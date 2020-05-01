Украина получила $14,5 миллиона помощи от США для борьбы с коронавирусом

ВАШИНГТОН, 1 мая - РИА Новости. Украина получила 14,5 миллионов долларов от США на борьбу с коронавирусом, это во много раз больше, чем помощь Вашингтона другим постсоветским республикам, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные госдепартамента.
В частности, Киев получил более 12 миллионов долларов помощи на укрепление местного здравоохранения. Также Украине выделили 2,4 миллиона долларов на поддержку уязвимых слоев населения. Всего США за последние 20 лет оказали Киеву помощь в области здравоохранения на 362 миллиона долларов.
Из других постсоветских стран больше всех получил Азербайджан — около 2,2 миллиона долларов. Армения и Грузия получили по 1,7 миллиона долларов, Казахстан — 1,6 миллиона, Белоруссия — 1,3 миллиона, Молдавия — 1,2 миллиона.
Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан получили от США от 848 до 920 тысяч долларов каждый.
Всего США выделили на поддержку стран в борьбе с пандемией более 775 миллионов долларов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.