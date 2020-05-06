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2020-05-06T07:42
https://ria.ru/20200506/1571006986.html
Эксперты назвали города с самой дорогой и дешевой доставкой продуктов
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РИА Новости

Эксперты назвали города с самой дорогой и дешевой доставкой продуктов

07:42 06.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКурьер службы доставки "Яндекс. Еда" едет на велосипеде по Тверской улице в Москве.
Курьер службы доставки Яндекс. Еда едет на велосипеде по Тверской улице в Москве.
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Курьер службы доставки "Яндекс. Еда" едет на велосипеде по Тверской улице в Москве.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Самая высокая стоимость услуги по доставке продуктов на "Авито" в апреле в России отмечалась в Москве, а самая низкая - в Омске, сообщили РИА Новости в сервисе для размещения объявлений.
"Цены за услугу по доставке продуктов в апреле в большинстве крупных городов страны снизились по отношению к марту. Средняя стоимость доставки продуктов на "Авито" по России составляет 356 рублей. Дороже всего услуга обойдется жителям Москвы, Тюмени, Ульяновска, Красноярска и Санкт-Петербурга", - рассказали в компании.
Сервис указывает, что во всех этих городах средняя цена услуги превышала 400 рублей - в Москве в апреле она составила 554 рубля, в Тюмени - 445 рублей, в Ульяновске - 419 рублей, в Красноярске - 416 рублей, в Санкт-Петербурге - 411 рублей. "Самая дешевая доставка - в Тольятти, Волгограде и Омске, где средняя цена услуги ниже 250 рублей", - добавили в "Авито". Так, стоимость услуги в Омске составляла 215 рублей, в Волгограде - 231 рубль, в Тольятти - 243 рубля.
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По оценке сервиса, наибольшей популярностью услуга в апреле пользовалась в Москве и Санкт-Петербурге - на эти города приходилось 19% от общефедерального предложения и 17% спроса. "В Уфе, Краснодаре и Казани спрос на доставку продуктов несколько менее активный, однако эти города делят второе место по уровню заинтересованности жителей в доставке продуктов", - указали в компании.
В сервисе отметили, что в период самоизоляции запрос "доставка продуктов" на "Авито" вырвался в лидеры по популярности. "Еще в марте доставка продуктов интересовала немногих: этот поисковый запрос занимал 7 006 позицию в топе самых распространенных. В апреле ситуация кардинально поменялась, запрос "доставка продуктов" стал самым популярным на платформе и занял 1 место в топе", - сообщили в компании.
"Услуга предлагается в разделе "курьерские поручения": всего за месяц число объявлений с доставкой продуктов значительно выросло – теперь на их долю приходится четверть всех объявлений раздела. Еще год назад этот показатель составлял всего 1%, а в марте - 13%. Спрос на доставку продуктов увеличился в 12 раз по сравнению с мартом", - добавили в "Авито".
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МоскваУфаУльяновскОмскТюменьОбществоЭкономика
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