В ЮАР введут обязательное ношение масок

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Ношение масок в общественных местах в Южно-Африканской Республике (ЮАР) станет обязательным с 1 мая в условиях постепенного смягчения ограничений из-за коронавируса, заявила министр кооперативного управления страны Нкосазана Дламини-Зума.
Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что с 30 апреля начнется постепенное восстановление экономической активности в стране. Сейчас в стране наивысший - пятый - уровень карантина, который подразумевает полное закрытие. Власти приняли решение с 1 мая снизить его до четвертого. Таким образом, некоторая деятельность будет восстановлена, при этом сохранятся все меры предосторожности для недопущения распространения коронавируса.
"При выходе из дома у вас должна быть тканевая маска. Это обязательно к исполнению... Мы знаем, что такие маски может быть непросто достать. Но если у вас нет маски, для того, чтобы закрыть рот и нос, вы можете приспособить шарф, можете воспользоваться футболкой... Вы должны будете покрывать рот и нос в общественных местах", - подчеркнула министр. Трансляция выступления велась в Twitter правительства ЮАР.
Согласно сообщениям, которые размещены в Twitter правительства страны, в ЮАР с начала мая будет введен комендантский час, он будет действовать c 20.00 до 05.00. При этом обязательным будет проведение скрининга на работе и в общественных местах. В ЮАР в рамках четвертого уровня карантина будет действовать запрет на передвижение между провинциями страны, а также будет запрещено совершать поездки за границу. Также в ЮАР будет запрещено распитие алкоголя, проведение концертов, не будут работать кинотеатры.
При этом власти рассказали, что откроются основные магазины, частично или полностью возобновится промышленное производство в зависимости от отрасли. Наряду с этим южноафриканские власти перезапускают работу сельского и лесного хозяйства, будет разрешена рыбная ловля. Заведения общественного питания будут работать на доставку, с соблюдением комендантского часа. Запрещено будет посещать рестораны и самостоятельно забирать еду.
По данным властей, в ЮАР зафиксировано 4220 случаев заражения коронавирусом, 79 человек скончались и 1473 выздоровели.
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