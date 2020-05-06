Таджикистан получил от Китая защитные средства для борьбы с коронавирусом

"Помощь состоит из 50 тысяч набор тест-систем для диагностики COVID-19, 30 тысяч медицинских защитных комбинезонов, 30 тысяч медицинских масок типа N95, 150 тысяч хирургических масок, 50 тысяч пар медицинских перчаток, 30 тысяч штук медицинских очков и 1000 тепловизоров", - сказал собеседник агентства.