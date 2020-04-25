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2020-04-25T16:16
https://ria.ru/20200425/1570567779.html
Лавров усомнился в компетентности выполняющих Минские соглашения в Киеве
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РИА Новости

Лавров усомнился в компетентности выполняющих Минские соглашения в Киеве

16:16 25.04.2020
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© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время видеоконференции отвечает на вопросы российских и иностранных журналистов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время видеоконференции отвечает на вопросы российских и иностранных журналистов
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. На Украине выполнением минских договорённостей начинают заниматься не очень компетентные люди, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Нас особенно тревожит, что на Украине не очень компетентные люди начинают заниматься выполнением минских договоренностей. Там есть вице-премьер, он же министр по вопросам так называемых "временно оккупированных территорий", который начинает делать заявления по содержанию подходов Киева к урегулированию в Донбассе, отвергая с порога идею, поддержанную главой офиса президента (Украины) Владимира Зеленского Андреем Ермаком на переговорах с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком", - сказал министр в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
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"Я имею в виду идею создания консультативного совета из представителей гражданского общества Киева и Донбасса, чтобы они с участием общественников из России, Германии и Франции помогали создавать правильную атмосферу для выполнения минских договоренностей. Под этим, повторю, подписался Ермак, но затем те самые упомянутые мною силы, которые не хотят позволять украинскому руководству выполнять минские договоренности, устроили скандал, и сейчас все это подвергается большому сомнению. То есть опять украинские переговорщики, как мы говорим, "отползают" от договоренностей", - отметил Лавров.
Он добавил, что вице-премьер Украины Алексей Резников, "который отвечает за так называемые "оккупированные территории", заявил, что минские договоренности – это не какой-то международно-правовой документ, а, в лучшем случае, некие политические соглашения, и к ним так и надо относиться".
"То есть это все не "священная корова" и отнюдь не истина в последней инстанции. Хорошо бы, чтобы те, кто владеет внешнеполитическими знаниями объяснили, что минские договоренности были одобрены СБ ООН, и тем самым обрели международно-правовую силу. В качестве таковых они должны выполняться", - сказал Лавров.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин
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Алексей РезниковМинские соглашенияСитуация на УкраинеСергей ЛавровСовет Безопасности ООНВладимир ЗеленскийФранцияМинскУкраинаВ мире
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