Университет Хопкинса оценил ситуацию со смертностью от COVID-19 в России

Больше всего смертей от COVID-19, по данным университета Джонса Хопкинса, зарегистрировано в США - 56 253 человек. Там же и больше всего зараженных - 988 469. Минимальное число заражений в первой десятке стран отмечено в Китае – там на 28 апреля 83 918 заболевших. Россия по числу зараженных коронавирусом занимает 8-е место в мире.