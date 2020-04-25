Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-25T20:23
https://ria.ru/20200425/1570575446.html
В ЮАР введут обязательное ношение масок
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569821514_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_7ee02e865a28f301f21c63e30ece8c83.jpg
РИА Новости

В ЮАР введут обязательное ношение масок

18:22 25.04.2020 (обновлено: 20:23 25.04.2020)
93
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОдноразовые медицинские маски
Одноразовые медицинские маски
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Ношение масок в общественных местах в Южно-Африканской Республике (ЮАР) станет обязательным с 1 мая в условиях постепенного смягчения ограничений из-за коронавируса, заявила министр кооперативного управления страны Нкосазана Дламини-Зума.
Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что с 30 апреля начнется постепенное восстановление экономической активности в стране. Сейчас в стране наивысший - пятый - уровень карантина, который подразумевает полное закрытие. Власти приняли решение с 1 мая снизить его до четвертого. Таким образом, некоторая деятельность будет восстановлена, при этом сохранятся все меры предосторожности для недопущения распространения коронавируса.
"При выходе из дома у вас должна быть тканевая маска. Это обязательно к исполнению... Мы знаем, что такие маски может быть непросто достать. Но если у вас нет маски, для того, чтобы закрыть рот и нос, вы можете приспособить шарф, можете воспользоваться футболкой... Вы должны будете покрывать рот и нос в общественных местах", - подчеркнула министр. Трансляция выступления велась в Twitter правительства ЮАР.
Согласно сообщениям, которые размещены в Twitter правительства страны, в ЮАР с начала мая будет введен комендантский час, он будет действовать c 20.00 до 05.00. При этом обязательным будет проведение скрининга на работе и в общественных местах. В ЮАР в рамках четвертого уровня карантина будет действовать запрет на передвижение между провинциями страны, а также будет запрещено совершать поездки за границу. Также в ЮАР будет запрещено распитие алкоголя, проведение концертов, не будут работать кинотеатры.
Пробирки с биоматериалом
25 апреля, 15:32Распространение нового коронавируса
Назван способ обмануть коронавирус
При этом власти рассказали, что откроются основные магазины, частично или полностью возобновится промышленное производство в зависимости от отрасли. Наряду с этим южноафриканские власти перезапускают работу сельского и лесного хозяйства, будет разрешена рыбная ловля. Заведения общественного питания будут работать на доставку, с соблюдением комендантского часа. Запрещено будет посещать рестораны и самостоятельно забирать еду.
По данным властей, в ЮАР зафиксировано 4220 случаев заражения коронавирусом, 79 человек скончались и 1473 выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник эрудита
Защита или самовнушение? Кому нужны маски и какие они бывают
25 апреля, 11:04
300001
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Сирил РамафосаНкосазана Дламини-ЗумаКоронавирусыЮАРВ мире
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Члены станичного казачьего общества совместно с сотрудниками правоохранительных органов патрулируют улицы Рузы во время режима самоизоляции в Московской области
В Подмосковье откроют магазины стройматериалов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:03Путин и Нетаньяху договорились о сотрудничестве по вакцине от COVID-19
13:03Названы популярные продукты, вызывающие проблемы с кишечником
13:02Мурашко рассказал об оказании онкологической помощи на фоне пандемии
13:00Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в регионах
13:00Путин и Нетаньяху по телефону обсудили меры борьбы с коронавирусом
12:57Мурашко попросил депутатов поддержать систему здравоохранения
12:56Глава Минздрава оценил действия губернаторов в условиях COVID-19
12:56Число жертв коронавируса в Грузии выросло до 10
12:55Нефтяники опровергли данные об утечке на месторождении Одопту на Сахалине
12:54Путин и Нетаньяху по телефону обсудили развитие ситуации в Сирии
12:54В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 13 тысяч
12:53В Москве за первую неделю мая выпало 42 процента месячной нормы осадков
12:53Источник сообщил о госпитализации протоирея Димитрия Смирнова
12:52Мурашко оценил объем тестирования на коронавирус в России
12:51Путин: победа над нацизмом открыла путь к возрождению независимой Австрии
12:50В России выявили нарушения сохранности воинских захоронений
12:50Суд арестовал бизнесмена Быкова, подозреваемого в организации убийств
12:49Facebook разрешит сотрудникам работать из дома до конца года
12:45Мурашко заявил о гордости за российских медиков
12:45В Турции рассказали, когда ждут возвращения российских туристов
Лента новостейМолния