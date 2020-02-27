В китайском городе будут поощрять сообщивших о симптомах коронавируса

ПЕКИН, 27 фев – РИА Новости. Жители города Цяньцзян в китайской провинции Хубэй, которые добровольно сообщат о наличии у них симптомов коронавируса, смогут получить от 1 тысячи до 10 тысяч юаней в зависимости от того, подтвердится заболевание или нет, говорится в заявлении местного правительства, распространенном в китайских СМИ.
"Чтобы способствовать реализации мер по сведению к нулю случаев заражения новым типом коронавируса в городе Цяньцзян, одержать решительную победу в народной войне по профилактике и контролю над эпидемией, штаб города по профилактике и сдерживанию эпидемии решил реализовать программу так называемой самостоятельной проверки", - говорится в сообщении, которое опубликовала газета "Чжунго жибао".
Уточняется, что программа будет действовать с 27 февраля по 2 марта.
Вознаграждение в 1 тысячу юаней (около 142 долларов) могут получить жители города, добровольно обратившиеся в медучреждения с повышенной температурой, у которых с первого раза не удастся четко определить наличие других симптомов коронавируса.
Две тысячи юаней (около 284 долларов) получат те, кто обратится с симптомами коронавируса в медучреждения и попадет в список пациентов с подозрением на заражение.
Награда в 10 тысяч юаней (около 1,4 тысячи долларов) полагается тем, кто добровольно обратится за помощью, и по результатам исследований у него подтвердится заражение коронавирусом.
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