В Волгограде в автомобиле взорвалась ручная граната

Как сообщил РИА Новости другой источник в экстренных службах, при взрыве один человек погиб.

В свою очередь, старший помощник руководителя управления СУ СК по Волгоградской области Наталия Рудник рассказала, что по факту взрыва возбудили уголовное дело о покушении на убийство. По данным ведомства, 69-летний пострадавший находится в реанимации.