от всего населения Москвы, в пересчете на цифры — это около 300 тысяч. Наша задача — максимально выявить этих людей", — отметил он.
Вместе с тем Собянин заявил, что по выявляемости Москва уже обогнала Нью-Йорк, где болеют более 50 процентов жителей города, что составляет четыре-пять миллионов человек.
Мэр также ввел в Москве обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах.
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