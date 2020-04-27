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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-27T11:15
https://ria.ru/20200427/1570606830.html
Названы самые обеспокоенные из-за коронавируса российские регионы
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570301381_0:282:3072:2010_1036x0_80_0_0_a9e8d041afb0f742261c6b2471d03041.jpg
РИА Новости

Названы самые обеспокоенные из-за коронавируса российские регионы

06:48 27.04.2020 (обновлено: 11:15 27.04.2020)
569751
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЗнак биологической опасности в клинике Волгоградского медицинского университета
Знак биологической опасности в клинике Волгоградского медицинского университета
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Наибольший страх из-за эпидемии коронавируса испытывают жители Дальнего Востока, Поволжья и Москвы. К такому выводу пришли специалисты страховой компании "Росгосстрах Жизнь" и банка "Открытие", пишет РБК.
Россиянам предлагали оценить степень своей обеспокоенности по шкале от нуля до десяти. Выяснилось, что в целом по стране ситуация с распространением COVID-19 в разной степени тревожит 85,5 процента респондентов. При этом 14,5 процента опрошенных заявили, что они вообще не боятся.
Сложившаяся ситуация сильнее всего беспокоит жителей Дальнего Востока — 11,9 процента местных жителей оценили свой страх на десять баллов — и Приволжский федеральный округ (11 процентов).
Среди регионов лидирует Забайкальский край (33,3 процента).
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Также в первую десятку попали Псковская (19,6 процента), Оренбургская (14,9 процента), Нижегородская (14,8 процента) и Волгоградская области (13,3 процента), Бурятия (11,5 процента), Москва (10,8 процента), Ханты-Мансийский автономный округ (10,7 процента), а также Новосибирская (9,8 процента) и Тюменская области (9,4 процента).
При этом есть регионы, где люди вовсе не встревожены (ноль баллов) ситуацией с коронавирусом. Наибольшая доля таких респондентов зафиксирована в Санкт-Петербурге (33,3 процента), Северо-Кавказском федеральном округе (21 процент) и Сибирском федеральном округе (20,8 процента).
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В исследовании говорится, что, несмотря на средний уровень (пять баллов) обеспокоенности пандемией в целом по стране, большинство населения (70,4 процента) не принимают никаких мер в отношении личных финансов для снижения уровня страха.
В России выявили порядка 80 тысяч случаев заболевания COVID-19, примерно семь тысяч пациентов излечились, свыше 700 скончались. Власти призвали россиян соблюдать режим самоизоляции, а также все меры предосторожности: в частности, носить медицинские маски и держать дистанцию в общественных местах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Популярные комментарии
Лечить нужно и предотвращать новые заболевания, а не обеспокоенность регионов выискивать...
27 апреля, 08:33
Константин Иванов
5200106
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