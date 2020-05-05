Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-05-05T14:47
https://ria.ru/20200505/1570972600.html
Историк рассказал про радиоигры советских спецслужб во время войны
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570125743_0:230:3081:1963_1036x0_80_0_0_58683f1d3da06cba678f084b55dd5f16.jpg
РИА Новости

Историк рассказал про радиоигры советских спецслужб во время войны

05:18 05.05.2020 (обновлено: 14:47 05.05.2020)
13445
© РИА Новости / Владимир ГребневЗнамя Победы на здании Рейхстага в Берлине
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине
© РИА Новости / Владимир Гребнев
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Радиоигры, проведенные органами государственной безопасности СССР в ходе Великой Отечественной войны, свели на нет работу германской разведки против Советского Союза и стали весомым вкладом в Победу, рассказал РИА Новости историк отечественных спецслужб, автор многочисленных статей и книг о радиоиграх Владимир Макаров.
Под радиоигрой понимается использование средств радиосвязи для дезинформации разведывательных органов противника. Семьдесят пять лет назад, 5 мая 1945 года, завершилась радиоигра "Березино" — одна из наиболее знаменитых радиоигр, проведенных отечественными спецслужбами против разведки Третьего рейха. Фактически она подвела итог свыше 180 радиоигр, которые осуществили сотрудники НКВД-НКГБ и военной контрразведки СМЕРШ в годы военного лихолетья.
Адольф Гитлер
4 апреля, 02:4975 лет Великой Победы
Историк рассказал, ради какой страны Гитлер был готов сдать Берлин

"Деза" для гитлеровцев

Радиоигры появились в годы Первой мировой войны — их первыми, судя по всему, применили немецкие спецслужбы в борьбе против английских диверсантов, которые забрасывались в Голландию, Бельгию и Францию, рассказал Макаров.

"Советские спецслужбы после начала Великой Отечественной войны очень быстро взяли на вооружение практику радиоигр. По историческим источникам известно, что первая радиоигра с целью дезинформации противника была проведена Особым отделом Северо-Западного фронта в сентябре 1941 года", — добавил историк.

Но широкое распространение радиоигры с германской разведкой получили после того, как весной 1942 года спецслужбы Третьего рейха начали в массовом порядке забрасывать в советский тыл агентов-парашютистов с радиостанциями, отметил эксперт.
Штурм Берлина. Великая Отечественная война 1941-1945
19 апреля, 05:26
Историк рассказал, как Смерш захватил архив немецкой разведки в 1945 году
Фактически основной период истории радиоигр, проведенных советскими спецслужбами, ведет отсчет с 25 апреля 1942 года, когда нарком внутренних дел СССР Лаврентий Берия представил председателю Государственного комитета обороны Иосифу Сталину докладную записку о задержанных весной того года немецких агентах с рациями, рассказал Макаров.
"НКВД СССР считает, что захваченные немецкие радиостанции можно использовать в интересах Главного командования Красной армии для дезинформации противника в отношении дислокации и перегруппировок частей Красной армии", — говорилось в записке.
"Добро" на это было получено, и в дальнейшем дезинформационные материалы в радиоиграх по линии НКВД-НКГБ и созданной в 1943 году военной контрразведки СМЕРШ целенаправленно адресовались германскому военному командованию.
Лидер Кембриджской пятёрки Ким Филби. 1955 год
31 марта, 08:00
"Кембриджская пятерка": разведчики, которых мы не забудем
Владимир Макаров рассказал, в чем заключались предпосылки для успешного проведения радиоигр советскими спецслужбами. "В отличие от радиоигр, которые проводили немцы, наши проводились централизованно, с участием Генерального штаба. В нашем Генштабе работала отдельная группа, которая готовила дезинформационные материалы. Причем над этим работали лучшие советские генштабисты", — сказал историк.
Каждая радиоигра готовилась предельно тщательно, добавил он.

