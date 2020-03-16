Матрос Железняк. Из-под кургана, из-под бурьяна

Эту историю стоит начать с конца. Анатолий Григорьевич Железняков, он же легендарный в былые времена матрос Железняк, лежит не под "херсонским курганом, заросший бурьяном", как уверял советских граждан, создавая очередной эпос Гражданской войны, поэт Михаил Голодный, а с почетом похоронен на Ваганьковском кладбище.

Есть и памятник со словами Ворошилова о том, что Железняк — пример "беспредельной преданности великому делу Ленина ". Редкость, учитывая, что тот был анархистом. И не кабинетным теоретиком, вроде князя Петра Алексеевича Кропоткина, к которому испытывал пиетет и сам Ильич , а авторитетным среди матросской братвы вожаком, анархистом-боевиком.

Между прочим, стать вожаком анархически настроенной братвы было делом далеко не простым. Яркая сцена из воспоминаний Владимира Бонч-Бруевича, когда он приехал к анархистам, чтобы остановить погромы.

"Сме-е-е-ерть!.. — хрипел он, устремляя в одну точку стеклянные глаза, время от времени выпивая из стакана крупными глотками чистый спирт. И заплясал. Другие повскакали с мест и присоединились к нему, выделывая матросский сатанинский танец смерти. А когда, распаленные, остановились, он, этот коренастый, а за ним и все другие, запели песню смерти Равашоля".

Для справки: "этот коренастый" со стеклянными глазами был старшим братом матроса Железняка — Николаем, Франсуа Равашоль — известный французский анархист и террорист, а сама "песня Равашоля" считалась тогда маршем анархистов. По словам Бонч-Бруевича, марш начинался так:

"Задуши своего хозяина, а потом иди на виселицу".

Впрочем, есть и другие версии, в ту пору многое пели на разный лад.

Ситуация была неуправляемой, и не исключено, что закончилась бы для Бонч-Бруевича плачевно, однако всех утихомирил матрос Железняк. И прежде всего своего братца. Когда тот начал орать: "Убить! Надо убить! Кого-нибудь убить!" и стал искать револьвер, Железняк жестко приказал своим людям: "Накачайте его!" "И ему дали, — вспоминает Бонч-Бруевич, — большой стакан чистого спирта. Выпив его одним духом, он схватился за голову, шарахнулся и рухнул на диван мертвецки пьяный".

И только после этого, взяв под контроль и всю остальную возбужденную братву, Железняк завел серьезный разговор. И согласился со всеми доводами Ленина , переданными через Бонч-Бруевича. Будучи анархистом, Анатолий Железняков далеко не во всем соглашался с большевиками , но в революцию их поддерживал. В результате благодаря ему волна анархистских пьяных погромов пошла на спад.

Чтобы управлять в те бурные времена матросами-анархистами, нужно было иметь особый талант, характер и изрядное мужество. Железняк этими качествами, бесспорно, обладал.

Судя по биографии, анархизмом Железняков заразился рано. Во всяком случае, поступив в Лефортовское военно-фельдшерское училище, в 1912 году он его бросил, спровоцировав свое отчисление (демонстративно отказался выйти на парад в честь именин императрицы). Вызов системе вполне в анархическом духе — и, конечно, многое говорит о том, что творилось в юной голове Анатолия Железнякова.

Дважды пытался поступить в мореходку — не получилось. Дальше парня мотало по самым разным местам: работал в аптеке, был в Одессе портовым рабочим, слесарем на снарядном заводе, где и начал всерьез заниматься подпольной пропагандистской работой. Потом вынужденно стал дезертиром. Был призван во 2-й Балтийский флотский экипаж, но вскоре оттуда сбежал, опасаясь ареста за свои взгляды. И вплоть до февраля 1917-го под вымышленной фамилией ходил матросом матросом на торговых судах. А когда его, как и других политических, амнистировали, вернулся туда, откуда сбежал, — в Кронштадт.

CC0 / Public domain / Подавление Кронштадтского мятежа. Красная армия атакует Кронштадт по льду Финского залива. 21 марта 1921 года CC0 / Public domain / Подавление Кронштадтского мятежа. Красная армия атакует Кронштадт по льду Финского залива. 21 марта 1921 года

К этому времени Железняк был уже убежденным анархистом. Много выступал на митингах и стал членом Центробалта — революционного органа моряков Балтийского флота. В июне 1917-го с оружием в руках упорно защищал занятый анархистами особняк бывшего царского министра внутренних дел Дурново, за что был приговорен к 14 годам каторжных работ. Однако уже через пару месяцев Железняк из Крестов сбежал.

