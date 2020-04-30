Минобороны вводит в эксплуатацию восемь медцентров для больных COVID-19

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Министерство обороны России в четверг введет в эксплуатацию первые восемь из 16 медицинских многофункциональных центров для лечения больных коронавирусом COVID-19.
Президент РФ Владимир Путин поручил военным в сжатые сроки построить 16 многофункциональных медицинских центров. Решение о строительстве было принято в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что центры будут построены к 15 мая. В них можно будет разместить 1,6 тысяч больных. Правительство РФ выделило на эти цели почти 8,8 миллиарда рублей из резервного фонда.
Строительство многофункциональных медицинских центров идет в 15 регионах - от Камчатки до Калининграда. Центры создаются на базе военных госпиталей Минобороны. Накануне в ходе коллегии военного ведомства министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что два центра - в Нижнем Новгороде и Одинцово - уже сданы, а в четверг, 30 апреля, будут введены в эксплуатацию еще шесть таких учреждений в Подольске, Смоленске, Ростове-на-Дону, Волгограде, Новосибирске и Оренбурге. Общее количество поставляемой в строящиеся многопрофильные медицинские центры Минобороны России медтехники, специального оборудования и различных приборов составит около 500 тысяч единиц. Работу всех 16 медицинских центров будут обеспечивать 400 военных врачей, 950 среднего и 800 младшего медицинского персонала. Всего будет задействовано более 2300 человек как военного, так и гражданского персонала.
Штат центра в Одинцово включает 131 должность, в том числе 27 врачей. Он полностью укомплектован. Центр в Нижнем Новгороде насчитывает 2,2 тысячи человек медперсонала, которые прошли специальную подготовку по диагностике и лечению COVID-19. Учреждение укомплектовано новейшим медоборудованием, в том числе аппаратами ИВЛ, томографами, средствами реанимации. Также предусмотрены комплексы телемедицины для консультаций с ведущими специалистами центральных военных госпиталей.
Часть медицинских специалистов, которые будут трудиться во вновь построенных центрах, уже прошла обучение и повышение квалификации на базе Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге. Остальные будут проходить ее по мере ввода в эксплуатацию медицинских многофункциональных учреждений.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,9 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.