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Великое противостояние
2020-03-16T10:00+0300
https://ria.ru/20200316/1564882030.html
Матрос Железняк. Из-под кургана, из-под бурьяна
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РИА Новости

Матрос Железняк. Из-под кургана, из-под бурьяна

10:00 16.03.2020
18735
© РИА НовостиЛегендарный герой гражданской войны, участник штурма Зимнего Дворца матрос Балтийского флота Железняков Анатолий Григорьевич (матрос Железняк)
Легендарный герой гражданской войны, участник штурма Зимнего Дворца матрос Балтийского флота Железняков Анатолий Григорьевич (матрос Железняк)
© РИА Новости
Петр Романов
Петр Романов
Все материалы
Эту историю стоит начать с конца. Анатолий Григорьевич Железняков, он же легендарный в былые времена матрос Железняк, лежит не под "херсонским курганом, заросший бурьяном", как уверял советских граждан, создавая очередной эпос Гражданской войны, поэт Михаил Голодный, а с почетом похоронен на Ваганьковском кладбище.
Есть и памятник со словами Ворошилова о том, что Железняк — пример "беспредельной преданности великому делу Ленина". Редкость, учитывая, что тот был анархистом. И не кабинетным теоретиком, вроде князя Петра Алексеевича Кропоткина, к которому испытывал пиетет и сам Ильич, а авторитетным среди матросской братвы вожаком, анархистом-боевиком.
Между прочим, стать вожаком анархически настроенной братвы было делом далеко не простым. Яркая сцена из воспоминаний Владимира Бонч-Бруевича, когда он приехал к анархистам, чтобы остановить погромы.
© РИА Новости / Алексей Савельев / Перейти в фотобанкВладимир Ильич Ленин и Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич на прогулке во дворе Кремля. 16 октября 1918 года
Владимир Ильич Ленин и Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич на прогулке во дворе Кремля. 16 октября 1918 года
© РИА Новости / Алексей Савельев
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Владимир Ильич Ленин и Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич на прогулке во дворе Кремля. 16 октября 1918 года
"Сме-е-е-ерть!.. — хрипел он, устремляя в одну точку стеклянные глаза, время от времени выпивая из стакана крупными глотками чистый спирт. И заплясал. Другие повскакали с мест и присоединились к нему, выделывая матросский сатанинский танец смерти. А когда, распаленные, остановились, он, этот коренастый, а за ним и все другие, запели песню смерти Равашоля".
Для справки: "этот коренастый" со стеклянными глазами был старшим братом матроса Железняка — Николаем, Франсуа Равашоль — известный французский анархист и террорист, а сама "песня Равашоля" считалась тогда маршем анархистов. По словам Бонч-Бруевича, марш начинался так:

"Задуши своего хозяина, а потом иди на виселицу".

