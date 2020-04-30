Минобороны вводит в эксплуатацию восемь медцентров для больных COVID-19

Штат центра в Одинцово включает 131 должность, в том числе 27 врачей. Он полностью укомплектован. Центр в Нижнем Новгороде насчитывает 2,2 тысячи человек медперсонала, которые прошли специальную подготовку по диагностике и лечению COVID-19. Учреждение укомплектовано новейшим медоборудованием, в том числе аппаратами ИВЛ, томографами, средствами реанимации. Также предусмотрены комплексы телемедицины для консультаций с ведущими специалистами центральных военных госпиталей.