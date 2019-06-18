Атаман Краснов. Против большевиков хоть с чертом

Когда закончилась Гражданская война — об этом могут быть разные мнения. Всегда найдутся свои резоны. Не настаиваю, но, на мой взгляд, Гражданская война продолжалась даже в годы Великой Отечественной.

А завершилась 16 января 1947-го в 20:45, когда во дворе Лефортовской тюрьмы повесили начальника Главного управления казачьих войск Имперского министерства восточных оккупированных территорий нацистской Германии Петра Краснова.

В Гражданскую — атаман Всевеликого войска Донского.

Сколько казаков во Вторую мировую воевало на стороне немцев, точно не скажу. Статистика разная. Но в мае 1945-го, при сдаче в английский плен, казаки вермахта насчитывали 24 тысячи военных и гражданских лиц. Англичане и отдали советскому командованию свыше двух тысяч казачьих офицеров, включая Краснова.

© РИА Новости Перейти в фотобанк Командный состав Добровольческой армии, руководители белого движения в России во время Гражданской войны, генералы: Африкан Богаевский, Антон Деникин, Петр Краснов и Иван Романовский. 1919 год © РИА Новости Перейти в фотобанк Командный состав Добровольческой армии, руководители белого движения в России во время Гражданской войны, генералы: Африкан Богаевский, Антон Деникин, Петр Краснов и Иван Романовский. 1919 год

Соглашались служить немцам, разумеется, далеко не все, однако раз немцы не поленились создать целое Главное управление казачьих войск, таких было немало. И не только те, кто ушел за кордон с отступавшими белыми. Летом 1942-го, когда немцы заняли Новочеркасск, к ним тут же явились с просьбой принять на службу двадцать бывших казачьих офицеров, чудом уцелевших в сталинские чистки.

Кроме того, немцы отдали приказ немедленно освобождать казаков из лагерей для военнопленных и тех, кто попал в число "остарбайтеров". А для мобилизации казаков, находящихся на территории рейха, сформировали специальный орган — "Казачий резерв", которым командовал еще один ветеран Гражданской войны, группенфюрер СС Андрей Шкуро. Кстати, это его фраза: "Против большевиков хоть с чертом". Повешен в тот же день, что и Краснов.

© Фото : public domain Приговор по делу атамана Краснова П.Н. и других от 16 января 1947. Информационное сообщение газеты "Правда" © Фото : public domain Приговор по делу атамана Краснова П.Н. и других от 16 января 1947. Информационное сообщение газеты "Правда"

Ну а вдохновлял тех казаков на подвиги как раз Петр Николаевич Краснов, герой Первой мировой , награжденный и Георгием, и золотым оружием, генерал-майор Русской императорской армии. Публицист и писатель. В 1926-м известный филолог и славист Владимир Францев даже выдвинул его на Нобелевскую премию.

В статье, открывающей первый номер журнала "На казачьем посту", который издавался до 1945 года, ветеран борьбы против большевиков писал:

"Идите в германские войска, идите с ними и помните, что в Новой Европе Адольфа Гитлера будет место только тем, кто в грозный и решительный час последней битвы нелицемерно был с ним и германским народом". Петр Николаевич Краснов

А сошелся с Берлином атаман еще в Гражданскую, поэтому большинство белых офицеров, только что вышедших их окопов Первой мировой, относились к Краснову, мягко говоря, без особых симпатий, а некоторые открыто отказывались от совместной с ним борьбы против Советов. Впрочем, и сам атаман не хотел подчиняться Деникину

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Краснов в ту пору взял курс на создание самостоятельного казачьего государства. Потом он же язвительно высмеивал тех казаков, что мечтали прожить самостоятельно без России, считая подобное утопией. Однако в 1918-м ратовал за полную казачью самостоятельность и придерживался собственного внешнеполитического курса. Все участники белого движения ориентировались на бывших союзников, а Краснов — на немцев.

