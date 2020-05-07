Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом

"Очевидно, что реально больных в городе еще больше (чем выявленных. — Прим. ред.). По скрининговым исследованиям их в районе двух — двух с половиной процентов от всего населения Москвы, в пересчете на цифры — это около 300 тысяч. Наша задача — максимально выявить этих людей", — отметил он.