В ЮАР введут обязательное ношение масок

Согласно сообщениям, которые размещены в Twitter правительства страны, в ЮАР с начала мая будет введен комендантский час, он будет действовать c 20.00 до 05.00. При этом обязательным будет проведение скрининга на работе и в общественных местах. В ЮАР в рамках четвертого уровня карантина будет действовать запрет на передвижение между провинциями страны, а также будет запрещено совершать поездки за границу. Также в ЮАР будет запрещено распитие алкоголя, проведение концертов, не будут работать кинотеатры.