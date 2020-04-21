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2020-04-21T17:55
https://ria.ru/20200421/1570370262.html
Суд продлил арест экс-сенатора Арашукова и его отца
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РИА Новости

Суд продлил арест экс-сенатора Арашукова и его отца

17:55 21.04.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкБывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и советник генерального директора "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и советник генерального директора Газпром межрегионгаз Рауль Арашуков
© РИА Новости / Антон Денисов
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Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и советник генерального директора "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Мосгорсуд до 24 июля продлил арест бывшего сенатора Совфеда РФ Рауфа Арашукова, которого обвиняют в убийствах и участии в преступном сообществе вместе с отцом Раулем, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайства следствия и продлил Раулю и Рауфу Арашуковым меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 июля 2020 года", - рассказал собеседник агентства.
Ранее стало известно, что предварительное следствие по данному делу было завершено, сейчас его фигуранты и адвокаты знакомятся с материалами. Защита будет настаивать на том, чтобы дело рассматривалось с участием присяжных заседателей.
Следствие считает Рауля Арашукова организатором убийства зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Кроме того, в окончательной редакции обвинения было указано, что Рауль был главой преступного сообщества, а его сын Рауф – исполнителем указаний.
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Экс-сенатору на прошлой неделе предъявили обвинение в новой редакции. Его обвиняют еще в двух эпизодах превышения полномочий и ложном доносе. В обоих случаях следствие считает его организатором, то есть не он сам лично совершал эти преступления.
Год назад 32-летнего Рауфа Арашукова (сейчас ему 33 года), одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Впоследствии Совфед лишил Арашукова статуса сенатора.
В Санкт-Петербурге по этому же делу был задержан его отец Рауль Арашуков, которого следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома". Под стражу взяты оба Арашукова, их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.
В конце прошлого года против Арашукова-старшего были возбуждены четыре новых уголовных дела о растрате. Речь идет о переводе со счетов "Газпром газораспределения Ставрополь" около 760 миллионов рублей на счета подконтрольных ему фирм, а также хищениях почти 16 миллионов при фиктивном трудоустройстве в эту же организацию его жены и дочери. Обе находятся в розыске.
Советник генерального директора Газпром межрегионгаз Рауль Арашуков, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, генеральный директор ООО Газпром межрегионгаз Астрахань Руслан Арашуков, обвиняемые в мошенничестве, в Басманном суде города Москвы. 27 июня 2019
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