В Приволжском ФО стартовал песенный марафон "Наш День Победы"

"Запись выступлений творческих коллективов в регионах ПФО проходила в феврале и начале марта 2020 года, до введения режима самоизоляции и распространения режима повышенной готовности в России. И сегодня, в условиях ограничительных мер, такое исполнение одной из любимых песен на языках народов ПФО становится особенно пронзительным", - подчеркивается в сообщении.

Песни творческих коллективов республик и областей будут транслироваться на местных телеканалах и радиостанциях с 25 апреля по 8 мая. Каждый день к акции будет присоединяться новый регион. В День Победы, 9 мая, легендарная песня прозвучит в исполнении всех музыкальных коллективов, принявших участие в песенном марафоне. Все песни можно будет найти в социальных сетях и YouTube по хэштегам #песнипобедыПФО и #нашденьпобеды.