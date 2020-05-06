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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T17:48
https://ria.ru/20200506/1571032734.html
Таджикистан получил от Китая защитные средства для борьбы с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570355461_0:127:3072:1855_1036x0_80_0_0_418703fcfa92817e0a3e34b2bff80eb7.jpg
РИА Новости

Таджикистан получил от Китая защитные средства для борьбы с коронавирусом

15:29 06.05.2020 (обновлено: 17:48 06.05.2020)
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© REUTERS / Alessandro GarofaloДоставка средств индивидуальной защиты в Италию из Китая
Доставка средств индивидуальной защиты в Италию из Китая
© REUTERS / Alessandro Garofalo
ДУШАНБЕ, 6 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Таджикистан получил от Китая вторую партию противоэпидемических грузов с тестами и защитными средствами для борьбы с новым коронавирусом, сообщили РИА Новости в посольстве КНР в Душанбе.
"Помощь состоит из 50 тысяч набор тест-систем для диагностики COVID-19, 30 тысяч медицинских защитных комбинезонов, 30 тысяч медицинских масок типа N95, 150 тысяч хирургических масок, 50 тысяч пар медицинских перчаток, 30 тысяч штук медицинских очков и 1000 тепловизоров", - сказал собеседник агентства.
Передача помощи состоялась 6 мая на пограничном пропускном пункте "Кульма — Карасу", на таджикско-китайской границе в Горно-Бадахшанской автономной области.
"В настоящее время Китай по-прежнему сталкивается с трудными задачами по предотвращению эпидемий и возобновлению производства в стране, но в то же время страна и дальше будет придерживаться концепции построения сообщества единой судьбы человечества (внешнеполитическая концепция Китая, предложенная председателем ЦК компартии КНР Си Цзиньпином) и активно осуществлять международное сотрудничество в борьбе с эпидемиями. Как отметил председатель Цзиньпин, вирусы являются общим врагом всего человечества, и международное сообщество сумеет преодолеть эпидемию только путем солидарности и сотрудничества", – цитирует дипведомство КНР слова посла Лю Биня.
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Собеседник агентства добавил, что Китай уделяет пристальное внимание эпидемиологической ситуации в Таджикистане и готов продолжать активно делиться с республикой опытом борьбы с COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались. В Таджикистане зарегистрировано 293 подтвержденных случая коронавирусной инфекции, пять человек погибли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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