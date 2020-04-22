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Религия и мировоззрение
2020-04-22T22:57
https://ria.ru/20200422/1570436901.html
Священник РПЦ обвинил нарушителей карантина в антихристианской морали
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568778078_0:173:3072:1901_1036x0_80_0_0_26368fbf2df25a603b67b18dde713781.jpg
РИА Новости

Священник РПЦ обвинил нарушителей карантина в антихристианской морали

22:57 22.04.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСанитарная обработка иконы в храме Святителя Алексия в Рогожской слободе
Санитарная обработка иконы в храме Святителя Алексия в Рогожской слободе
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Игнорирование людьми режима самоизоляции "абсолютно противоречит христианской морали" и делает человека, допускающего это, виновником возможного заражения коронавирусом сотен людей, заявил РИА Новости руководитель Центра исследований в области биоэтики и высоких технологий при Московской духовной академии, кандидат биологических наук священник Владимир Духович.
"Если даже мы не приносим вред своему здоровью, то, выходя на прогулки, гуляя, нарушая карантин, мы подвергаем опасности здоровье, может быть, сотен людей, наших ближних, что абсолютно противоречит христианской морали", - сказал Духович.
Он отметил, что человек может быть переносчиком вируса, может болеть бессимптомно и может болеть с симптомами. "Это три разных составляющих, и во всех трех мы заразны, для окружающих опасны", - признал священник-вирусолог.
Собеседник агентства полагает, что в случае с коронавирусом "угроза очень велика". Духович обратил внимание на ситуацию в некоторых европейских странах, когда из-за инфекции умирает каждый десятый житель или даже больше.
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"Угроза еще заключается в том, что это абсолютно неизвестный вирус. И никто не может предсказать то, что будет дальше, как будет дальше развиваться ситуация. Вы посмотрите, сколько экспертов: и математиков, и вирусологов, эпидемиологов - у каждого свой прогноз по поводу пика, плато и вообще по поводу того, исчезнет ли этот вирус или он будет вечно бродить среди нас... Никто ничего не знает", - сказал Духович.
Говоря о такой мере, как закрытие храмов для прихожан, он отметил, что в истории Русской православной церкви уже были подобные случаи, например, в советское время. "Во время эпидемий холеры, по благословению тогдашнего патриарха Пимена, причащались только тяжко болящие люди, храмы для массовых посещений на какое-то время закрывались", - сказал священник.
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При этом он не считает, что в нынешней ситуации можно говорить о каких-то гонениях на Церковь со стороны властей или "маловерии", как об этом иногда заявляют те, кто протестует против закрытия храмов.
"Еще раз: храмы не закрыты. Во всех храмах совершается служба Богу. Просто с меньшим количеством людей, без участия прихожан. Говорить о "маловерии" - вы знаете, мне кажется, это грех гордыни. Это значит считать себя более верующим человеком, чем все остальные. Чем священноначалие, чем другие прихожане, которые думают иначе. Считать: "А я вот такой, моя вера меня спасет". И кстати говоря, такие случаи были, и кончались очень плохо", - отметил собеседник агентства.
Он выразил надежду, что "после Пасхи ситуация начнет улучшаться" и "к лету" вновь храмы откроют.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.
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