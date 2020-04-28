В Петербурге выявили сеть мошенников с БАД

"В Петербурге ликвидирована масштабная сеть мошенников с БАД. Злоумышленники не только продавали пожилым людям пустышки, но и похищали деньги под предлогом якобы полагающейся компенсации за некачественный продукт", — говорится в сообщении.

По данным полицейского главка, мошенничества совершались в два этапа. Сначала злоумышленники после размещения рекламных объявлений в газету доставляли клиентам вместо БАД дешевые косметические средства. Затем диспетчеры обзванивали клиентов и под предлогом установления недоброкачественной продукции и возмещения трат через страховую организацию сообщали о полагающейся компенсации. Представляясь уже работниками банков, страховых организации или архивов, они убеждали в необходимости заплатить деньги за операции по компенсациям.