Впрочем, есть и другие версии, в ту пору многое пели на разный лад.
Бойцы 1-й Конной армии Буденного на Южном фронте под Майкопом. 1920 год
23 февраля 2018, 11:00Великое противостояние
Красная армия на фронтах Гражданской войныРовно сто лет назад первые добровольцы начали вступать в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии, чтобы на стороне большевиков встать на защиту Октябрьской революции. Бойцы РККА на фронтах Гражданской войны - в фотоленте Ria.ru.
Ситуация была неуправляемой, и не исключено, что закончилась бы для Бонч-Бруевича плачевно, однако всех утихомирил матрос Железняк. И прежде всего своего братца. Когда тот начал орать: "Убить! Надо убить! Кого-нибудь убить!" и стал искать револьвер, Железняк жестко приказал своим людям: "Накачайте его!" "И ему дали, — вспоминает Бонч-Бруевич, — большой стакан чистого спирта. Выпив его одним духом, он схватился за голову, шарахнулся и рухнул на диван мертвецки пьяный".
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВладимир Ильич Ленин, председатель совнаркома РСФСР, на прогулке в Кремле. 1918 год
Владимир Ильич Ленин, председатель совнаркома РСФСР на прогулке в Кремле. 1918 год
© РИА Новости
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Владимир Ильич Ленин, председатель совнаркома РСФСР, на прогулке в Кремле. 1918 год
И только после этого, взяв под контроль и всю остальную возбужденную братву, Железняк завел серьезный разговор. И согласился со всеми доводами Ленина, переданными через Бонч-Бруевича. Будучи анархистом, Анатолий Железняков далеко не во всем соглашался с большевиками, но в революцию их поддерживал. В результате благодаря ему волна анархистских пьяных погромов пошла на спад.
Чтобы управлять в те бурные времена матросами-анархистами, нужно было иметь особый талант, характер и изрядное мужество. Железняк этими качествами, бесспорно, обладал.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВооруженный патруль моряков Балтийского флота на улицах Петрограда проверяет документы
Вооруженный патруль моряков Балтийского флота на улицах Петрограда проверяет документы
© РИА Новости
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Вооруженный патруль моряков Балтийского флота на улицах Петрограда проверяет документы
Судя по биографии, анархизмом Железняков заразился рано. Во всяком случае, поступив в Лефортовское военно-фельдшерское училище, в 1912 году он его бросил, спровоцировав свое отчисление (демонстративно отказался выйти на парад в честь именин императрицы). Вызов системе вполне в анархическом духе — и, конечно, многое говорит о том, что творилось в юной голове Анатолия Железнякова.
Дважды пытался поступить в мореходку — не получилось. Дальше парня мотало по самым разным местам: работал в аптеке, был в Одессе портовым рабочим, слесарем на снарядном заводе, где и начал всерьез заниматься подпольной пропагандистской работой. Потом вынужденно стал дезертиром. Был призван во 2-й Балтийский флотский экипаж, но вскоре оттуда сбежал, опасаясь ареста за свои взгляды. И вплоть до февраля 1917-го под вымышленной фамилией ходил матросом матросом на торговых судах. А когда его, как и других политических, амнистировали, вернулся туда, откуда сбежал, — в Кронштадт.
CC0 / Public domain / Подавление Кронштадтского мятежа. Красная армия атакует Кронштадт по льду Финского залива. 21 марта 1921 года
Подавление Крондштатского мятежа. Красная армия атакует Кронштадт по льду Финского залива. 21 марта 1921 года
CC0 / Public domain /
Подавление Кронштадтского мятежа. Красная армия атакует Кронштадт по льду Финского залива. 21 марта 1921 года
К этому времени Железняк был уже убежденным анархистом. Много выступал на митингах и стал членом Центробалта — революционного органа моряков Балтийского флота. В июне 1917-го с оружием в руках упорно защищал занятый анархистами особняк бывшего царского министра внутренних дел Дурново, за что был приговорен к 14 годам каторжных работ. Однако уже через пару месяцев Железняк из Крестов сбежал.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкМатросы-балтийцы, участники штурма Зимнего дворца в Петрограде в октябре 1917 года
Матросы-балтийцы, участники штурма Зимнего дворца в Петрограде в октябре 1917 года
© РИА Новости
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Матросы-балтийцы, участники штурма Зимнего дворца в Петрограде в октябре 1917 года
В октябрьские дни возглавлял отряд, занявший Адмиралтейство, участвовал в штурме Зимнего, а вслед за тем стал заместителем сводного отряда матросов, среди которых преобладали анархисты. Именно матросы этого отряда самовольно убили бывших министров Шингарева и Кокошкина. Впрочем, свидетельств причастности к этой расправе Железнякова нет.
Ленин в ходе Октябрьского переворота и Гражданской войны не раз использовал анархистов. Известно, например, о сотрудничестве большевиков с Махно, однако уважал Ильич только князя Кропоткина, а из анархистов-боевиков доверял, похоже, лишь Железняку.
Ленин в Горках
17 ноября 2017, 11:59
Миф о мире. Неотразимое обаяние ленинского пацифизмаДо сих пор многие убеждены, что едва ли не главной причиной поражения Временного правительства было злополучное желание министров-капиталистов заставить обессиленный народ воевать до победного конца, чему Ленин мудро (хитроумно) противопоставил мирную альтернативу.
Именно Железняк стал начальником внутреннего караула в Таврическом дворце, где открылось Учредительное собрание. Железняк этот форум — разумеется, по приказу Ленина — и разогнал, войдя в историю знаменитой фразой "Караул устал".

Вспоминают, что Владимир Ильич, когда ему передали слова матроса: "Прошу прекратить заседание! Караул устал и хочет спать", хохотал чуть не до истерики.

