Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-04-30T20:24
https://ria.ru/20200423/1570411800.html
О быте семьи, где на двадцати квадратных метрах живут тринадцать человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570413949_0:150:1600:1050_1036x0_80_0_0_3173e2a387592c22ad4bdae188684b99.jpg
РИА Новости

О быте семьи, где на двадцати квадратных метрах живут тринадцать человек

08:00 23.04.2020 (обновлено: 20:24 30.04.2020)
92082
© Фото : из личного архива Светланы Томиленой На прогулке
На прогулке
© Фото : из личного архива Светланы Томиленой
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости, Мария Семенова. По вечерам в квартире Томиленых в буквальном смысле негде шагу ступить — весь пол заставлен разложенными диванами и матрасами. По утрам в коридоре выстраивается очередь в санузел, в котором нет ни горячей воды, ни душа. Светлана, многодетная мать, практически постоянно дома — и не из-за самоизоляции, иначе просто не справиться. Как живет семья с одним телефоном на десятерых, когда обучение стало дистанционным, а единственный компьютер сломался от перегрузки, - в репортаже РИА Новости.

Пожар на тридцати трех метрах

До прошлого лета Светлана Томилена жила с мужем и одиннадцатью детьми (все, кроме старшего сына, — несовершеннолетние) в небольшом частном доме в деревне Филатиха Псковской области. Там же — две ее сестры, и с ними еще пятеро детей. В доме всего 33 "квадрата", на участке — еще одна постройка, где можно ночевать, если на улице не очень холодно.
"Мы с сестрами продали родительскую квартиру, купили дом, мне принадлежала доля. Две совсем маленькие комнаты, одна побольше и кухня. Во дворе стоял хороший сруб. Летом каждый год мы уезжали на дачу — у нас есть щитовой домик, не утепленный. Если холодно и ветрено, внутри прохладно, приходится день и ночь чугунку топить", — описывает обстановку многодетная мать.
Но в июне 2019-го дом, где все ютились, сгорел. Жилье не было застраховано — это просто никому не пришло в голову.
После пожара семья Светланы переехала в квартиру ее мужа в Великих Луках — крохотную "двушку". Около двадцати "квадратов" без горячей воды и центрального отопления: "Печь, газ баллонный. Этому дому около тридцати лет, двухэтажка. Мы купили маленькую газовую печку, зимой ею спасаемся". В сгоревшем доме условия были едва ли лучше, но дети хотя бы могли проводить целые дни на свежем воздухе.
© Фото : из личного архива Светланы Томиленой Справка о пожаре
Справка о пожаре
© Фото : из личного архива Светланы Томиленой
Справка о пожаре

"Ведерко майонеза уходит за день"

Старшему сыну Светланы летом исполнится двадцать, остальным — от пяти месяцев до двенадцати лет. Семья обычно встает в шесть утра, вечером дети ложатся около десяти, а Светлана — после полуночи. Бывает, что и в три ночи. "Пока сады и школы закрыты, стараюсь, чтобы дети поспали подольше, но в семь утра они уже бегают. Такой шум весь день! Летом на даче проще, а здесь они с ума сходят. Однако больше всего страдает соседка снизу. У нас в доме слышимость ужасная. Она кричит, что у нее потолки обваливаются, сыпется штукатурка, а я все время твержу: "Тише, тише". Но толку…" — переживает Томилена.
© Фото : из личного архива Светланы Томиленой Дети Светланы
Дети Светланы
© Фото : из личного архива Светланы Томиленой
Дети Светланы
Вечером не легче: нужно всех уложить, а в крохотной квартире это превращается в сложную задачу.

"Днем постельные места мы собираем. Кровати? Какие кровати? Да их некуда поставить. У нас большие диваны, которые складываются, и матрасы надувные. А если купить нормальные, места днем вообще не будет. Только самая маленькая дочка спит в кроватке", — объясняет женщина.

За одним столом они не помещаются уже давно — на кухне появляются по очереди. "Я говорю: "Паша, ты помоги поесть Феде, я не успеваю. Катя, а ты с Лизой". Вот так совмещаю, чтобы быстрее пообедали".
В магазин Светлана ходит каждый день: "Тащу домой по два пакета". Но заканчивается еда молниеносно. Две пачки макарон — на один обед. Пельменей нужно не меньше двух килограммов. "В день — килограмм сахара, два хлеба, три батона", — говорит Томилена.
Ульяновы в полном сборе
8 сентября 2019, 06:00Специальный репортаж
"Супа — сразу литров пятнадцать". Зарисовки из жизни многодетных семей
"Майонез, ведерочком, уходит за раз. Чтобы пожарить по яичку, беру больше десятка. Тащишь два пакета — а ничего не остается", — вздыхает женщина.
По утрам — очередь в туалет. Горячей воды нет — спасает нагреватель и термопот. Ни ванны, ни душа — водные процедуры в пластмассовом корыте.

