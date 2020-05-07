Эксперт оценил влияние коронавируса на инициативу "Один пояс, один путь"

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Коронавирус COVID-19 в долгосрочной перспективе может негативно повлиять на проекты в рамках инициативы "Один пояс, один путь", но в то же время и придать импульс сотрудничеству в науке и технологиях, считает старший научный сотрудник Академии исследований современного Китая и мира Ван Ганъи.
"Из-за различных ограничительных мер сейчас перемещение людей и товаров действительно затруднено или даже полностью прервано. Торговля временно прервана, и многочисленные проекты остановлены. В долгосрочной перспективе это также может оказать негативное влияние на финансирование производственной цепочки, на цепочку поставок, логистическую цепочку и так далее по проектам инициативы "Один пояс, один путь"", - сказал он в ходе онлайн-конференции "Экономические последствия коронавируса: инициатива "Пояс и путь" в новых мировых условиях", организованной дискуссионным клубом "Валдай".
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Он отметил, что коронавирус уже оказал серьезное влияние на экономику стран вдоль инициативы "Один пояс, один путь". При этом Ван Ганъи подчеркнул, что ситуация с COVID-19 также дала импульс для развития инициативы, так как страны получили новые познания.
По словам Ван Ганъи, странам в рамках инициативы "Один пояс, один путь" следует обмениваться опытом относительно возможной новой волны пандемии коронавируса, развивать сотрудничество в области здравоохранения и научных разработок, гармонизировать цепочку поставок и развивать электронную коммерцию.
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Концепция "Один пояс, один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем. Идея формирования "Экономического пояса Шелкового пути" была выдвинута лидером КНР Си Цзиньпином и впервые прозвучала во время его выступления в Астане в рамках государственного визита в Казахстан в сентябре 2013 года.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.