Этому же караулу доверили охранять потом и III Всероссийский съезд Советов, на котором матрос Железняк приветствовал делегатов от имени революционных отрядов армии и флота. По тем временам честь высокая.
CC0 / Public domain / В. И. Ленин в ложе Таврического дворца на заседании Учредительного собрания. 5 (18) января 1918 года, Петроград
В.И.Ленин в ложе Таврического дворца на заседании Учредительного собрания. 1918 г., 5 (18) января. Петроград
CC0 / Public domain /
В. И. Ленин в ложе Таврического дворца на заседании Учредительного собрания. 5 (18) января 1918 года, Петроград
Много воевал. На разных направлениях и в разных должностях, но в основном на юге России. Был близок с Котовским. Когда красным пришлось отступить, а Одессу взяли под контроль интервенты, остался там работать в подполье. Вел пропаганду среди французских моряков, готовил в городе восстание, когда красные снова приблизились к Одессе. В этот же период сблизился с будущей женой Еленой Винда — дочерью полковника царской армии и воспитанницей Института благородных девиц. И она вместе с Железняком работала в подполье.
Котовский Григорий Иванович
13 сентября 2019, 09:55Великое противостояние
Стрижка "под Котовского"Бритый череп Григория Ивановича вошел в историю отечественного парикмахерского дела: в былые времена достаточно было сказать мастеру: "Под Котовского", и тот сразу же понимал, о чем речь. В годы Гражданской войны брили голову, спасаясь от тифа, конечно, многие, но в душу всем запал именно Котовский.
Под Царицыном участвовал в боях участвовал в боях с атаманом Красновым. Там у Железняка случился, кажется, единственный серьезный конфликт с большевиками. Точнее, с членом Реввоенсовета и наркомвоенмором Советской Украины Николаем Подвойским. Командовавшего в ту пору полком Железняка не устраивали военспецы из отдела снабжения фронта, а Подвойский встал на их сторону. От ареста Железняка спас лишь командир его дивизии Васо Киквидзе.
Атаман Всевеликого Войска Донского генерал от кавалерии Петр Краснов
18 июня 2019, 10:00Великое противостояние
Атаман Краснов. Против большевиков хоть с чертомКогда закончилась Гражданская война — об этом могут быть разные мнения. Всегда найдутся свои резоны. Не настаиваю, но, на мой взгляд, Гражданская война продолжалась даже в годы Великой Отечественной.
А погиб Железняк 25 июля 1919 года, когда в бою с войсками Шкуро бронепоезд под его командованием попал в засаду. Причем погиб в самый последний момент боя, бронепоезд уже вырвался из окружения. По сути, это была шальная пуля, пущенная вдогонку. Тем не менее цель она нашла.
Говоря о Гражданской войне, мы привычно делим ее участников на красных и белых. Исходя из этого чаще всего и судим. Хотя на самом деле это всего лишь "средняя температура по больнице". И красные были разные, и за белых воевали люди разного человеческого качества. Вот и не все анархисты, наглотавшись спирта, упоенно танцевали "сатанинское" "Яблочко" и устраивали погромы.
Члены ВЧК в 1919 году
25 июля 2018, 10:54Великое противостояние
Карающий меч революции. Всероссийская чрезвычайная комиссияВсероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совете Народных Комиссаров РСФСР была основным инструментом красного террора — комплекса карательных мер, которые проводились большевиками во время Гражданской войны.
Были и другие. Известно, что, когда умер Кропоткин, анархисты, арестованные ЧК, попросили Дзержинского на время выпустить их на волю под честное слово, чтобы участвовать в похоронах. Дзержинский выпустил, а арестанты, сдержав слово, в тюрьму вернулись. Все до единого. И среди них были люди чести.
Феликс Эдмундович Дзержинский
29 августа 2018, 12:12Великое противостояние
Феликс Дзержинский. Железный солдат революцииРоссийский революционер, глава нескольких наркоматов, основатель Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем Феликс Дзержинский остается одной из самых противоречивых фигур Октябрьской революции.
"Массы" и "классы" состоят не из одинаковых кирпичей, а из личностей. Анархист Железняк был личностью волевой, яркой и своеобразной. Как полагают некоторые, если бы не погиб от шальной пули, то в 1937-м его бы расстреляли. Не думаю, так долго он бы не протянул. Пути анархиста и большевиков разошлись бы много раньше: с началом подавления многопартийных Советов. Во время Кронштадтского мятежа 1921 года матрос Железняк был бы среди восставших.
А так остался в песне. Пусть и полузабытой, но все же легендой.
Шапка супертега Великое Противостояние
10:00
Великое противостояние
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Великое противостояниеГражданская война в России (1917-1922)Февральская революция 1917 годаОктябрьская революция (1917)Владимир Ленин (Владимир Ульянов)
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