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2020-04-25T16:02
https://ria.ru/20200425/1570566688.html
Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса
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РИА Новости

Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса

15:41 25.04.2020 (обновлено: 16:02 25.04.2020)
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© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на видеоконференции с представителями Фонда публичной дипломатии имени А. М. Горчакова
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на видеоконференции с представителями Фонда публичной дипломатии имени А. М. Горчакова
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы наблюдаем полный саботаж в политической части парижских договоренностей, где президент Владимир Зеленский взял на себя обязательства наконец добиться включения "формулы Штайнмайера" в законодательство Украины и второе – приступить к обсуждению всех правовых аспектов обеспечения особого политического статуса Донбасса на постоянной основе в украинском законодательстве. Никакого разговора на эти темы украинская сторона вести не хочет", - сказал Лавров в программе "Большая игра" в эфире Первого канала.
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"Более того, договорились, что к следующему саммиту надо выполнить все, что согласовано в Париже, и одновременно согласовать итоговый документ будущего берлинского мероприятия "в верхах", на котором наши германские коллеги очень хотели бы главное внимание уделить обсуждению темы выборов в Донбассе", - сказал он.
По словам Лаврова, "совсем недавно мы слышали заявление президента Владимира Зеленского, который сказал, что никаких выборов не будет до тех пор, пока так называемые мифические "наемники" не будут выведены из восточной части Украины, пока украинские власти не возьмут под свой контроль всю протяженность границы с Российской Федерацией, и только потом можно будет говорить о выборах".
На первом за три года саммите стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском" формате, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеДонбассСергей ЛавровУкраинаВ мире
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