"Основная масса агентов-радистов, которые забрасывались немцами на советскую землю, являлась в органы нашей контрразведки добровольно, с повинной, желая искупать вину перед родиной. Безусловно, перед тем как начать очередную радиоигру, эти люди проходили тщательную проверку. В дело сразу же вступал отдельный огромный механизм, который позволял убедиться, насколько искренни эти агенты", — рассказал историк.

Кроме того, надо было понять, какие у радистов имеются условные сигналы, которые те должны были передать в эфир своим германским "хозяевам" в случае перевербовки советскими спецслужбами.
"Еще осенью 1942 года в НКВД был подготовлен первый проект инструкции, рассылавшейся по территориальным и войсковым органам контрразведки. Согласно одному из пунктов инструкции, требовалось узнать, какие у агента есть сигналы о работе под контролем советских органов безопасности. Все это было детально прописано, как Отче наш", — добавил Макаров.
Герой России, разведчик, ветеран Великой Отечественной войны Алексей Ботян
16 января, 05:48
Разведчик рассказал, кто помогал советским партизанам в войну в Польше
Также, по его словам, кроме сотрудников НКВД-НКГБ и СМЕРШа, которые работали с задержанными и перевербованными радистами, каждый их выход в эфир контролировался и службой радиоконтрразведки.
"В случае успешного проведения радиогры агенты к уголовной ответственности не только не привлекались, а нередко и награждались", — отметил историк.

Маскировка для достоверности

"Для того чтобы наша дезинформация проходила и чтобы минимизировать вероятность провала конкретной радиоигры, предпринимались маскировочные мероприятия", — добавил Макаров. Это делалось для того, чтобы возможные немецкие агенты в советском тылу могли бы прямо или косвенно подтвердить "достоверную" информацию, которую получала германская разведка от советских чекистов.
Встреча советских и американских солдат на Эльбе
25 апреля, 00:4575 лет Великой Победы
Историк рассказал о встрече американских и советских солдат на Эльбе
Например, направление главного удара армии в тот или иной период можно определить по тому, где концентрируются войска. "А Москва была центром всех железнодорожных путей сообщения в СССР. И поскольку в московский район немцы забрасывали своих агентов-разведчиков, по окружной дороге в столице пускали составы с платформами, замаскированными под технику, боеприпасы, — чтобы показать, что где-то готовится наступление советских войск. Строились и фиктивные склады с боеприпасами, оружием, снаряжением", — отметил Макаров.

"Еще такой любопытный момент. Немцы отслеживали и передвижения высших руководителей Красной армии, командующих фронтов, например Георгия Жукова. Понятно, что куда в специальном поезде отправится штаб Жукова, там следует ожидать удара советских войск. И немцам сообщалось, что штаб Жукова выехал туда-то. На самом деле, конечно, он находился в другом месте", — рассказал историк.

С помощью радиоигры удалось предотвратить массовый налет на Москву бомбардировщиков люфтваффе, который намечался гитлеровцами на 22 июня 1942 года, в первую годовщину их нападения на СССР.
"В ходе известной радиоигры "Монастырь-Курьеры" немцам было передано, что противовоздушная оборона Москвы резко усиливается, в район столицы дополнительно переданы несколько истребительных полков, части зенитной артиллерии, прожектора, аэростаты. И немцы отказались от планов совершить этот налет", — сказал Макаров.
Адольф Гитлер. 1 мая 1938 года
19 апреля, 03:54
Историк рассказал, как нашли останки Гитлера
"Германскую разведку в радиоиграх дезинформировали, например, о мощности советских танковых заводов. В зависимости от обстановки приходилось или преуменьшать, или, наоборот, преувеличивать объемы выпускаемой техники", — отметил эксперт.
Радиоигры применялись и для противодействия германской разведке в глубоком тылу Красной армии — в частности, чтобы сорвать попытки организовать националистические выступления в разных регионах СССР, а также пресечь диверсии на железных дорогах. "Например, очень важно было оградить железнодорожное сообщение с Мурманской и Архангельской областями, откуда шла техника, которая по лендлизу поставлялась в СССР союзниками", — отметил Макаров.
А для пущей достоверности, чтобы укрепить германскую разведку в ее мыслях о преимуществе над советскими спецслужбами, чекисты специально применяли особый прием — проводили некоторые радиогры, демонстрируя якобы свой непрофессионализм.
Герой Советского Союза генерал Дмитрий Карбышев
18 февраля, 02:5175 лет Великой Победы
Историк объяснил значение подвига генерала Карбышева
"Был такой термин — "игра под знаком провала". В этих радиоиграх показывалась грубая, топорная работа советских органов госбезопасности, которую можно раскусить. На самом же деле советские спецслужбы это делали тоже для передачи дезинформации", — рассказал Макаров.