"С ума сойти можно"

Раньше большую часть дня со Светланой оставались дома только двое младших детей. Трое — в детсаду, пятеро — в школе. Одна дочка ходила в подготовительный "нулевой" класс, старший из школьников — в шестой. Дети учились в интернате, но вечером возвращались. "Они у меня домашние, я их забирала в шесть-семь, и из садика примерно так же. В школе они делали уроки, гуляли. С домашними заданиями помогала им только на выходных, или если они почему-то в школе не успели", — вспоминает она.
Но сейчас — дистанционное обучение. На всю семью у Томиленых два смартфона — один у отца, он ему нужен постоянно по работе. Второй ходит из рук в руки.

"У нас был компьютер. Почему был? Потому что как только все остались дома, он сломался — даже не знаю, что случилось. Мы по очереди сидим в одном телефоне. Вчера я переписывала для них задания, которые дал учитель в вотсапе, — потратила больше двух часов. Если бы у каждого был телефон, было бы проще. Нам очень тяжело. Первое время успевали, сейчас уже нет", — вздыхает Светлана.

В Великих Луках учителя проводят видеоуроки, но об этом в семье Томиленых даже и речи не шло: "Я посажу одного, а что будут делать остальные?"
Школьница во время дистанционного обучения дома
20 апреля, 08:00
"Кто-то включил порнушку". О трудностях дистанционного образования
"Пыталась по двое, в итоге с одной стороны: "Мам, это что?" С другой: "Мам, как это сделать?" Вот такая у нас учеба. Оказалось, преподаватель из меня не очень", — без смущения признается многодетная мать.

"Шесть лет назад ездили в Сочи"

Бюджет большой семьи формируют детские пособия (в сумме выходит около 40 тысяч в месяц) и нерегулярные доходы мужа Светланы.
"Он работает в такси сразу на две службы, есть постоянные клиенты: даже ночью может встать, чтобы отвезти. Делает ремонты, но это зависит от сезона, на такси сейчас тоже мало ездят. Бывает, две-три тысячи принесет, а в другой день — и тысячи не получится".
© Фото : из личного архива Светланы Томиленой Светлана Томилена
Светлана Томилена
© Фото : из личного архива Светланы Томиленой
Светлана Томилена
За благотворительной помощью многодетная мать обращается нечасто: "Вы поймите, у нас особо и не к кому".
"Дали подарки детям на Новый год, сейчас получили продукты: макароны (две пачки), упаковку риса, сахар, масло растительное, коробочку чая — 25 пакетиков", — перечисляет Светлана. Понятно, что продуктового набора ей хватило от силы на два дня.
Последние годы Томилены никуда не выбираются, хотя раньше путешествовали: "Шесть лет назад ездили с детьми в Сочи, в другой раз раз всей семьей отдыхали на озере с палатками". Стараются откладывать на "черный день", который, впрочем, наступает довольно часто, — после любой внезапной поломки.
Наталья на прогулке с тройней
14 марта, 08:00Специальный репортаж
"А вы бы смогли убить сразу троих?" Большая драма многодетной семьи
"Тут перед самым Новым годом дети телевизор разбили, пришлось покупать — без него никак, они же мультики смотрят. Бывает, ребенок вернулся из школы — один ботинок без подошвы. Что делать, надо идти в магазин. На еду в день уходит около двух тысяч. Детям же и печенья хочется, и еще чего-то вкусного. А маленькой нужна смесь — семьсот с лишним рублей стоит, памперсы тоже приходится покупать. На вещи уходит очень много — и на учебные принадлежности, особенно перед школой. Одному сыну на неделю не хватает десяти ручек, я не знаю, что он с ними делает", — она даже не жалуется, просто объясняет.

"Мечта — спать два дня"

Времени на себя у Светланы нет. "У меня мечта — куда-нибудь уехать и два-три дня просто спать до тех пор, пока сама не захочу проснуться, — бесхитростно признается она. — Не помню, чтобы я куда-то выходила: занимаюсь детьми — и все. Когда младших не было, успевала подрабатывать в такси, а сейчас одной дочке пять месяцев, перед ней ребенок родился недоношенным, весил всего кило триста. Ему уже два года, а он только ходить начал".
В юности она и не думала, что станет многодетной: мечтала выйти замуж и родить двоих — мальчика и девочку.

