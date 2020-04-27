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2020-04-27T21:40
https://ria.ru/20200427/1570650365.html
В Волгограде завели дело о покушении на убийство после взрыва в машине
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РИА Новости

В Волгограде завели дело о покушении на убийство после взрыва в машине

20:20 27.04.2020 (обновлено: 21:40 27.04.2020)
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© Фото : ИА "СоцИнформБюро"Место взрыва на улице Хорошева в Волгоградской области
Место взрыва на улице Хорошева в Волгоградской области
© Фото : ИА "СоцИнформБюро"
Место взрыва на улице Хорошева в Волгоградской области
ВОЛГОГРАД, 27 апр – РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство завели после взрыва в машине в Волгограде, где пострадал пенсионер, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что в понедельник вечером в Волгограде произошел взрыв около кафе на улице Хорошева, в припаркованной машине взорвалась предположительно ручная граната, пострадал владелец автомобиля – бывший сотрудник академии МВД. По информации другого источника, пострадавший 1951 года рождения.
По информации СК, взрыв неизвестного боеприпаса произошел, когда 69-летний пенсионер сел за руль своего автомобиля.
"По данному факту следователями первого отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство), ч.1 ст.222.1. УК РФ (незаконные оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств)", - сказала Рудник.
По данным ведомства, пострадавший находится в реанимации.
Сотрудник МЧС РФ
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