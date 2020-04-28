У пострадавшего при взрыве в Волгограде нашли боеприпасы в гараже

ВОЛГОГРАД, 28 апр — РИА Новости. Пострадавший от взрыва гранаты в Волгограде мог сам подорваться из-за неосторожного обращения с боеприпасами, у него в гараже обнаружены патроны различного калибра неизвестного происхождения, сообщили журналистам в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.
Ранее СК сообщал, что вечером в понедельник на улице Хорошева в Волгограде в машине взорвался неизвестный боеприпас, когда 69-летний пенсионер сел за руль своего автомобиля, он в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Как сообщал источник РИА Новости в правоохранительных органах, пострадавший — бывший заместитель начальника Волгоградской академии МВД России по тылу. СК возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств".
"В настоящее время в числе прочих отрабатывается версия о незаконном хранении боеприпасов и неосторожном обращении с ними со стороны самого пострадавшего", — сообщили в СК. Отмечается, что следователи нашли в гараже у мужчины патроны разного калибра, их происхождение устанавливается.
По информации СК, пострадавшему проведена операция по извлечению осколков, его состояние медики оценивают как стабильно тяжелое.