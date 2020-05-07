Эксперт оценил влияние коронавируса на инициативу "Один пояс, один путь"

"Из-за различных ограничительных мер сейчас перемещение людей и товаров действительно затруднено или даже полностью прервано. Торговля временно прервана, и многочисленные проекты остановлены. В долгосрочной перспективе это также может оказать негативное влияние на финансирование производственной цепочки, на цепочку поставок, логистическую цепочку и так далее по проектам инициативы "Один пояс, один путь"", - сказал он в ходе онлайн-конференции "Экономические последствия коронавируса: инициатива "Пояс и путь" в новых мировых условиях", организованной дискуссионным клубом "Валдай".