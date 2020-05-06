Семье, живущей в двушке с одиннадцатью детьми, пообещали коттедж

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Матери одиннадцати детей Светлане Томиленой из Псковской области, о которой мы Матери одиннадцати детей Светлане Томиленой из Псковской области, о которой мы писали в конце апреля, в течение нескольких месяцев приобретут жилье. Об этом РИА Новости рассказал глава Великолукского муниципалитета Сергей Петров. Сейчас многодетная семья живет на двадцати квадратных метрах — в квартире даже негде поставить кровати.

Суд да дело

Еще в конце октября прошлого года суд обязал администрацию Великолукского района предоставить Томиленой и ее детям жилье: после того как сгорел дом, семья переехала в крошечную двушку, принадлежащую мужу Светланы. В интервью РИА Новости многодетная мать жаловалась на бездействие местных чиновников. В администрации района нас заверили, что это не так.

Чувствуется, что у обеих сторон накопились взаимные претензии.

"Сколько мы ни пытаемся помочь — постоянно сталкиваемся с негативом. Объясняешь ситуацию, вроде бы человек понимает. Проходит неделя — появляется жалоба президенту, что глава района ничего не предпринимает. У меня же не стоит возле стола мешок с деньгами, я не могу достать пять миллионов и купить дом. Вопрос решается, но не так быстро, как она думает", — говорит глава администрации Великолукского района Сергей Петров.

По словам чиновника, хотя в местном бюджете нет средств на покупку жилья для семьи Светланы, они нашли способ ей помочь. "После того как судебное решение передали приставам, муниципалитет, как ответчик, обратился к губернатору, чтобы получить финансовую помощь для приобретения жилья. Семья большая, им полагается 204 квадратных метра. Ни в районе, ни в Великих Луках таких квартир нет, поэтому стоит вопрос о приобретении коттеджа. Губернатор утвердил выделение денежных средств. В итоге мы, муниципалитет, должны найти миллион рублей, порядка четырех миллионов поступят из бюджета области. Сейчас мы ждем эти деньги. Уже подобран дом в черте города Великие Луки", — рассказал он.

Петров признал, что не может назвать точный срок: все зависит от того, когда поступят деньги из области. Но подчеркнул, что речь идет всего о нескольких месяцах.

Есть участок, нет дорог

Еще один парадокс этой истории заключается в том, что Светлана получила практически все, что по закону полагается многодетным: материнский капитал и земельный участок. Однако ни тем ни другим не может воспользоваться. Дело в том, что средства маткапитала она планировала потратить на строительство дома на выделенной земле. Но вот уже несколько лет не в состоянии к этому приступить из-за отсутствия дороги.

"Нам предоставили участок в Шелково, недалеко от города, но начать строительство невозможно. Я добилась того, чтобы туда провели электричество — теперь в поле стоит столб, на нем — ящик. Но нет дороги, чтобы добираться до участка", — описывает ситуацию многодетная мать.

"Мы помогли ей с электроэнергией, сейчас проводим межевание дорог", — пояснил, в свою очередь, глава администрации.