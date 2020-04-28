У пострадавшего при взрыве в Волгограде нашли боеприпасы в гараже

"В настоящее время в числе прочих отрабатывается версия о незаконном хранении боеприпасов и неосторожном обращении с ними со стороны самого пострадавшего", — сообщили в СК. Отмечается, что следователи нашли в гараже у мужчины патроны разного калибра, их происхождение устанавливается.