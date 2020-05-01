Жителей Ленобласти пригласили поделиться историей семей в войну

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая – РИА Новости. Власти Власти Ленинградской области призвали жителей региона принять участие в конкурсе "Ленинградская память" и поделиться историей своей семьи в Великую Отечественную войну, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

По его словам, в канун празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне любой житель региона сможет рассказать в рамках конкурса "Ленинградская память", объявленного к Дню Победы, об участии в войне своих родных и близких, поведать истории военных лет, которые передаются в семьях из поколения в поколение.

Чтобы принять участие в конкурсе, достаточно разместить на своих страницах в социальных сетях "ВКонтакте" или Instagram фото или видеосюжеты о своих родных — участниках Великой Отечественной войны с хэштегом #ленинградскаяпамять.

"Отбор полуфиналистов состоится 10 мая в сообществе "Ленинградская область" социальной сети ВКонтакте в двух номинациях: "Ожившие истории" — видеосюжет и "Письмо из прошлого" — фотографии с рассказом о родных", - отметил собеседник агентства.

В полуфинале в каждой из номинаций будут отобраны по 25 лучших работ. Жители области смогут поддержать лайками любой понравившийся пост. А уже 11 мая экспертное жюри подведет итоги конкурса.

"Ленинградская память" — это возможность рассказать о временах Великой Отечественной войны через призму истории вашей семьи сразу тысячам пользователей сообщества Ленинградской области в соцсети ВКонтакте, подчеркнули в обладминистрации.