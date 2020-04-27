Эксперт объяснил низкий уровень смертности от коронавируса в России

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В России смертность от коронавируса значительно ниже, чем в других странах, благодаря оперативно принятым мерам, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов . В России смертность от коронавируса значительно ниже, чем в других странах, благодаря оперативно принятым мерам, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова

По его словам, сдержать инфекцию удалось с помощью большого количества сделанных тестов и изоляции людей, входящих в группы риска.

Он отметил, что многие страны Западной Европы достаточно поздно начали вводить какие-либо ограничения и, "как правило, расследование эпидемиологической цепочки передачи просто не проводилось — например, в Италии и Испании".

"Поэтому там диагностировалась коронавирусная инфекция у тех людей, которые уже попадали в стационар — со среднетяжелой, тяжелой и критической формой болезни", — пояснил Коновалов.

Кроме того, во многих странах ОРВИ не считается за значимую болезнь и не предполагает ограничения социальных контактов, в России, наоборот, зачастую люди не ходят на работу с простудной инфекцией, уточнил эксперт.

Помимо этого, Россия является одной из лидирующих стран по охвату населения тестированием на коронавирус, поэтому и случаев инфекции среди бессимптомных носителей и лиц с легкими и умеренными формами течения заболевания значительно больше, отметил эксперт.

Если не выявлять бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, то они продолжают заражать других, подчеркнул Коновалов. В странах, где не выявляют большое число бессимптомных пациентов, одним из основных источников инфекции является внутрисемейный контакт, поскольку дети и молодые люди нередко переносят инфекцию на ногах, а пожилые родственники крайне тяжело, с летальными исходами, добавил эксперт.

"Большую роль играет и доступность медицинской помощи. В США такая ситуация со смертностью сложилась, возможно, именно из-за проблем доступности медицинской помощи. Так, официально, в США более 30 миллионов людей не имеют вообще никакой медицинской страховки. Коечный фонд оказался не готов к тому, что оказывать специализированную медицинскую помощь необходимо будет вообще всем по жизненным показаниям", — добавил Коновалов.