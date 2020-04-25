Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса

"Более того, договорились, что к следующему саммиту надо выполнить все, что согласовано в Париже, и одновременно согласовать итоговый документ будущего берлинского мероприятия "в верхах", на котором наши германские коллеги очень хотели бы главное внимание уделить обсуждению темы выборов в Донбассе", - сказал он.