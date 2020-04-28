В Петербурге выявили сеть мошенников с БАД

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр — РИА Новости. Полицейские в Петербурге пресекли деятельность группы мошенников, которые под видом компенсации за некачественные биологически активные добавки (БАД) похищали деньги у пенсионеров, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
"В Петербурге ликвидирована масштабная сеть мошенников с БАД. Злоумышленники не только продавали пожилым людям пустышки, но и похищали деньги под предлогом якобы полагающейся компенсации за некачественный продукт", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, жертвами обмана становились пенсионеры не только на территории Петербурга и Ленинградской области, но и в других регионах России.
По данным полицейского главка, мошенничества совершались в два этапа. Сначала злоумышленники после размещения рекламных объявлений в газету доставляли клиентам вместо БАД дешевые косметические средства. Затем диспетчеры обзванивали клиентов и под предлогом установления недоброкачественной продукции и возмещения трат через страховую организацию сообщали о полагающейся компенсации. Представляясь уже работниками банков, страховых организации или архивов, они убеждали в необходимости заплатить деньги за операции по компенсациям.
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"По предварительным данным, организаторами противоправной схемы являются 44-летний уроженец Петрозаводска и 51-летний уроженец Читинской области, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за подделку документов", — сказано в сообщении.
Возбуждено три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частями 3 и 4 статьи 159 УК "Мошенничество". В полицию доставлены 22 человека, 11 человек задержаны в порядке статьи 91 УПК России.
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