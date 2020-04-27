Названы регионы с наибольшими банковскими вкладами населения

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Чуть более 200 тысяч рублей депозитов приходится в Чуть более 200 тысяч рублей депозитов приходится в России на человека в среднем, при этом москвичи в шесть раз богаче жителей остальных регионов, свидетельствуют результаты рейтинга РИА Новости.

Вклады растут

В последние годы депозиты физических лиц в российских банках демонстрируют рост. За 2019 год вклады физических лиц выросли на 2,1 триллиона рублей или на 7,3%, а за первые два месяца 2020 года прирост составил еще плюс 0,1%.

Всего же за последние два года (с 1 марта 2018 по 1 марта 2020 года) вклады населения выросли на пять триллионов рублей или на 19,6%. Таким образом, согласно статистике Центробанка , на 1 марта 2020 года в российских банках хранилось 30,8 триллиона рублей сбережений населения. Для сравнения: в 2011 году суммарные средства населения в банках были меньше десяти триллионов, то есть за девять лет вклады утроились.

Эксперты отмечают, что в пересчете на одного жителя в России приходится порядка 210 тысяч рублей депозитов. Однако за этой средней величиной скрывается значительная дифференцированность вкладов как по размеру у отдельных граждан, так и в разрезе субъектов Федерации. В частности, средний размер депозитов в разных регионах отличается многократно. Эксперты РИА Новости составили рейтинг регионов по размеру средних банковских вкладов населения.

Богатые москвичи

Результаты исследования свидетельствуют, что средний объем вкладов на одного жителя между регионами отличается почти в 100 раз. При этом Москва значительно оторвалась от остальных регионов, что нельзя объяснить только зарплатами (в ряде регионов они даже выше, чем в Москве). Объем депозитов на душу населения в Москве на 1 марта 2020 года — 858,7 тысячи рублей.

Эксперты объясняют уверенное лидерство Москвы в большей степени высокой концентрацией самых состоятельных граждан — миллионеров и миллиардеров, которые зачастую, зарабатывая свои состояния в регионах, преимущественно живут в Москве, и, соответственно, в столице формируют свои сбережения.

При этом сбережения сверхбогатых москвичей сильно искажают не только среднюю картину по Москве, но и влияют на средние значения по России в целом. Если среднее значение сбережений в банковских вкладах в России составляет 210 тысяч, то медианный уровень вкладов среди регионов равняется 127 тысячам рублей, то есть он на 40% ниже среднеарифметического значения по России в целом.

И если исключить Москву, то средний уровень банковских вкладов россиян составит 150 тысяч рублей. В целом в столице проживает примерно 10% населения, а в части сбережений Москва обеспечивает долю в 33% (причем в валютных накоплениях у москвичей доля и вовсе более 50%). Таким образом, Москва в среднем в шесть раз богаче остальных регионов, но, вероятнее всего, значительная часть этого богатства столицы сосредоточена на счетах и вкладах небольшого числа очень богатых людей.

Первая десятка

На второй строчке рейтинга почти с двукратным отставанием располагается Санкт-Петербург , в котором в среднем на человека приходится 440 тысяч рублей вкладов в банках. Отставание второй столицы от первой как раз объясняется большей концентрацией сверхбогатых россиян в Москве, хотя в Петербурге они, конечно, тоже есть.

При этом в последние два года Москва и Санкт-Петербург показали практически одинаковый прирост (21,9% против 21,4%). Таким образом, Москва не отрывается от своего основного "преследователя", но ее преимущество слишком велико и лидерству в среднесрочной перспективе ничего не угрожает.

В первую десятку рейтинга, помимо двух крупнейших федеральных городов, также входят: Магаданская область , Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Сахалинская область, Чукотский автономный округ, Мурманская и Московская области.

В этих восьми регионах среднедушевые депозиты находятся в диапазоне от 225 тысяч рублей в Московской области до 333 тысяч рублей в Магаданской области. Таким образом, только эта первая десятка регионов показала результат выше среднероссийского. Регионы-лидеры представлены в основном северными и столичными регионами. Обращает на себя внимание, что динамика вкладов у регионов-лидеров в последние два года была несколько ниже среднероссийского уровня.

Аутсайдеры рейтинга

Меньше всего депозитов на душу населения в 2019 году было в Чеченской Республике (9,4 тысячи рублей на человека). Схожий очень низкий результат в Республике Ингушетия (десять тысяч рублей).