Сразу же после избрания атаманом Краснов направил телеграмму Вильгельму II о том, что Всевеликое войско Донское, как субъект международного права, не считает себя в состоянии войны с Германией, предложил установить торговые отношения и попросил помощь оружием. Было и еще одно послание тому же Вильгельму, где атаман предлагал немцам признать право на самостоятельность Кубанской, Терской и Астраханской областей, а также Северного Кавказа. И даже просил выступить посредником на переговорах с Советской Россией об установлении мирных отношений с Доном. Первое послание в Берлине восприняли благожелательно и позже оказали казакам немалую военную помощь, а второе просто проигнорировали. Зачем им это было нужно?

Политиком атаман был неудачливым — все время ставил не на ту лошадь. Так было в Гражданскую, так было и во Вторую мировую. После революции в Германии Краснов, оказавшись в полной изоляции, решил подчиниться Деникину . Казаков Антон Иванович в свои ряды с удовольствием принял, а вот самого Краснова, помня о его германофильстве, быстро отправил в отставку. В Германию Краснов и отправился, где, понятно, без особых хлопот получил немецкий паспорт.

Политику не бросил, сблизившись с белоэмигрантским "Русским общевоинским союзом". Более того, организовав с соратниками так называемое Братство русской правды, безуспешно пытался вести подпольную деятельность в СССР. И, конечно, много писал: мемуары, романы, публицистику. Литератором и пропагандистом Краснов был плодовитым. В романе "Ложь" 1939 года восторженно изображен Гитлер и повторяются все нацистские штампы. Ну и, понятно, во всех мировых бедах обвиняются "жиды". Антисемитом атаман был первостатейным.

Именно Краснов способствовал созданию в Германии особой атмосферы вокруг казаков, представив руководству рейха доклад, где доказывал их происхождение от германцев-готов, живших в Северном Причерноморье еще в III веке. То есть, по Краснову, в расовом отношении казаки были "народом германской крови". Для Гитлера это имело огромное значение. Отсюда и благожелательность к формированию в составе вермахта казачьих частей. С "остготами" немцы не спорили, разрешив им даже старую форму и погоны царских времен. В германских казачьих частях все, от системы чинопроизводства до распорядка дня, было организовано согласно дореволюционным традициям.

Первым командиром "остготов" на службе вермахта стал не белоэмигрант, а кадровый советский офицер, бывший командир 436-го пехотного полка Красной армии Иван Кононов, перешедший к немцам в августе 1941 года. Участник войны с финнами, выпускник академии имени Фрунзе, как и Власов — орденоносец (орден Красной Звезды), он сразу же заявил о желании воевать с большевиками. И воевал, командуя 5-м (позже 600-м) Донским кавалерийским полком с полной отдачей сил, за что был награжден девятью германскими орденами, в том числе Железным крестом 1-го и 2-го класса.

Кононовский полк действовал в районе Бобруйска, Могилева, Смоленска, Невеля, Полоцка, а позже — в Югославии против партизан. И это не единственная казачья часть в составе вермахта.

К концу июля 1942 года было закончено формирование 2-го Лейб-казачьего, 3-го Донского, 4-го и 5-го Кубанских, 6-го и 7-го сводно-казачьих полков.

Вся русская кровь, что пролили эти казаки вермахта, разумеется, и на руках Краснова. Впрочем, крепко доставалось тогда и "остготам", особенно от советской кавалерии, в которой также было немало казаков.

Судя по рассказам ветеранов, и те и другие казаки целенаправленно искали встреч на фронте друг с другом. И если такая встреча происходила, пленных не брал никто. Таким образом, уже на другом историческом отрезке Гражданская война продолжилась, причем так же беспощадно.

Продолжаются баталии и сегодня, правда, теперь лишь вокруг монументального памятника атаману Краснову, который с 2007 года стоит в станице Еланской Шолоховского района в частном музее казачества. Одни требуют памятник снести, другие — против. К тому же частную собственность у нас в стране по закону (хотя и избирательно) уважают. И уважают порой куда сильнее, чем память о погибших в Великой Отечественной войне.

Впрочем, компромисс, кажется, нашли: с памятника сняли табличку, что это атаман Краснов. Теперь это просто казак.