Подлинное искусство

Тактика радиоигр на протяжении войны эволюционировала, отметил эксперт.
После того как Красная армия в 1944-м освободила территорию Советского Союза и двинулась на запад, радиоигры все больше применялись для поддержки наступательных операций советских войск.
Актриса Екатерина Градова в роли радистки Кэт
5 марта, 07:1775 лет Великой Победы
Историк рассказал о прототипе радистки из "Семнадцати мгновений весны"
"Например, в ходе Будапештской наступательной операции в Венгрии в начале 1945 года. Там наступали войска 3-го Украинского фронта. Для разгрома группировки вермахта, которая прорывалась к Будапешту на помощь окруженным в венгерской столице силам гитлеровцев, Управление контрразведки СМЕРШ 3-го Украинского фронта провело радиоигру, получившую условное название "Связисты", — рассказал Макаров.

"Немцы поверили дезинформации, переданной им в ходе радиоигры, и сняли с основного направления значительные силы. Это позволило нашим войскам ликвидировать прорыв гитлеровцев", — добавил историк.

В целом, по его словам, радиоигры позволяли советскому командованию проводить дезинформационные мероприятия по широкому спектру проблем, которые стояли перед Красной армией. В результате радиоигр противник успешно вводился в заблуждение не просто о переброске отдельных батальонов и полков, а целых армий, отметил Макаров.
Красноармейцы-снайперы в засаде на территории Карелии. Советско-финская война 1939-1940 гг.
28 марта, 02:56
Историк рассказал о значении советско-финляндской войны
Германские спецслужбы не смогли обеспечить вермахт надежной информацией о планах Красной армии, о дислокации ее частей и подразделений. В итоге удалось сохранить жизни не то что десяткам, а сотням тысяч наших солдат и офицеров, добавил эксперт.

"Немцам также не удалось нарушить работу советского тыла. Наши органы госбезопасности обезвредили тысячи немецких диверсантов, а также десятки тысяч единиц оружия, взрывчатки и боеприпасов, которые не выстрелили и не взорвались в советском тылу", — сказал Макаров. Кроме того, с помощью радиоигр были пресечены попытки германской разведки совершить покушения на руководителей советского государства.

По его словам, радиоигры имели еще одну особенность — все они готовились и проводились советскими спецслужбами по-настоящему творчески. "Шаблоны здесь не годились. И поэтому мы с полным правом можем говорить, что радиоигры советских органов госбезопасности были примерами подлинного оперативного искусства. А с учетом влияния их результатов на успехи нашей армии речь идет и о полководческом искусстве", — отметил Макаров.
Ведущий эксперт зала славы СВР России Владимир Антонов
5 марта, 07:22
Историк сравнил разведчиков-женщин и разведчиков-мужчин
"Можно говорить, что советские спецслужбы в ходе радиоигр наголову переиграли противника. По существу, громадная машина немецкой разведки работала вхолостую. И потому огромен вклад в Победу организаторов и участников тех радиоигр", — подчеркнул историк.

