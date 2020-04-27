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2020-04-27T21:46
https://ria.ru/20200427/1570619771.html
Министр просвещения признал, что школы не готовы к удаленному обучению
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РИА Новости

Министр просвещения признал, что школы не готовы к удаленному обучению

11:45 27.04.2020 (обновлено: 21:46 27.04.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкОнлайн-конференция Министра просвещения РФ Сергея Кравцова
Онлайн-конференция Министра просвещения РФ Сергея Кравцова
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Министр просвещения Сергей Кравцов в интервью газете "Коммерсант" рассказал о трудностях перехода школ на дистанционное обучение.
"Давайте я откровенно скажу: еще в начале года невозможно было представить, что в марте все школьники России будут вынуждены резко перейти на домашнее обучение <…> Но когда стало очевидно, что эпидемия реальна, мы сразу начали разрабатывать возможные, даже самые пессимистичные сценарии развития событий", — рассказал чиновник.
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Главной задачей министерства стало обеспечение здоровья людей: как учеников, так и их родных. Экзамены можно пересдать, а учебный год — наверстать, а вот "жизнь и здоровье никто не вернет", пояснил свою позицию Кравцов. В результате было принято решение перейти на удаленное обучение с использованием современных технологий.

"Конечно, не все школы и не все учителя были к этому готовы. Для многих семей это оказалось шоком. Вы думаете, я этого не знаю? Моя дочь точно так же мучились с онлайн-платформами, которые всякий раз зависали из-за перегрузки", — отметил министр.

Еще одной значительной проблемой стала финансовая ситуация. Не у всех семей в доме есть достаточно техники для работы и учебы всех членов семьи. В настоящее время ученикам из нуждающихся семей передали почти 50 тысяч гаджетов, однако этого недостаточно, признал Кравцов.
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Еще одна сложность — олимпиады и государственные экзамены. Из-за пандемии коронавируса стало невозможно провести заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников, поэтому всех дошедших до финального этапа участников признают призерами с льготами при поступлении в вузы.
Девятиклассники будут сдавать только русский язык и математику без дополнительных предметов по выбору. Единый государственный экзамен для 11 класса пока перенесли на июнь. Отменять ЕГЭ совсем пока не планируется, так как это вызовет множество проблем для абитуриентов.
В целом министр отметил, что проблем с учебным процессом возникло много, однако переход на удаленку значительно сократил риски заражения детей и их семей.
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Популярные комментарии
Ну может этот глубокий по истине и явно неожиданный вывод заставит отказаться вообще от бредовой идеи удаленного обучения? ;)
27 апреля, 12:13
Артемий Валерьевич
1510001
Программа нынешняя к сожалению не предполагает анализа и синтеза материала. Формируется клиповое мышление, которое не позволяет объединить даже начло и конец параграфа, не говоря уже о разных областях знания. Оптимизация чоуж
27 апреля, 12:50
Артемий Валерьевич
1600000
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