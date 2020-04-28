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75 лет Великой Победы
2020-04-29T10:30
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Зеркальное возмездие: почему Муссолини повесили вниз головой
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РИА Новости

Зеркальное возмездие: почему Муссолини повесили вниз головой

02:36 28.04.2020 (обновлено: 10:30 29.04.2020)
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© AP Photo / FILEАдольф Гитлер и Бенито Муссолини. 1934 год
Адольф Гитлер и Бенито Муссолини. 1934 год
© AP Photo / FILE
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Возмездие, настигшее 75 лет назад бывшего диктатора Италии Бенито Муссолини, было не совсем обычным — его не только сначала расстреляли, но и затем повесили вниз головой. Но этот жест был зеркальным по отношению к тому, как фашисты в свое время поступали с итальянскими патриотами.
Муссолини, в 1922 году ставший премьер-министром Италии и лидером фашистской партии, мечтал о возрождении Римской империи. Он не только создал в Италии авторитарный политический режим, но и стремился к территориальным захватам. Так, в 1935 году Италия и Франция договорились о разделе зон влияния в Северной Африке, а в 1936 году итальянские войска вторглись в Эфиопию. После этого Эфиопия, Эритрея и Сомали были объединены в единую колонию под названием Итальянская Восточная Африка. А весной 1939 года Италия оккупировала Албанию.
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Сблизившись с Гитлером, дуче вступил в союз с Германией и Японией и вверг Италию в пучину Второй мировой войны, постепенно отойдя на задний план на фоне фюрера Третьего рейха.
Но война для Италии оказалась крайне неудачной: первые военные успехи быстро сменились поражениями, а 8-я итальянская армия была разбита под Сталинградом. Ближайшие сподвижники Муссолини в 1943 году в результате сговора сместили его с поста премьера и арестовали. Гитлер приказал выкрасть Муссолини. Эту операцию, получившую кодовое название "Дуб", осуществили немецкие спецназовцы под командованием "диверсанта номер один" Третьего рейха Отто Скорцени.
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После освобождения Муссолини возглавил небольшое марионеточное государство на севере Италии — Итальянскую социальную республику, которая практически полностью контролировалась Германией и удерживалась войсками вермахта.
В середине апреля 1945 года дуче обеспокоился, узнав, что в условиях наступления превосходящих сил союзников по антигитлеровской коалиции германские военные в Италии решили сложить оружие и сдаться. Тогда со своей любовницей Кларой Петаччи Муссолини предпринял попытку побега в Швейцарию.
Небольшой отряд из 200 немецких военнослужащих, в составе которых был и Муссолини, переодетый в форму унтер-офицера люфтваффе, в каске, надвинутой на лоб, и темных очках, выдвинулся в сторону Швейцарии.
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Днем 27 апреля колонна достигла блокпоста Донго. Партизаны, командовавшие блокпостом, потребовали от немцев показать все грузовики. У партизан была информация, что в колонне может находиться Муссолини. В итоге дуче опознал Джузеппе Негри — один из партизан, ранее служивший на корабле, который вез дуче, поэтому он хорошо знал в лицо диктатора. Согласно показаниям участников того перехода, когда "унтер-офицера люфтваффе" хлопнули по плечу со словами "кавалер Бенито Муссолини", он лишь промолвил: "Я не буду ничего предпринимать", и покорно вышел из автомобиля на землю. Из немецкой колонны высадили и Петаччи.
Муссолини и Петаччи доставили в деревню Блевио недалеко от города Комо. Партизаны сохраняли за Муссолини статус "инкогнито" и выдавали его за английского офицера, раненного в одном из боев с немцами. Тем самым партизаны хотели скрыть местонахождение дуче от американцев, рассчитывавших забрать Муссолини, а также предотвратить возможные попытки освобождения дуче со стороны недобитых итальянских фашистов, и, наконец, воспрепятствовать самосуду.
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Миссия руководить казнью диктатора была возложена на полковника Вальтера Аудизио, который представился как "полковник Валерио". Аудизио был участником войны в Испании, а позже — активным партизаном.
Муссолини и Петачи усадили в автомобиль и подвезли к вилле Бельмонте, где "полковник Валерио" приказал водителю остановиться у глухих ворот и скомандовал пассажирам выходить.
"По приказу командования добровольческого корпуса "Свобода" на меня возложена миссия привести в исполнение приговор итальянского народа", — объявил Аудизио.
Однако автомат "полковника Валерио" заклинило, а пистолет дал осечку. Аудизио взял автомат у стоявшего рядом заместителя политкомиссара гарибальдийской бригады партизан Мишеля Моретти и из этого оружия поставил точку в жизни бывшего диктатора Италии и его спутницы.
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После этого трупы Муссолини и Петаччи были доставлены в Милан, где на автомобильной заправке у площади Пьяцца Лорето их повесили вниз головой на специально сооруженной виселице. Там же повесили тела еще 13 фашистских руководителей. Это место было выбрано совсем не случайно: дуче и его приспешников повесили там же, где за полгода до этого, в августе 1944 года, фашистские каратели расстреляли 15 захваченных в плен итальянских партизан-коммунистов и затем так же повесили их за ноги.
Спустя два дня, 30 апреля 1945 года, в Берлине с своем бункере покончат с собой фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер и его жена Ева Браун. Как вспоминали люди из окружения Гитлера, тот опасался, что с ним могут поступить так же, как с Муссолини, поэтому напоследок отдал приказ сжечь оба трупа — свой и своей супруги.
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