"Блаженное неведение" Отто Скорцени

С середины 1943 года, после Курской битвы, инициатива на советско-германском фронте окончательно перешла к Красной армии. В связи с этим германские разведывательные органы получили задачу максимально активизировать разведывательно-диверсионную работу в прифронтовой полосе и в советском тылу.
Органы госбезопасности СССР смогли не просто своевременно вскрывать эти замыслы, но и наносить ответные удары, примером такой работы стала радиоигра "Березино", начатая летом 1944 года, отметил Макаров.
Последние бои за Берлин возле Рейхстага. Май 1945 года
16 апреля, 10:1675 лет Великой Победы
Немецкий историк рассказал о наступлении Красной Армии на Берлин
Она задумывалась не на пустом месте, а стала логическим продолжением крупной радиоигры "Монастырь-Курьеры", которую с 1941 года вело 4-е Управление НКВД-НКГБ СССР. Тогда чекисты довели до немецкой разведки информацию о якобы наличии в Москве подпольной монархической организации под названием "Престол". Главным действующим лицом той операции был опытный и надежный агент советских спецслужб Александр Демьянов, которому германская разведка верила, как своему надежному помощнику.
В 1944 году Демьянов, по плану оперативной игры, был командирован в только что освобожденный от фашистов Минск якобы для прохождения службы в одной из воинских частей. Вскоре от него, а также от других агентов НКГБ и по линии СМЕРШа поступила информация о нахождении в белорусских лесах разрозненных групп немцев, стремящихся прорваться через линию фронта. Материалы радиоперехвата свидетельствовали о желании германского командования оказать им всяческую помощь по выходу из русского тыла, одновременно используя в интересах проведения подрывных акций в ближайшем тылу Красной Армии.
Мирные жители Варшавы и бойцы Красной Армии. Освобождение Польши. Великая Отечественная война 1941-1945 годов
17 января, 05:53
Историк рассказал о подвигах солдат при освобождении Варшавы
На этом было решено сыграть. Дерзкий замысел новой операции заключался в том, чтобы легендировать перед германской разведкой якобы наличие крупной немецкой воинской части, скрывающейся в лесах Белоруссии и пытающейся установить связь с командованием вермахта.
Демьянов передал немцам, что случайно вышел на контакт с попавшей в Белоруссии в окружение воинской частью численностью почти в две тысячи человек. Демьянов докладывал, что эта часть испытывает большую нужду в продовольствии, обмундировании, а главное, в оружии и боеприпасах, и что ее продвижение затруднено из-за большого количества раненых.
Роль командира немецкой части, находящейся в районе небольшого городка Березино чуть более чем в сотне километров от Минска, исполнял доставленный из офицерского лагеря для военнопленных, бывший командир полка, подполковник Герхард Шерхорн.
Бараки концлагеря Освенцим. Январь 1945 года
24 января, 16:40
Историк рассказал о причинах замалчивания правды об Освенциме
На место проведения операции в Белоруссию выехала группа выдающихся советских разведчиков, сотрудников 4-го Управления Наркомата госбезопасности СССР. В состав группы входили ее руководитель Наум Эйтингон, разработчик операции Исидор Маклярский, Яков Серебрянский, Георгий Мордвинов, Вильям Фишер (позже вошедший в историю разведки под именем Рудольфа Абеля).
Кроме того, сотрудники 4-го Управления НКГБ, выделенные в "часть Шерхорна", прошли специальную подготовку, чтобы стать похожими на военнослужащих вермахта — в том числе строевую подготовку на немецком языке. А на площадке "части Шерхорна" были сформированы три группы из числа сотрудников спецназа НКГБ — они должны были встречать прибывающих агентов-парашютистов.
Историк Арон Шнеер
21 января, 09:31
Историк объяснил, почему ряд стран пытается фальсифицировать историю
Интересно, что для того, чтобы убедиться в реальности существования "части Шерхорна", в район были засланы парашютисты из числа спецназовцев, которыми командовал "диверсант номер один" Третьего рейха Отто Скорцени. Но и этих "гостей", как и других агентов, которых немецкая разведка отправляла на помощь Шерхорну, удалось обезвредить.

"Советские чекисты несколько раз во время войны "скрещивали шпаги" со Скорцени и его людьми и всегда успешно. Сам Скорцени, судя по его воспоминаниям, так до конца жизни и остался в блаженном неведении относительно того, что "виртуальный поход" Шерхорна и его части по советским тылам был на самом деле блестяще реализованной операцией советских спецслужб", — сказал Макаров.

