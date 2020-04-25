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Республика Мордовия
Республика Мордовия
2020-04-25T13:57
https://ria.ru/20200425/1570562445.html
В Приволжском ФО стартовал песенный марафон "Наш День Победы"
https://cdn24.img.ria.ru/images/156049/15/1560491535_0:79:1500:923_1036x0_80_0_0_f8194161815ad3525595fec391c77559.jpg
РИА Новости

В Приволжском ФО стартовал песенный марафон "Наш День Победы"

13:57 25.04.2020
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© РИА Новости / Анатолий ГаранинСалют на Красной площади в Москве по случаю Дня Победы 9 мая 1945 года
Салют на Красной площади в Москве по случаю Дня Победы 9 мая 1945 года
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Салют на Красной площади в Москве по случаю Дня Победы 9 мая 1945 года. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 апр — РИА Новости. Песенный марафон Приволжского федерального округа "Наш День Победы" стартовал в Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики.
Масштабная патриотическая акция, посвященная 75-летию победы в Великой Отечественной войне, проводится по инициативе аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО. Песенный марафон объединит исполнителей из различных регионов в один большой народный коллектив. Участники акции будут исполнять знаменитую песню "День победы" на родных языках, передавая эстафету друг другу.
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"Старт народного песенного марафона состоялся в Республике Мордовия. Самые именитые творческие коллективы Саранска и муниципальных районов, известные артисты, представители молодежных, волонтерских и патриотических объединений исполнили песню "День Победы" на государственных языках республики — русском, мокшанском и эрзянском", - говорится в сообщении.
Эстафета была передана участниками акции соседним регионам Приволжского федерального округа.
"Запись выступлений творческих коллективов в регионах ПФО проходила в феврале и начале марта 2020 года, до введения режима самоизоляции и распространения режима повышенной готовности в России. И сегодня, в условиях ограничительных мер, такое исполнение одной из любимых песен на языках народов ПФО становится особенно пронзительным", - подчеркивается в сообщении.
Песни творческих коллективов республик и областей будут транслироваться на местных телеканалах и радиостанциях с 25 апреля по 8 мая. Каждый день к акции будет присоединяться новый регион. В День Победы, 9 мая, легендарная песня прозвучит в исполнении всех музыкальных коллективов, принявших участие в песенном марафоне. Все песни можно будет найти в социальных сетях и YouTube по хэштегам #песнипобедыПФО и #нашденьпобеды.
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Республика МордовияРеспублика МордовияВеликая Отечественная война (1941-1945)СаранскОбщество
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