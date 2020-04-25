Поездку ветеранов из США в Россию на День Победы отложили из-за пандемии

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Поездка участников Второй мировой войны из США в Россию для участия в праздновании Дня Победы, организованная американской НПО Greatest Generations Foundation, откладывается из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщает телеканал FOX31.
В феврале президент американской неправительственной организации Greatest Generations Foundation Тимоти Дэвис заявлял РИА Новости, что двенадцать участников Второй мировой войны из США отправятся в мае в Россию, чтобы отметить годовщину окончания Великой Отечественной войны в Москве. По его словам, самому младшему ветерану, который планирует приехать в Россию, сейчас 96 лет, самому старшему – 103 года. Согласно первоначальным планам, предполагалось, что ветераны четыре дня проведут в Санкт-Петербурге, три дня – в Волгограде, и пять – в Москве. Планировалось, что в каждом городе они проведут встречи с российскими ветеранами.
Как отмечает телеканал, группа ветеранов должна была вылететь в Москву через несколько дней, чтобы принять участие в масштабном праздновании Дня Победы. Поездка была отложена, но ветераны по-прежнему планируют совершить путешествие в Россию в этому году, если это будет признано безопасным.
Ранее президент Владимир Путин заявил о том, что парад Победы в Москве и шествие "Бессмертного полка" на фоне ситуации с коронавирусом будут перенесены. Вместе с тем, глава государства заверил, что эти мероприятия обязательно состоятся. Точную дату в Кремле объявят позднее.
25 апреля, 09:1775 лет встрече на Эльбе: как завершалась война против фашистской Германии25 апреля 1945 года состоялась историческая встреча в районе Торгау на реке Эльбе советской и американской армий в ходе Великой Отечественной войны. На разрушенном мосту встретились командир взвода 58-й гвардейской стрелковой дивизии лейтенант Александр Сильвашко и командир разведгруппы 69-й американской пехотной дивизии лейтенант Уильям Робертсон.
"Уверен, настанет время, когда мы организуем этот парад. Некоторые (ветераны) приедут в Москву и порадуются с нами этому духу дружбы, сотрудничества и так называемого "братства по оружию", - сказал телеканалу посол РФ в США Анатолий Антонов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.