В Испании Русский музей открывает три выставки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев — РИА Новости. В филиале Государственного Русского музея в испанской Малаге в субботу, 10 февраля, откроются сразу три выставки: "Для счастья народа", "Путешествия русских художников" и экспозиция работ Михаила Шварцмана.

На экспозиции "Для счастья народа" будут представлены около 130 произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 1920-1960-х годов из собрания Русского музея и частных коллекций.

"Среди значимых сюжетов — успехи индустриализации, строительства и сельского хозяйства. Кроме того, были востребованными сюжеты, связанные с Советской армией: военные маневры и смотры, портреты солдат и командиров, революционная история советских вооруженных сил. Блестящие образы советского искусства посвящены темам молодежи, физической культуры и спорта. Точно так же они имели идеологический смысл, поскольку образы советской молодежи олицетворяли светлое будущее страны", — отмечается в сообщении Русского музея.

В частности, здесь представлены такие произведения, как "Мать партизана" Сергея Герасимова, "Сбитый ас" Александра Дейнеки, "Метростроевка со сверлом" Александра Самохвалова, "Прифронтовая дорога" Юрия Пименова, "Бегство фашистов из Новгорода" Кукрыниксов и другие. Кроме того, посетители выставки смогут увидеть работы Исаака Бродского, Петра Кончаловского, Аркадия Рылова, Константина Юона, Евгения Вучетича, Веры Мухиной и других. Представлены также работы Александра Герасимова и Василия Ефанова, среди которых портреты лидеров коммунистической партии и военачальников, изображения парадов, торжественных собраний. Выставка продлится до 21 января 2019 года.

На выставке "Путешествия русских художников" будут представлены более 100 живописных работ и произведений скульптуры из собрания Русского музея, в том числе, картины Василия Перова, Алексея Саврасова, Ивана Шишкина, Исаака Левитана, Ильи Репина, Виктора Васнецова, Василия Поленова, Александра Головина и других. Экспозиция будет открыта для посетителей до 2 сентября 2018 года.

Организаторы отмечают, что жанр художественных путешествий активно развивался среди русских художников с конца XVIII столетия, когда Академия художеств начала отправлять в творческие командировки своих воспитанников. Художники бывали в Италии, затем в Палестине, Китае. Во второй половине XIX — начале ХХ веков русские художники открывают для себя все больше новых стран: Индия, Япония, Египет, Тибет предстают на полотнах Николая Рериха, Василия Верещагина, Константина Маковского, Александра Чиркова.

"Несомненный интерес у испанских зрителей вызовут картины русских и советских художников, посвященные их поездкам в эту страну. "Матадор" Петра Кончаловского, "Испанка на балконе" Александра Головина, "Бой быков в Испании" Климента Редько, "Гранада" Таира Салахова и "Испания. Гончары" Евсея Моисеенко: каждый из мастеров живописи увидел в Испании и запечатлел на холсте что-то свое, но неизменны их любовь к этой стране и ее жителям", — отмечается в сообщении.

Еще одна выставка, которая также откроется 10 февраля, познакомит зрителей с творчеством известного русского художника второй половины ХХ века Михаила Шварцмана. В выставку включено 13 работ художника 1970-1990-х годов.

Михаил Шварцман окончил Московское высшее художественно-промышленное училище (бывшее Строгановское), став дипломированным художником-монументалистом. После учебы он зарабатывал на жизнь, занимаясь оформлением книг, плакатной живописью. Его называют одним из мастеров русского "неофициального искусства". С 1966 года он был главным художником Специального художественно-конструкторского бюро легкой промышленности, в тот же период он основал свою собственную школу графического дизайна в Москве.

"В конце 1950-1960-х годов сложился и его станковый стиль "другого искусства", не похожий ни на один из существовавших в то время. Свои произведения художник стал называть "иературами", а свою концепцию — "иератизмом", производя этот термин от древнегреческого hieros — "священный", "знаковый". В своем творчестве Шварцман обращался к сложным философско-религиозным аспектам бытия и создавал, как сам он считал, уникальный "невербальный язык третьего тысячелетия", — отмечают организаторы.

Выставка работ Шварцмана продлится до 26 августа 2018 года.

Первый европейский филиал Русского музея открылся в Малаге 25 марта 2015 года. Он расположен в выставочных помещениях центра "Табакалера", в здании бывшей табачной фабрики. На сегодняшний день Русский музей в Малаге посетили около 310 тысяч человек.