"С мужем мы уже 25 лет вместе. Он все время хотел дочку, но первая девочка у нас родилась шестой. Честно говоря, уже после второго сына поначалу решили, что больше детей у нас не будет. Я когда из роддома выходила, сказала: "Все, я к вам не вернусь". И каждый раз так думала. Когда дети сводят с ума и нервы сдают, сижу и размышляю: "Вот было бы у меня два ребенка, они бы уже большими стали, я бы для себя пожила". А потом осознаю: "Не было бы Коли, Лизы — и что бы я без них делала?"

Многие люди не понимают эту семью: зачем им столько детей, какая выгода?
© Фото : из личного архива Светланы Томиленой Младшая дочь
Младшая дочь
© Фото : из личного архива Светланы Томиленой
Младшая дочь
"Соседка, которая с нами ругается, говорит: "Вам, наверное, за детей квартиру дали или машину?" Ничего нам не дали, у нас такого даже в мыслях не было. Получаем помощь до трех лет — но ребенок-то и после есть хочет", - говорит Светлана.

"И вот все ждем"

Жилье Томилены ждут давно.
"В 2014-м встали на очередь как многодетная семья. В 2016-м я вызывала комиссию, чтобы осмотрели дом (он еще не сгорел тогда). В итоге его признали непригодным для проживания, нас поставили в другую очередь. После пожара снова все поменялось. Я просила предоставить нам хотя бы временное помещение, но ничем не помогли", — рассказывает многодетная мать.
Все, кроме мужа и старшего сына, до сих пор зарегистрированы "в поле" — на участке с остовом сгоревшего дома. "Мне говорили: "А почему ты не хочешь прописать их в городе? В районе, может быть, нет жилья, а здесь быстрее дадут". Ну да, только прежде, чем я его получу, разорюсь платить за квартиру. Мы за двоих отдаем пять тысяч только на коммуналку, без воды и света. Сколько же будет, если я пропишу там детей?" — разводит руками Светлана.
Ольга Розенко с детьми
13 октября 2018, 08:00
Матери пятерых отказали в статусе многодетной из-за родов в другой стране
Когда родилась младшая дочь (сейчас ей пять месяцев), ее тоже прописали "в поле": "А куда деваться?"
Томилена обратилась в прокуратуру, там, в свою очередь, подали в суд на администрацию района — и выиграли. Местных чиновников обязали предоставить многодетной семье жилье на условиях социального найма в соответствии с нормами площади, предусмотренной для одного человека (решение суда имеется в распоряжении РИА Новости).
Процесс семья выиграла еще в прошлом году. Им должны предоставить дом площадью 208 квадратных метров. Документы передали приставам, но дело пока никак не продвигается.
16715297560230
Многодетные семьиЖильеМоскваПсковская областьДетиОбщество
Популярные комментарии
Я не понимаю таких людей. Зачем столько рожать, если даже элементарных условий нет? Сознательно превращать свою жизнь и жизнь детей в выживание.
23 апреля, 09:28
Алексей Николаевич
143205040
Даёшь плодить нищету!
23 апреля, 12:03
mniko1
69106038
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:36Назван возможный сценарий пика коронавируса в России
09:34Премьер Украины призвал не забывать, как легко потерять мир
09:34Ветеран, бравший Берлин: о Победе я узнал, когда перестали стрелять
09:33Число жертв паводка в Руанде достигло 72
09:33В киосках и на автостанциях в Подмосковье будут продавать маски
09:31Неверов предложил ЦБ пересчитать стоимость ОСАГО для перевозчиков
09:30Священник рассказал, когда в храмах РПЦ закончатся деньги из-за эпидемии
09:29Российский посол рассказал о ситуации с въездом в Китай
09:28Обвинившая Байдена в изнасиловании женщина призвала его к ответственности
09:28ЦИК Белоруссии предложил депутатам провести выборы президента 9 августа
09:28В Пакистане число заболевших COVID-19 превысило 25 тысяч человек
09:25В Пермском крае работающие учреждения подключат к сервису пропусков
09:22В Германии переписывают историю Второй мировой, считает экс-дипломат
09:20В России провели более 4,9 миллиона тестов на коронавирус
09:17Власти Индии опровергли заявления о второй утечке с химзавода
09:17Саакашвили прокомментировал свое назначение на пост главы комитета реформ
09:16Минобороны заключило контракты на поставку "Торов", "Буков" и С-300В4
09:15Посол: необходимости устанавливать "экспресс-коридор" с Китаем нет
09:13На Украине за сутки выявили 504 случая заражения коронавирусом
09:10В Иране два человека погибли при землетрясении
Лента новостейМолния