В октябрьские дни возглавлял отряд, занявший Адмиралтейство, участвовал в штурме Зимнего, а вслед за тем стал заместителем сводного отряда матросов, среди которых преобладали анархисты. Именно матросы этого отряда самовольно убили бывших министров Шингарева и Кокошкина. Впрочем, свидетельств причастности к этой расправе Железнякова нет.

Ленин в ходе Октябрьского переворота и Гражданской войны не раз использовал анархистов. Известно, например, о сотрудничестве большевиков с Махно, однако уважал Ильич только князя Кропоткина, а из анархистов-боевиков доверял, похоже, лишь Железняку.

Именно Железняк стал начальником внутреннего караула в Таврическом дворце, где открылось Учредительное собрание. Железняк этот форум — разумеется, по приказу Ленина — и разогнал, войдя в историю знаменитой фразой "Караул устал".

Вспоминают, что Владимир Ильич, когда ему передали слова матроса: "Прошу прекратить заседание! Караул устал и хочет спать", хохотал чуть не до истерики.

Этому же караулу доверили охранять потом и III Всероссийский съезд Советов, на котором матрос Железняк приветствовал делегатов от имени революционных отрядов армии и флота. По тем временам честь высокая.

CC0 / Public domain / В. И. Ленин в ложе Таврического дворца на заседании Учредительного собрания. 5 (18) января 1918 года, Петроград CC0 / Public domain / В. И. Ленин в ложе Таврического дворца на заседании Учредительного собрания. 5 (18) января 1918 года, Петроград

Много воевал. На разных направлениях и в разных должностях, но в основном на юге России. Был близок с Котовским. Когда красным пришлось отступить, а Одессу взяли под контроль интервенты , остался там работать в подполье. Вел пропаганду среди французских моряков, готовил в городе восстание, когда красные снова приблизились к Одессе. В этот же период сблизился с будущей женой Еленой Винда — дочерью полковника царской армии и воспитанницей Института благородных девиц. И она вместе с Железняком работала в подполье.

Под Царицыном участвовал в боях участвовал в боях с атаманом Красновым . Там у Железняка случился, кажется, единственный серьезный конфликт с большевиками. Точнее, с членом Реввоенсовета и наркомвоенмором Советской Украины Николаем Подвойским. Командовавшего в ту пору полком Железняка не устраивали военспецы из отдела снабжения фронта, а Подвойский встал на их сторону. От ареста Железняка спас лишь командир его дивизии Васо Киквидзе.

А погиб Железняк 25 июля 1919 года, когда в бою с войсками Шкуро бронепоезд под его командованием попал в засаду. Причем погиб в самый последний момент боя, бронепоезд уже вырвался из окружения. По сути, это была шальная пуля, пущенная вдогонку. Тем не менее цель она нашла.

Говоря о Гражданской войне , мы привычно делим ее участников на красных белых . Исходя из этого чаще всего и судим. Хотя на самом деле это всего лишь "средняя температура по больнице". И красные были разные, и за белых воевали люди разного человеческого качества. Вот и не все анархисты, наглотавшись спирта, упоенно танцевали "сатанинское" "Яблочко" и устраивали погромы.

Были и другие. Известно, что, когда умер Кропоткин, анархисты, арестованные ЧК , попросили Дзержинского на время выпустить их на волю под честное слово, чтобы участвовать в похоронах. Дзержинский выпустил, а арестанты, сдержав слово, в тюрьму вернулись. Все до единого. И среди них были люди чести.

"Массы" и "классы" состоят не из одинаковых кирпичей, а из личностей. Анархист Железняк был личностью волевой, яркой и своеобразной. Как полагают некоторые, если бы не погиб от шальной пули, то в 1937-м его бы расстреляли. Не думаю, так долго он бы не протянул. Пути анархиста и большевиков разошлись бы много раньше: с началом подавления многопартийных Советов. Во время Кронштадтского мятежа 1921 года матрос Железняк был бы среди восставших.