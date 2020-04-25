В Минкомсвязи назвали дату вывозного рейса Тель-Авив – Петербург – Москва

"Вылет рейса № AFL503 Тель-Авив — Санкт-Петербург — Москва на 28 апреля 2020 в 15.00 (местное время). Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области", - сообщил представитель Минкомсвязи РФ в Telegram-канале "Коронавирус: рейсы в РФ".