Доказано COVID-19: в медицине государство эффективнее бизнеса

Впрочем, по сути, многочисленные пункты сводятся к двум основным критериям: качеству существующей системы здравоохранения и эффективности государства при возникшей угрозе.
Впрочем, во всем разнообразии национальных примеров прослеживается и общая тенденция: коммерческий подход оказался несостоятельным перед лицом масштабного вызова, а наилучших результатов в борьбе с COVID-19 добились там, где государство не боится брать на себя ответственность и решительно действует в кризисной ситуации.
Вот уже несколько столетий капитализм и обслуживающие его идеологии доказывают всему миру, что государство не может соревноваться с бизнесом, поскольку представляет собой слишком неповоротливую, инертную и забюрократизированную машину, не обладающую даже близко той оперативностью и эффективностью, что есть у частной инициативы. Зачастую эти доказательства даже казались вполне убедительными — особенно в периоды социально-экономического благополучия и роста.