В итоге чекисты водили германскую разведку за нос до самого конца войны. Первого мая 1945 года немцы передали Шерхорну радиограмму, в которой сообщали о самоубийстве Гитлера. "Это стало для советских спецслужб одним из первых косвенных подтверждений того, что Гитлер действительно мертв", — отметил Макаров.
А 5 мая 1945 года немецкая разведка направила последнюю радиограмму в адрес Шерхорна. "Превосходство сил противника одолело Германию. <...> С тяжелым сердцем мы вынуждены прекратить оказание вам помощи", — говорилось в том сообщении. Так гитлеровцы сами поставили точку в истории радиоигр, в которых советские спецслужбы одержали безусловный триумф.
Герой России, разведчик, прототип майора Вихря из одноименного романа Юлиана Семенова, ветеран Великой Отечественной войны Алексей Ботян. Архивное фото
19 января, 10:12
Разведчик рассказал, как поляки встречали Красную армию в 1945 году
14511012
75 лет Великой ПобедыЛаврентий БерияНКВД СССРРудольф Абель (Вильям Фишер)Великая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)БелоруссияСССРОбщество
Рекомендуем
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Пентагон
RT: США планируют закупить вооружения у стран бывшего СССР
Михаил Саакашвили
На Украине рассказали, как Саакашвили обманул одесситов
Советские солдаты ведут уличный бой
"Вторжение СССР": Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой
Скриншот видео с НЛО, обнародованное Пентагоном
"Разумные существа такого не сделают". Что стоит за кадрами НЛО   
Генерал Андрей Власов вместе с немецкими офицерами принимает парад частей РОА
Историк объяснил, почему власовцы участвовали в пражском восстании
Начальник 11 отделения милиции г. Ленинграда Паулина Онушонок
Укротительница Лиговки: как девушка очистила Ленинград от бандитов
Международный аэропорт Шереметьево
В Шереметьево штатно сел SSJ-100 после отказа левого двигателя
Знамя Победы над рейхстагом
Наука на войне: как разработки советских ученых приближали победу
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский
Способное достроить "Северный поток — 2" судно направилось в Германию
Китайский юань
Китай на пороге введения суверенной кибервалюты
Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро
Мадуро заявил о задержании двух сотрудников личной охраны Трампа
Нефтетанкеры вдоль побережья южной части штата Калифорния
Две недели до апокалипсиса: для нефти больше нет места
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Бордо, Франция
Эксперты оценили использование антималярийных препаратов против COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
03:05В CША оценили участие сирийских наемников в ливийском конфликте
03:00Назван правильный способ носить маску весной
02:50В Калифорнии электрокомпанию "наказали" на $2 миллиарда за пожары
02:44В Москве 9 мая запустят салют в расцветке флага России
02:42Врач опасается, что Бабкина не сможет вернуться на сцену
02:40В Госдепе заявили, что США не добиваются ухода России из Сирии
02:31В Иране землетрясение повредило древнюю крепость Фаляк-оль-Афлак
02:28Польский эксперт предрек раскол Европы из-за "Северного потока — 2"
02:26Мадуро: диалог между Венесуэлой и США прекратился после попытки вторжения
02:16В Москве суд приступит к делу о хищении ковров экс-офицером ФСБ
02:15Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
02:07Кандидат на пост министра флота США следил за российскими подлодками
01:56Более 30% жителей крупнейшего города Эквадора заразились коронавирусом
01:51Госдеп обвинил Россию в "кампании дезинформации"
01:47СМИ пишет о "тайной связи" гибели Босова и задержания Быкова
01:45В США опубликовали протоколы "российского расследования"
01:36Шойгу отдал приказ провести салюты в День Победы
01:28В Москве пройдет масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств
01:23В Иране один человек погиб и шесть пострадали из-за землетрясения
Лента новостейМолния