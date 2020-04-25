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Государственный Русский музей
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РИА Новости

Государственный Русский музей

04:02 25.04.2020
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© РИА Новости / Борис Приходько / Перейти в фотобанкМихайловский дворец
Михайловский дворец
© РИА Новости / Борис Приходько
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Русский музей – первый в России государственный музей русского изобразительного искусства. Решение о его основании было принято императором Александром III (1845-1894, российский император в 1881-1894 годах).
25 апреля (13 апреля по старому стилю) 1895 года император Николай II (1868-1917, российский император в 1894-1917 годах) подписал указ "Об учреждении особого установления под названием "Русского Музея Императора Александра III" и о представлении для сей цели приобретенного в казну Михайловского дворца со всеми принадлежащими к нему флигелями, службами и садом".
В 1895-1898 годах дворцовые помещения были перестроены для будущих музейных композиций по проекту архитектора Василия Свиньина.
19 марта (7 марта по старому стилю) 1898 года состоялось торжественное открытие Русского музея для посетителей.
Основу его коллекции составили 80 картин из Эрмитажа, 120 полотен из Академии художеств, 200 – из царских дворцов (Зимнего, Гатчинского и Александровского в Царском Селе).
В 1898-1917 годах собрание пополнялось путем приобретений и пожертвований.
В 1914-1919 годах по проекту архитекторов Леонтия Бенуа и Сергея Овсянникова рядом с первым основным зданием музея – Михайловским дворцом, был построен выставочный павильон, получивший название корпуса Бенуа.
В 1920-е годы коллекции музея значительно пополнились за счет распределения национализированных фондов других музеев.
В 1989-1994 годах в ведение музея были переданы Михайловский (Инженерный) замок, Строгановский и Мраморный дворцы. В 1998 году в музейный комплекс вошли Михайловский сад, в 2002 году – Летний сад и Летний дворец Петра I. Общая площадь музейного комплекса составила более 30 гектаров.
Государственный Русский музей сегодня – обширный музейный комплекс, крупнейший авторитетный научно-исследовательский, реставрационно-хранительский и методический центр, курирующий работу всех художественных музеев страны.
Коллекция Русского музея насчитывает более 400 тысяч экспонатов и охватывает все исторические периоды и тенденции развития русского искусства более чем за тысячу лет – с Х по ХХI век.
В Государственном Русском музее представлены коллекции древнерусского искусства, живописи (XVIII – XXI века), скульптуры (XVIII – XXI веков), нумизматики, гравюры, рисунка, декоративно-прикладного искусства, народного искусства, искусства новейших течений.
Собрание коллекций русской иконописи насчитывает более пяти тысяч икон. Самая древняя икона – "Ангел Златые власы", созданная на рубеже XII-XIII веков.
Среди живописных работ, переданных в Русский музей в момент его основания, заметную часть составили произведения ведущих мастеров второй половины XIX века – Ивана Айвазовского, Виктора Васнецова, Константина Маковского, Ильи Репина, Василия Поленова, Василия Сурикова. Позже коллекция пополнилась работами Исаака Левитана, Василия Верещагина, Бориса Кустодиева, Валентина Серова и других известных художников.
Русскому музею принадлежит крупнейшее в России собрание скульптуры XVIII – начала XX века, которое составляет более двух тысяч произведений.
Его собрание отечественной пластики ХХ века насчитывает более трех тысяч произведений.
В коллекции гравюры Государственного Русского музея хранится около 80 тысяч единиц печатной графики.
Отдел рисунка и акварели насчитывает более 110 тысяч произведений.
Собрание произведений декоративно-прикладного искусства Русского музея является одним из самых значительных в мире, оно составляет свыше 35 тысяч экспонатов.
В фонде нумизматики музея хранится более 72 тысяч единиц – монеты, памятные медали, бумажные денежные знаки, ценные бумаги, награды (ордена и медали), знаки, значки, жетоны, печати и др.
В 1994 году известные немецкие собиратели Петер и Ирене Людвиг подарили Русскому музею коллекцию произведений художников второй половины ХХ века. Этот дар образовал раздел постоянной экспозиции "Музей Людвига в Русском музее", который открылся в 1995 году в залах Мраморного дворца. В состав собрания входят произведения 150 авторов, среди которых Пабло Пикассо, Энди Уорхол, Георг Базелиц и др.
Научная библиотека музея была организована в 1897 году, в настоящее время ее фонд составляет около 170 тысяч единиц.
С 2003 года музей реализует проект "Русский музей: виртуальный филиал", открывая виртуальные филиалы в музеях, университетах, культурных центрах, учреждениях дополнительного образования в России и за ее пределами. Медиатека музея включает более 400 мультимедийных программ и фильмов.
25 марта 2015 года в Малаге в Испании открылся первый европейский филиал Русского музея. Он расположен в выставочных помещениях центра "Табакалера" в здании бывшей табачной фабрики.
Русский музей входит в список самых посещаемых музеев мира. В 2019 году его посетили 2,39 миллиона человек.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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