Университет Хопкинса оценил ситуацию со смертностью от COVID-19 в России

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Смертность от коронавируса в России самая низкая из 10 стран мира с наибольшим числом зараженных, свидетельствуют данные оперативного штаба РФ и университета Джонса Хопкинса.
Больше всего смертей от COVID-19, по данным университета Джонса Хопкинса, зарегистрировано в США - 56 253 человек. Там же и больше всего зараженных - 988 469. Минимальное число заражений в первой десятке стран отмечено в Китае – там на 28 апреля 83 918 заболевших. Россия по числу зараженных коронавирусом занимает 8-е место в мире.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.