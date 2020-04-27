В Волгограде завели дело о покушении на убийство после взрыва в машине

Ранее источник РИА Новости сообщил, что в понедельник вечером в Волгограде произошел взрыв около кафе на улице Хорошева, в припаркованной машине взорвалась предположительно ручная граната, пострадал владелец автомобиля – бывший сотрудник академии МВД. По информации другого источника, пострадавший 1951 года рождения.