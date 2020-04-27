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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-27T17:24
https://ria.ru/20200427/1570639521.html
Эксперт объяснил низкий уровень смертности от коронавируса в России
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564134619_0:2:3000:1690_1036x0_80_0_0_226853898c5c76040ca297dc96b37ca9.jpg
РИА Новости

Эксперт объяснил низкий уровень смертности от коронавируса в России

16:43 27.04.2020 (обновлено: 17:24 27.04.2020)
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© AP Photo / CDCКоронавирус 2019-nCoV
Коронавирус 2019-nCoV
© AP Photo / CDC
Коронавирус 2019-nCoV. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В России смертность от коронавируса значительно ниже, чем в других странах, благодаря оперативно принятым мерам, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов.
По его словам, сдержать инфекцию удалось с помощью большого количества сделанных тестов и изоляции людей, входящих в группы риска.
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Он отметил, что многие страны Западной Европы достаточно поздно начали вводить какие-либо ограничения и, "как правило, расследование эпидемиологической цепочки передачи просто не проводилось — например, в Италии и Испании".
"Поэтому там диагностировалась коронавирусная инфекция у тех людей, которые уже попадали в стационар — со среднетяжелой, тяжелой и критической формой болезни", — пояснил Коновалов.
Кроме того, во многих странах ОРВИ не считается за значимую болезнь и не предполагает ограничения социальных контактов, в России, наоборот, зачастую люди не ходят на работу с простудной инфекцией, уточнил эксперт.
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Помимо этого, Россия является одной из лидирующих стран по охвату населения тестированием на коронавирус, поэтому и случаев инфекции среди бессимптомных носителей и лиц с легкими и умеренными формами течения заболевания значительно больше, отметил эксперт.
Если не выявлять бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, то они продолжают заражать других, подчеркнул Коновалов. В странах, где не выявляют большое число бессимптомных пациентов, одним из основных источников инфекции является внутрисемейный контакт, поскольку дети и молодые люди нередко переносят инфекцию на ногах, а пожилые родственники крайне тяжело, с летальными исходами, добавил эксперт.
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"Большую роль играет и доступность медицинской помощи. В США такая ситуация со смертностью сложилась, возможно, именно из-за проблем доступности медицинской помощи. Так, официально, в США более 30 миллионов людей не имеют вообще никакой медицинской страховки. Коечный фонд оказался не готов к тому, что оказывать специализированную медицинскую помощь необходимо будет вообще всем по жизненным показаниям", — добавил Коновалов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Популярные комментарии
Боюсь дело в другом. Уровень смертности в Китае и Италии у людей старше 60 лет, в совокупности, 30% (по данным американцев). Согласно данным Роспотребнадзора 80% заразившихся Россиян младше 60 лет. Средняя продолжительность жизни в Китае и Италии 76.4 и 83.2 года соответственно, а в России 72. Не исключено что низкая смертность в РФ обусловлена меньшим числом пожилых.
27 апреля, 19:26
DIDenis Inkognito
13110010
25 человек не устраивает низкий уровень смертности, им надо как в Италии и США, вернее больше, чем там..
27 апреля, 18:42
Александр Бородин
9220110
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