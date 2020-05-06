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2020-05-06T07:56
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Росстат назвал регионы с наибольшим количеством свадеб
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РИА Новости

Росстат назвал регионы с наибольшим количеством свадеб

07:56 06.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМолодожены во дворце бракосочетания №1 в Москве
Молодожены во дворце бракосочетания №1 в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Молодожены во дворце бракосочетания №1 в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Росстат рассказал РИА Новости Новости, что больше всего в России женятся в Туве - там коэффициент брачности за первые три месяца составил 6,7 на тысячу человек. Меньше всего эта цифра в Мордовии - 2,7.
Всего за три месяца в России поженились 156,7 тысячи человек, что на 2,3% меньше такого же периода 2019 года. Развелись за этот же период 142,1 тысячи человек, что также меньше показателей прошлого года на 2,5%.
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Наибольший коэффициент брачности в России по итогам первых трех месяцев зарегистрирован в Республике Тыва - 6,7 на тысячу человек, наименьший в Мордовии - 2,7, сообщили РИА Новости в Росстате.
Росстат представил новую инфографическую концепцию статистических данных. Цифры по демографии за первый квартал 2020 года вышли в 24-страничном наглядном варианте, где отражены изменения в динамике сразу за три года.
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В пятерку лидеров по свадьбам также вошел Камчатский край - там коэффициент брачности на тысячу составил 6,6, в Ямало-Ненецком автономном округе и Магаданской области - 6,3, Санкт-Петербург занял пятое место с 6,2.
Чуть больше, чем в Мордовии, коэффициент брачности в Калмыкии - 2,8, в Чувашии - 2,9, в Адыгее и Ленинградской области - 3.
В среднем по России коэффициент составил за три месяца - 4,3.
Коэффициент разводимости самый высокий по данным службы в Ямало-Ненецком автономном округе - 5,6 на тысячу человек. Меньше всего эта цифра в Чечне - 0,8.
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Республика МордовияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Ленинградская областьКамчатский крайМагаданская областьРеспублика ТываОбщество
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