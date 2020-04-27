В Волгограде в автомобиле взорвалась ручная граната

ВОЛГОГРАД/МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В Волгограде взорвалась ручная граната в машине, припаркованной возле кафе, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
Инцидент произошел на улице Хорошева.
По словам собеседника агентства, взрыв произошел, когда водитель открывал дверь.
"Он пострадал. Предположительно, владелец машины — бывший сотрудник волгоградской академии МВД", — добавил источник.
Он уточнил, что пострадавшего госпитализировали.
Как сообщил РИА Новости другой источник в экстренных службах, при взрыве один человек погиб.
В свою очередь, старший помощник руководителя управления СУ СК по Волгоградской области Наталия Рудник рассказала, что по факту взрыва возбудили уголовное дело о покушении на убийство. По данным ведомства, 69-летний пострадавший находится в реанимации.
27 апреля, 08:28В Новосибирске три человека пострадали при взрыве в гаражах