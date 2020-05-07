МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Телеканал RT покажет 75-летие Великой Победы по всему миру в эфире и онлайн на различных соцмедиаплатформах.

"В день 75-летия победы в Великой Отечественной войне телеканал RT представит полную версию документального фильма "#АзбукаПобеды: От Бреста до Рейхстага" и проведет спецэфир на всех языковых версиях канала. К юбилею Победы RT запустил масштабный соцмедиапроект #СтраницыПобеды и воссоздал момент исторического снимка, на котором советские солдаты водружают Знамя Победы над Рейхстагом в 1945 году", - говорится в сообщении.

Главный герой документального YouTube-сериала "АзбукаПобеды: От Бреста до Рейхстага", краевед Леонид Игнатенко, повторил путь советской армии в 1945 году. Фильм создан в рамках цифрового спецпроекта RT #СтраницыПобеды, который рассказывает о Великой Отечественной войне на пяти соцмедиаплатформах - Twitter , Instagram, Facebook, "ВКонтакте" и YouTube

Кроме того, в Twitter команда проекта ведет реконструкцию событий 1945 года - десятки исторических персонажей "в режиме реального времени" публикуют сообщения о последних месяцах войны. В Instagram RT создает "Бесконечное письмо" - молодые художники из Школы дизайна РАНХиГС нарисовали сотни иллюстраций к строкам из фронтовых писем. В соцсети "ВКонтакте" креативный продюсер RT Анна Федорова обсуждает наследие Великой Отечественной войны с гостями. Кроме того, авторский подкаст #ЗвукПобеды вошел в число рекомендаций "Новое и интересное" на главной странице Apple Podcasts в России.

Добавляется, что RT также воссоздал момент исторического снимка "Знамя Победы над Рейхстагом", для чего были использованы все доступные фото, сделанные советским военным корреспондентом Евгением Халдеем на крыше немецкого парламента, а также более 40 других снимков здания и окружающих домов.

"О 75-летии победы в Великой Отечественной войне RT рассказывает на шести языках - русском, английском, испанском, немецком, французском и арабском - в эфире и онлайн. Девятого мая зрители увидят репортажи с Красной площади, а также программы и документальные фильмы о войне", - сообщается на сайте телеканала.

Кроме того, RT на испанском осветит истории участников войны из стран Латинской Америки Испании , RT на арабском представит серию роликов о крупных сражениях, главных военачальниках и городах-героях, а RT France покажет интервью с французскими ветеранами и историками, авторами книг о Второй мировой войне.

Кроме того, RT Deutsch расскажет историю ветерана Владимира Вареника, который дошел до Берлина в 1945 году, но не смог оставить надпись на стенах Рейхстага.

"В условиях пандемии коронавируса RT организовал онлайн-встречу ветерана с немецким парламентарием, который предложил ему передать эту надпись спустя 75 лет. Через несколько дней после интервью Владимир Петрович умер. Его послание теперь хранится на видном месте в кабинете немецкого депутата в здании бундестага: "Планета Земля - наш общий дом. А мы - соседи в этом доме, ближние и дальние. И нам пора жить в нем по-соседски", - говорится в сообщении.

Серию материалов к 75-летию Победы подготовило видеоагентство Ruptly.