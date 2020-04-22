Сенатор рассказал об электронных визах в Россию для иностранцев

Вид на Адмиралтейство и Петропавловский собор с колоннады Исаакиевского собора

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Смягчение визового режима въезда в РФ путём введения с 1 января 2021 года единой электронной визы иностранцев станет дополнительной эффективной мерой поддержки въездного туризма России, который будет развиваться после пандемии коронавируса, заявил РИА Новости заместитель председателя Комитета Смягчение визового режима въезда в РФ путём введения с 1 января 2021 года единой электронной визы иностранцев станет дополнительной эффективной мерой поддержки въездного туризма России, который будет развиваться после пандемии коронавируса, заявил РИА Новости заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Игорь Фомин

Собеседник напомнил, что правительство РФ внесло в Государственную Думу законопроект об электронных визах для въезда в Россию. Предлагается ввести краткосрочные электронные визы с 1 января 2021 года.

Согласно тексту документа, электронная виза – это отдельная категория виз наравне с дипломатической, служебной, обыкновенной, транзитной визой и визой временно проживающего лица. Предполагается, что она будет оформляться как однократная на срок до 60 календарных дней с разрешенным сроком пребывания по ней в Российской Федерации до 16 суток. Принимать решение о выдаче визы будет МИД РФ. Срок оформления электронного документа будет составлять не более четырех календарных дней с даты подачи иностранным гражданином заявления о ее оформлении.

Визу смогут получить иностранцы, которые въезжают с гостевым визитом, по работе, в целях туризма, для участия в культурных, спортивных, научных и других мероприятиях. Список стран, граждане которых смогут с 2021 года пользоваться визовым онлайн-сервисом, будет утвержден правительством отдельно.

"Из-за пандемии коронавируса туристическая отрасль во всем мире переживает жесткий кризис. Чтобы выйти из кризиса, нужны эффективные меры. Введение единой электронной визы для въезда иностранцев в Россию – дополнительная эффективная мера поддержки въездного туризма, который будет развиваться после пандемии коронавируса. Смягчение визового режима – это всегда был эффективный способ увеличения въездного турпотока", - сказал Фомин.

По мнению сенатора, электронные визы сделают посещение России более комфортным для иностранных граждан.

"Не стоит забывать, что в условиях жесткой конкуренции мы должны быть на равных с другими странами. С введением электронных виз Россия станет более сильным игроком на международном туристическом рынке", - заявил парламентарий.

Санкт-Петербурге и Электронные визы для въезда в Россию действуют с 2017 года на Дальнем Востоке для граждан 19 стран, а с 2019 года – в Калининграде Ленинградской области для граждан 53 стран. Во всех этих регионах введение электронных виз привело к росту въездного турпотока.