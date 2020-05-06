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2020-05-06T16:32
https://ria.ru/20200506/1571035092.html
Семье, живущей в двушке с одиннадцатью детьми, пообещали коттедж
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РИА Новости

Семье, живущей в двушке с одиннадцатью детьми, пообещали коттедж

16:08 06.05.2020 (обновлено: 16:32 06.05.2020)
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© Фото : из личного архива Светланы Томиленой Дети Светланы
Дети Светланы
© Фото : из личного архива Светланы Томиленой
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Матери одиннадцати детей Светлане Томиленой из Псковской области, о которой мы писали в конце апреля, в течение нескольких месяцев приобретут жилье. Об этом РИА Новости рассказал глава Великолукского муниципалитета Сергей Петров. Сейчас многодетная семья живет на двадцати квадратных метрах — в квартире даже негде поставить кровати.

Суд да дело

Еще в конце октября прошлого года суд обязал администрацию Великолукского района предоставить Томиленой и ее детям жилье: после того как сгорел дом, семья переехала в крошечную двушку, принадлежащую мужу Светланы. В интервью РИА Новости многодетная мать жаловалась на бездействие местных чиновников. В администрации района нас заверили, что это не так.
Чувствуется, что у обеих сторон накопились взаимные претензии.

"Сколько мы ни пытаемся помочь — постоянно сталкиваемся с негативом. Объясняешь ситуацию, вроде бы человек понимает. Проходит неделя — появляется жалоба президенту, что глава района ничего не предпринимает. У меня же не стоит возле стола мешок с деньгами, я не могу достать пять миллионов и купить дом. Вопрос решается, но не так быстро, как она думает", — говорит глава администрации Великолукского района Сергей Петров.

По словам чиновника, хотя в местном бюджете нет средств на покупку жилья для семьи Светланы, они нашли способ ей помочь. "После того как судебное решение передали приставам, муниципалитет, как ответчик, обратился к губернатору, чтобы получить финансовую помощь для приобретения жилья. Семья большая, им полагается 204 квадратных метра. Ни в районе, ни в Великих Луках таких квартир нет, поэтому стоит вопрос о приобретении коттеджа. Губернатор утвердил выделение денежных средств. В итоге мы, муниципалитет, должны найти миллион рублей, порядка четырех миллионов поступят из бюджета области. Сейчас мы ждем эти деньги. Уже подобран дом в черте города Великие Луки", — рассказал он.
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Петров признал, что не может назвать точный срок: все зависит от того, когда поступят деньги из области. Но подчеркнул, что речь идет всего о нескольких месяцах.

Есть участок, нет дорог

Еще один парадокс этой истории заключается в том, что Светлана получила практически все, что по закону полагается многодетным: материнский капитал и земельный участок. Однако ни тем ни другим не может воспользоваться. Дело в том, что средства маткапитала она планировала потратить на строительство дома на выделенной земле. Но вот уже несколько лет не в состоянии к этому приступить из-за отсутствия дороги.

"Нам предоставили участок в Шелково, недалеко от города, но начать строительство невозможно. Я добилась того, чтобы туда провели электричество — теперь в поле стоит столб, на нем — ящик. Но нет дороги, чтобы добираться до участка", — описывает ситуацию многодетная мать.

"Мы помогли ей с электроэнергией, сейчас проводим межевание дорог", — пояснил, в свою очередь, глава администрации.
О переезде в собственный коттедж Светлана пока даже не заговаривает — зачем загадывать. Но ясно одно: сдаваться многодетная мать точно не собирается.
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Обеспечение земельными участками многодетных семейМногодетные семьиЖильеПсковская областьВеликолукский районДетисемьяОбщество
Популярные комментарии
Объясните мне зачем рожать столько детей если не могут их обеспечить,а потом ноют что тут должны там обязаны
6 мая, 16:32
ИФИмя Фамилия
79001114
Вот именно что когда ты с одним или двумя ещё одно,но когда извините за высказывание как матка рожаешь не думая как ты их всех поднимать будешь это совсем другое,детям нужно твёрдую почву сначала дать,будущее не считая копейки перебиваясь с зарплаты на зарплату а не так,а ну наражаю государство поможет,рожаю якобы для себя но на обеспечение государству,оно же должно и обязано
6 мая, 17:38
ИФИмя Фамилия
4400017
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