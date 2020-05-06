Росстат назвал регионы с наибольшим количеством свадеб

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Росстат рассказал РИА Новости Новости, что больше всего в России женятся в Туве - там коэффициент брачности за первые три месяца составил 6,7 на тысячу человек. Меньше всего эта цифра в Мордовии - 2,7.

Всего за три месяца в России поженились 156,7 тысячи человек, что на 2,3% меньше такого же периода 2019 года. Развелись за этот же период 142,1 тысячи человек, что также меньше показателей прошлого года на 2,5%.

Наибольший коэффициент брачности в России по итогам первых трех месяцев зарегистрирован в Республике Тыва - 6,7 на тысячу человек, наименьший в Мордовии - 2,7, сообщили РИА Новости в Росстате.

Росстат представил новую инфографическую концепцию статистических данных. Цифры по демографии за первый квартал 2020 года вышли в 24-страничном наглядном варианте, где отражены изменения в динамике сразу за три года.

Чуть больше, чем в Мордовии, коэффициент брачности в Калмыкии - 2,8, в Чувашии - 2,9, в Адыгее и Ленинградской области - 3.

В среднем по России коэффициент составил за три месяца - 4,3.