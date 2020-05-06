Эксперты назвали города с самой дорогой и дешевой доставкой продуктов

"Цены за услугу по доставке продуктов в апреле в большинстве крупных городов страны снизились по отношению к марту. Средняя стоимость доставки продуктов на "Авито" по России составляет 356 рублей. Дороже всего услуга обойдется жителям Москвы, Тюмени, Ульяновска, Красноярска и Санкт-Петербурга", - рассказали в компании.

В сервисе отметили, что в период самоизоляции запрос "доставка продуктов" на "Авито" вырвался в лидеры по популярности. "Еще в марте доставка продуктов интересовала немногих: этот поисковый запрос занимал 7 006 позицию в топе самых распространенных. В апреле ситуация кардинально поменялась, запрос "доставка продуктов" стал самым популярным на платформе и занял 1 место в топе", - сообщили в компании.

"Услуга предлагается в разделе "курьерские поручения": всего за месяц число объявлений с доставкой продуктов значительно выросло – теперь на их долю приходится четверть всех объявлений раздела. Еще год назад этот показатель составлял всего 1%, а в марте - 13%. Спрос на доставку продуктов увеличился в 12 раз по сравнению с мартом", - добавили в "Авито".