Также в последней десятке представлены Дагестан (23,5 тысячи рублей), Тыва (29 тысяч рублей), Карачаево-Черкесская Республика (35 тысяч рублей), Калмыкия (43 тысячи рублей), Кабардино-Балкарская Республика (45 тысяч рублей), Алтай (46 тысяч рублей), Адыгея (54 тысячи рублей) и Крым (59 тысяч рублей).

Таким образом, отмечают эксперты, даже лучший регион из последней десятки почти в четыре раза уступает среднероссийскому результату и в два раза уступает медиане. Как видно из результатов исследования, низкие объемы депозитов наблюдаются в основном в южных республиках, где у населения не очень высокие доходы.

Кроме того, невысокий уровень вкладов у части этих регионов можно объяснить местными особенностями, связанными со сформировавшимся недоверием населения к банкам. В то же время нельзя не отметить довольно интенсивный рост вкладов в ряде регионов, занимающих последние места рейтинга. В Республике Дагестан, Республике Ингушетия и Чеченской Республике прирост вкладов населения заметно превышал динамику среднероссийского показателя.

Лидеры по приросту депозитов

За последние два года объем депозитов в среднем по России вырос почти на 20%. При этом только в 24 регионах из 85 прирост был выше среднероссийского. Явными лидерами по приросту вкладов являются Севастополь и Республика Крым, где вклады выросли более чем в 1,5 раза.

Быстрый рост в этих двух регионах объясняется эффектом базы и быстрым ростом зарплат в последние годы. В целом эти два региона с момента вхождения в состав России остаются лидерами по приросту депозитов, что определяется в первую очередь эффектом низкой базы. По мере исчерпания этого эффекта их темпы прироста будут снижаться. Близкий к лидерам результат наблюдается в ЯНАО, где за последние 24 месяца вклады населения выросли на впечатляющие 46% (темпы роста вдвое выше среднероссийских).

Еще в 17 регионах за два года депозиты выросли более чем на 20%. Наиболее существенно (более чем на 25%) объемы вкладов выросли в Республике Ингушетия и в Чеченской Республике. Таким образом, как уже было отмечено ранее, два региона, замыкающие рейтинг по вкладам, показали достаточно приличный прирост, что позволило им немного сократить отставание. Во многом такой рост связан с эффектом низкой базы.

Сбережения населения

Если обращаться к абсолютным приростам вкладов, то получается, что за последние два года средний россиянин смог дополнительно накопить в банках примерно 34 тысячи рублей. При этом в Москве прирост накоплений составил 154 тысячи рублей — это лучший результат.

Сбережения в ЯНАО выросли на 90 тысяч за последние 24 месяца, а петербуржцам удалось за два года скопить 77 тысяч рублей — это третий результат по абсолютному приросту вкладов. Еще у четырех регионов (Магаданская область, Московская область, Калининградская область и Приморский край) вклады выросли более чем на 35 тысяч рублей.

Сбережения населения можно рассматривать как финансовую подушку, и текущий ее объем находится на приемлемом уровне, отмечают эксперты. В среднем по России соотношение сбережений и зарплат находится на уровне 6 (сбережения в банках равняются среднемесячным зарплатам за полгода). При этом медианное значение среди регионов заметно ниже — 4,6, то есть в среднестатистическом регионе сбережения примерно равны зарплатам за четыре с половиной месяца.

Москва также лидирует и по этому показателю. Средние вклады в столице почти составляют зарплату за целый год. Конечно, как уже говорилось выше, значительные сбережения сформировали очень богатые люди, которые вообще не живут на зарплату, а скорее, на доходы от собственности, поэтому для среднего москвича этот показатель несколько завышен статистикой.

Вторую строчку, как и по объему депозитов, занимает Санкт-Петербург с соотношением 9,3, далее идут Калининградская область (депозиты равняются 6,6 средней зарплаты), Самарская область (6,3), Ярославская область (6,2) и Владимирская область (6,1). Обращает на себя внимание, что наибольшей бережливостью относительно своих зарплат отличаются многие жители центральных регионов России.

В нижней части таблицы по данному соотношению находятся национальные республики. Это не говорит об их значительной расточительности или слабой бережливости, скорее всего, жители этих регионов предпочитают другие способы сбережения — наличные деньги, недвижимость или другие варианты.