Зеркальное возмездие: почему Муссолини повесили вниз головой

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Возмездие, настигшее 75 лет назад бывшего диктатора Италии Возмездие, настигшее 75 лет назад бывшего диктатора Италии Бенито Муссолини , было не совсем обычным — его не только сначала расстреляли, но и затем повесили вниз головой. Но этот жест был зеркальным по отношению к тому, как фашисты в свое время поступали с итальянскими патриотами.

Муссолини, в 1922 году ставший премьер-министром Италии и лидером фашистской партии, мечтал о возрождении Римской империи. Он не только создал в Италии авторитарный политический режим, но и стремился к территориальным захватам. Так, в 1935 году Италия и Франция договорились о разделе зон влияния в Северной Африке , а в 1936 году итальянские войска вторглись в Эфиопию . После этого Эфиопия, Эритрея Сомали были объединены в единую колонию под названием Итальянская Восточная Африка. А весной 1939 года Италия оккупировала Албанию

Сблизившись с Гитлером, дуче вступил в союз с Германией Японией и вверг Италию в пучину Второй мировой войны, постепенно отойдя на задний план на фоне фюрера Третьего рейха.

Но война для Италии оказалась крайне неудачной: первые военные успехи быстро сменились поражениями, а 8-я итальянская армия была разбита под Сталинградом . Ближайшие сподвижники Муссолини в 1943 году в результате сговора сместили его с поста премьера и арестовали. Гитлер приказал выкрасть Муссолини. Эту операцию, получившую кодовое название "Дуб", осуществили немецкие спецназовцы под командованием "диверсанта номер один" Третьего рейха Отто Скорцени.

После освобождения Муссолини возглавил небольшое марионеточное государство на севере Италии — Итальянскую социальную республику, которая практически полностью контролировалась Германией и удерживалась войсками вермахта.

В середине апреля 1945 года дуче обеспокоился, узнав, что в условиях наступления превосходящих сил союзников по антигитлеровской коалиции германские военные в Италии решили сложить оружие и сдаться. Тогда со своей любовницей Кларой Петаччи Муссолини предпринял попытку побега в Швейцарию

Небольшой отряд из 200 немецких военнослужащих, в составе которых был и Муссолини, переодетый в форму унтер-офицера люфтваффе, в каске, надвинутой на лоб, и темных очках, выдвинулся в сторону Швейцарии.

Днем 27 апреля колонна достигла блокпоста Донго. Партизаны, командовавшие блокпостом, потребовали от немцев показать все грузовики. У партизан была информация, что в колонне может находиться Муссолини. В итоге дуче опознал Джузеппе Негри — один из партизан, ранее служивший на корабле, который вез дуче, поэтому он хорошо знал в лицо диктатора. Согласно показаниям участников того перехода, когда "унтер-офицера люфтваффе" хлопнули по плечу со словами "кавалер Бенито Муссолини", он лишь промолвил: "Я не буду ничего предпринимать", и покорно вышел из автомобиля на землю. Из немецкой колонны высадили и Петаччи.

Муссолини и Петаччи доставили в деревню Блевио недалеко от города Комо. Партизаны сохраняли за Муссолини статус "инкогнито" и выдавали его за английского офицера, раненного в одном из боев с немцами. Тем самым партизаны хотели скрыть местонахождение дуче от американцев, рассчитывавших забрать Муссолини, а также предотвратить возможные попытки освобождения дуче со стороны недобитых итальянских фашистов, и, наконец, воспрепятствовать самосуду.

Миссия руководить казнью диктатора была возложена на полковника Вальтера Аудизио, который представился как "полковник Валерио". Аудизио был участником войны в Испании , а позже — активным партизаном.

Муссолини и Петачи усадили в автомобиль и подвезли к вилле Бельмонте, где "полковник Валерио" приказал водителю остановиться у глухих ворот и скомандовал пассажирам выходить.

"По приказу командования добровольческого корпуса "Свобода" на меня возложена миссия привести в исполнение приговор итальянского народа", — объявил Аудизио.

Однако автомат "полковника Валерио" заклинило, а пистолет дал осечку. Аудизио взял автомат у стоявшего рядом заместителя политкомиссара гарибальдийской бригады партизан Мишеля Моретти и из этого оружия поставил точку в жизни бывшего диктатора Италии и его спутницы.

После этого трупы Муссолини и Петаччи были доставлены в Милан , где на автомобильной заправке у площади Пьяцца Лорето их повесили вниз головой на специально сооруженной виселице. Там же повесили тела еще 13 фашистских руководителей. Это место было выбрано совсем не случайно: дуче и его приспешников повесили там же, где за полгода до этого, в августе 1944 года, фашистские каратели расстреляли 15 захваченных в плен итальянских партизан-коммунистов и затем так же повесили их за ноги.