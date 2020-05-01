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Ленинградская область
Ленинградская область
2020-05-01T20:36
https://ria.ru/20200501/1570875254.html
Жителей Ленобласти пригласили поделиться историей семей в войну
https://cdn23.img.ria.ru/images/156366/68/1563666849_0:199:2344:1518_1036x0_80_0_0_4f2b7fe165f115b2116ff65294de11b3.jpg
РИА Новости

Жителей Ленобласти пригласили поделиться историей семей в войну

20:36 01.05.2020
2025
© РИА Новости / В. ЛогиновичПоследние известия : "Блокада прорвана!", 18 января 1943 года
Последние известия : Блокада прорвана!, 18 января 1943 года
© РИА Новости / В. Логинович
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая – РИА Новости. Власти Ленинградской области призвали жителей региона принять участие в конкурсе "Ленинградская память" и поделиться историей своей семьи в Великую Отечественную войну, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, в канун празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне любой житель региона сможет рассказать в рамках конкурса "Ленинградская память", объявленного к Дню Победы, об участии в войне своих родных и близких, поведать истории военных лет, которые передаются в семьях из поколения в поколение.
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Чтобы принять участие в конкурсе, достаточно разместить на своих страницах в социальных сетях "ВКонтакте" или Instagram фото или видеосюжеты о своих родных — участниках Великой Отечественной войны с хэштегом #ленинградскаяпамять.
"Отбор полуфиналистов состоится 10 мая в сообществе "Ленинградская область" социальной сети ВКонтакте в двух номинациях: "Ожившие истории" — видеосюжет и "Письмо из прошлого" — фотографии с рассказом о родных", - отметил собеседник агентства.
В полуфинале в каждой из номинаций будут отобраны по 25 лучших работ. Жители области смогут поддержать лайками любой понравившийся пост. А уже 11 мая экспертное жюри подведет итоги конкурса.
"Ленинградская память" — это возможность рассказать о временах Великой Отечественной войны через призму истории вашей семьи сразу тысячам пользователей сообщества Ленинградской области в соцсети ВКонтакте, подчеркнули в обладминистрации.

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