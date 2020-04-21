Суд продлил арест экс-сенатора Арашукова и его отца

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Мосгорсуд до 24 июля продлил арест бывшего сенатора Совфеда РФ Мосгорсуд до 24 июля продлил арест бывшего сенатора Совфеда РФ Рауфа Арашукова , которого обвиняют в убийствах и участии в преступном сообществе вместе с отцом Раулем, сообщили РИА Новости в суде.

"Суд удовлетворил ходатайства следствия и продлил Раулю и Рауфу Арашуковым меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 июля 2020 года", - рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что предварительное следствие по данному делу было завершено, сейчас его фигуранты и адвокаты знакомятся с материалами. Защита будет настаивать на том, чтобы дело рассматривалось с участием присяжных заседателей.

Следствие считает Рауля Арашукова организатором убийства зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Кроме того, в окончательной редакции обвинения было указано, что Рауль был главой преступного сообщества, а его сын Рауф – исполнителем указаний.

Экс-сенатору на прошлой неделе предъявили обвинение в новой редакции. Его обвиняют еще в двух эпизодах превышения полномочий и ложном доносе. В обоих случаях следствие считает его организатором, то есть не он сам лично совершал эти преступления.

Год назад 32-летнего Рауфа Арашукова (сейчас ему 33 года), одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации . Впоследствии Совфед лишил Арашукова статуса сенатора.

Санкт-Петербурге по этому же делу был задержан его отец Рауль Арашуков , которого следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у " Газпрома ". Под стражу взяты оба Арашукова, их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа